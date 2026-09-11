Mirtha Legrand sigue internada: qué dice el último parte médico

La diva de la televisión continúa internada en la clínica Mater Dei tras un cuadro de bronquitis que obligó a recibir asistencia médica inmediata.

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei a raíz de un fuerte cuadro de bronquitis. Pese a que se especuló en que la conductora podría recibir el alta médica este jueves, desde la clínica emitieron un parte médico en el que confirmaron que continuará bajo tratamiento, al menos, hasta el próximo lunes.

"Continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo", expresa el comunicado difundido pasado el mediodía de este viernes 11 de septiembre con la firma del Director médico de la clínica Enrique Echangüe.

"Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares", se lee en el parte médico del sanatorio donde se encuentra internada desde el pasado lunes.

Por último, se informó que de "no mediar cambios", el lunes se emitirá un nuevo parte médico. Esta última información confirma que la diva de la televisión pasará el fin de semana internada.

El nódulo pulmonar de Mirtha

Un día después de que Mirtha Legrand fuera internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis, se conocieron los resultados de la tomografía computada que le realizaron. El estudio confirmó la presencia de una patología inflamatoria e infecciosa de la vía aérea y señaló que no hubo cambios significativos respecto de una tomografía realizada en abril.

Este martes, durante el programa La mañana con Moria, de eltrece, la periodista Mercedes Ninci dio a conocer el contenido del informe médico. El estudio indicó “signos de reagudización de patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea de predominio bibasal”.

Además, la tomografía detectó una hernia hiatal mixta con repercusión ventilatoria basal izquierda y un nódulo pulmonar de 14 milímetros en el lóbulo superior derecho, descrito como compatible con un hamartoma.

El informe también precisó que no se registraron “cambios significativos en el resto de los hallazgos” en comparación con la tomografía computada que le habían realizado el 13 de abril de este año.