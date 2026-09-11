Lali Espósito mostró el tráiler de Glaxo, su nueva película, y ya promete dar que hablar

La artista compartió un adelanto de la película que protagoniza y con la que visitará festivales internacionales.

Lali Espósito dejó atrás su despedida de soltera celebrada en Brasil con un grupo íntimo y se metió nuevamente en el plano profesional , presentando en sus redes sociales el tráiler de una nueva película que protagoniza.

En sus redes sociales, escribió: "¡Qué emoción!", presentando así ante su público la participación en la producción que tendrá la primera presentación internacional en el Festival de Toronto .

Se trata de Glaxo , una película que hace base en una historia ambientada en Chivilcoy durante 1957, sobre la llegada de un expolicía con un pasado turbulento y su esposa, que provocan un cambio rotundo entre cuatro jóvenes del pueblo. Se trata de una película adaptación de la novela homónima de Hernán Ronsino.

En esta película actúan Esteban Lamothe, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Manu Fanego y Alan Sabbagh, sumado a la presentación de Joaquín Bonadeo, y está producida por una coproducción argentino-brasileña entre Rei Pictures y RT Features.

Esta obra participará del Festival Internacional de Cine de Toronto, con una función en la sección Special Presentations. Más tarde, será parte del Festival de San Sebastián, en el cual competirá en la Selección Oficial, y participará por el premio a Mejor Película en el Festival de Londres.

Diego Peretti brilla en Netflix con la película argentina más exitosa de los últimos años

"La ira de Dios" volvió a captar la atención de los usuarios de Netflix y se posicionó nuevamente entre las películas argentinas más comentadas de la plataforma. El thriller protagonizado por Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga combina misterio, suspenso y una historia atravesada por la manipulación psicológica, la culpa y el abuso de poder.

Con una duración de 98 minutos, la producción dirigida por Sebastián Schindel propone un relato de ritmo intenso que mantiene abiertas distintas incógnitas hasta el desenlace. La película fue estrenada originalmente en 2020 y posteriormente llegó al catálogo de Netflix, donde consiguió ampliar considerablemente su público.

De qué trata La ira de Dios

La historia tiene como protagonista a Luciana Blanco, una joven que trabajó como asistente del reconocido escritor Kloster. Después de atravesar una situación que excede los límites de la relación laboral y personal, decide abandonar su puesto.

A partir de ese momento, una serie de acontecimientos inexplicables comienza a golpear a su familia. Distintos integrantes de su entorno mueren en circunstancias extrañas y Luciana empieza a sospechar que las tragedias podrían estar relacionadas con su antiguo jefe.

El resumen oficial de Netflix presenta la premisa de la siguiente manera: "Convencida de que las extrañas muertes de sus familiares fueron orquestadas por un novelista para quien trabajaba, Luciana recurre a un periodista para exponer su verdad".

Sin pruebas suficientes para demostrar sus sospechas y prácticamente sin aliados, la protagonista recurre a Sebastián Rey, un periodista con quien comparte una historia previa. Ambos intentarán descubrir qué hay detrás de las muertes mientras el peligro continúa aumentando.

Diego Peretti, en un personaje diferente

Uno de los atractivos centrales de La ira de Dios es la interpretación de Diego Peretti como Kloster. El actor se aleja de algunos de los personajes asociados a su perfil más ligado al humor y construye una figura mucho más inquietante. Kloster es un escritor reconocido cuya personalidad genera una mezcla de admiración, misterio y desconfianza. A medida que avanza la historia, la interpretación de Peretti contribuye a mantener la incertidumbre sobre sus verdaderas intenciones.

Una adaptación de Guillermo Martínez

La película está basada en La muerte lenta de Luciana B., novela escrita por Guillermo Martínez. La obra literaria ya planteaba una trama atravesada por la incertidumbre, la tensión psicológica y la sensación permanente de amenaza. La adaptación cinematográfica conserva esos elementos y apuesta por revelar la información de manera progresiva. En lugar de depender exclusivamente de escenas de impacto, Schindel construye el suspenso a través de silencios, miradas, espacios vacíos y nuevos interrogantes.

La fotografía, con tonos apagados, acompaña además la atmósfera opresiva de la historia. Así, La ira de Dios se presenta como una alternativa para quienes buscan en Netflix un thriller argentino centrado en el suspenso psicológico y los giros narrativos.

El elenco de La ira de Dios

Además de Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga, la película cuenta con las actuaciones de Mónica Antonópulos, Guillermo Arengo, Romina Pinto, Pedro Merlo, Santiago Achaga, Ornela D'elia y Juanita Reale. La combinación de una trama de misterio, una adaptación literaria y un elenco reconocido convirtió a La ira de Dios en una de las propuestas argentinas que continúa despertando interés entre los espectadores de Netflix.