El ninguneo de Elina Costantini ante el ataque de Yanina Latorre: ¿qué le responderá la conductora?

La modelo le bajó el precio a la polémica y desmintió las fuertes versiones indicadas por la conductora .

La conductora de SQP, la siempre filosa Yanina Latorre , hizo un potente descargo en contra de Elina Costantini relatando una situación desagradable que vivió con ella durante la cena anual de la Fundación Paolini. Fiel a su estilo, la periodista no escatimó en detalles y desató un escándalo mediático.

El tema fue levantado por varios medios y fueron apareciendo testigos de esa situación que daban versiones cruzadas. Rodrigo Lussich decidió entonces escribirle a la propia Elina que tuvo una respuesta llamativa.

“Te juro que no sé ahora lo que están inventando. Te contesto solo a vos porque somos amigos pero no conozco en persona a esa mujer. Jamás crucé una palabra con ella”, sentenció Elina Constantini en un mensaje a Rodrigo Lussich quién se encontraba al aire conduciendo Intrusos.

Recordemos que Yanina aseguró haber recibido varios 'culazos' de parte de Elina en la pista de baile del evento hasta que ella se cansó y decidió encararla. "¿Vos querés escándalo?’ Mirá que yo no soy vos. Yo no soy zorra, ni p... ni me levanto viejos millonarios’. Se fue bailando y nunca más me tocó. Es una groncha que se hace la fina“, dice que le dijo casi al oído.

Lo cierto es que Elina no sólo desmiente ese momento de tensión sino que además alega jamás haber cruzado personalmente a Yanina. Ahora solo resta esperar la respuesta por parte de la conductora de SQP.

Yanina Latorre contó la fuerte crisis que atraviesan Eduardo Constantini y Elina

Yanina Latorre volvió a referirse públicamente a Elina Fernández y, luego del tenso episodio que protagonizaron durante una gala benéfica, dio detalles sobre la relación de la modelo con Eduardo Costantini. La conductora no solo cuestionó a la esposa del empresario, sino que también aseguró que recibió información de distintas personas vinculadas con el entorno familiar.

Después de contar el cruce que mantuvo con Elina, Latorre aseguró que comenzó a recibir numerosos mensajes. En ese contexto, lanzó una fuerte acusación sobre la personalidad de la esposa de Costantini. “Parece que esta chica divina, etérea, modelo, que quiere ser la reencarnación de Frida Kahlo en la Argentina, es mala y oscura”, disparó.

Uno de los conflictos mencionados por la conductora está relacionado con Teresa Costantini y la disputa judicial por el apellido. Latorre dejó en claro que tomó partido por ella y sostuvo que la situación habría generado tensiones dentro de la familia del empresario: “Me parece una locura que pida sacarle el apellido, la nulidad del matrimonio, porque me dijeron que ella le canceló y le sacó todo lo de la vida de él”, reveló.

Según el relato de Yanina, la situación habría llegado a un punto límite cuando Costantini notó que no recibía mensajes de sus amigos después de conocerse el embarazo: “Cuando ella quedó embarazada, fue una crisis fuerte que tuvieron. El tipo se dio cuenta de que nadie lo felicitaba, que no le llegaban mensajes, y dice: ‘Ay, qué raro que mis amigos, que nadie me felicita, no me llegan mensajes’. Fue a su celular y tenía borrado todos los contactos, todos bloqueados y borrados los mensajes. En ese momento, él la deja. Ella le rogó, se arrastró y volvieron”, contó la conductora.