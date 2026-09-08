La salud de Mirtha Legrand: qué reveló la tomografía en medio de su internación

La conductora permanece internada en el Sanatorio Mater Dei, donde continúa con estudios y tratamiento. El informe detectó un cuadro respiratorio y un nódulo pulmonar ya conocido.

Un día después de que Mirtha Legrand fuera internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis, se conocieron los resultados de la tomografía computada que le realizaron. El estudio confirmó la presencia de una patología inflamatoria e infecciosa de la vía aérea y señaló que no hubo cambios significativos respecto de una tomografía realizada en abril.

Este martes, durante el programa La mañana con Moria, de eltrece, la periodista Mercedes Ninci dio a conocer el contenido del informe médico . El estudio indicó “signos de reagudización de patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea de predominio bibasal”.

Además, la tomografía detectó una hernia hiatal mixta con repercusión ventilatoria basal izquierda y un nódulo pulmonar de 14 milímetros en el lóbulo superior derecho , descrito como compatible con un hamartoma.

El informe también precisó que no se registraron “cambios significativos en el resto de los hallazgos” en comparación con la tomografía computada que le habían realizado el 13 de abril de este año.

Qué explicó el especialista sobre el nódulo pulmonar

El médico Guillermo Capuya, quien se encontraba en el estudio del programa, analizó los resultados y explicó que el cuadro principal que atraviesa la conductora es de carácter respiratorio.

“Básicamente, ella tiene un cuadro infeccioso respiratorio”, resumió el especialista.

Sobre el nódulo pulmonar, Capuya explicó que un hamartoma es una lesión benigna y señaló que se trata de una formación compuesta por distintos tipos de tejido. También remarcó la importancia de realizar controles periódicos cuando se detecta un nódulo en el pulmón.

En este caso, el informe establece que la lesión ya había sido observada anteriormente y que no presentó cambios significativos respecto del estudio realizado en abril.

El parte médico del Sanatorio Mater Dei

Mirtha Legrand ingresó durante la mañana del lunes al Sanatorio Mater Dei, en la Ciudad de Buenos Aires, para realizarse estudios de control luego de haber sido diagnosticada con bronquitis.

Ese mismo día, el centro médico difundió un parte oficial en el que informó que la conductora había quedado internada en una sala común para “completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente”.

Desde el sanatorio también indicaron que la familia de Mirtha agradecía las “muestras de afecto y respeto” recibidas durante la internación.

De no mediar cambios en su estado de salud, el próximo parte médico oficial será difundido este miércoles.