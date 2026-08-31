Alejandro Lerner hizo una comparación muy desagradable y estalló la polémica: "Argentina es como una mujer abusada"

Alejandro Lerner fue cuestionado luego de su participación en La Noche de Mirtha , donde analizó la situación política y económica de Argentina y se refirió a la gestión de Javier Milei. En medio de su exposición, el cantante utilizó una comparación vinculada a la violencia contra las mujeres que generó críticas en redes sociales .

Durante la mesa de Mirtha Legrand, Lerner reflexionó sobre la corrupción y sostuvo que sus efectos trascienden lo económico para instalarse en las costumbres de la sociedad. "Yo creo que cuando la corrupción es estructural , después es peor porque se vuelve cultural y entonces todo el pueblo incorpora que eso es así. No dicen ni que está bien ni que está mal", expresó.

El músico también planteó que las dificultades del país no están relacionadas con la falta de recursos, sino con la manera en que fueron administrados a lo largo de los años. "En realidad, el país es muy rico. Argentina, si no fuera tan rico como es, creo que ya hubiera explotado hace muchos años. El problema no es cultural, es moral", continuó.

La polémica comparación de Alejandro Lerner

En ese contexto, el cantante buscó explicar su postura a través de una metáfora sobre el deterioro del país y señaló: "Porque un país que ha sido violado, Argentina es como una mujer abusada por nuestros propios dirigentes". La frase rápidamente generó cuestionamientos, especialmente porque equipara una problemática política y social con una experiencia de violencia sexual que afecta de manera concreta a miles de mujeres y personas en situaciones de vulnerabilidad.

Desde una mirada integral y de género, este tipo de analogías son problemáticas al utilizar una situación de abuso como recurso discursivo para representar otros conflictos, desdibujando la gravedad y las particularidades de la violencia de género. Más allá de esa comparación, Lerner continuó desarrollando su crítica hacia las distintas administraciones que gobernaron el país durante las últimas décadas.

"Los que nos tendrían que haber dado un servicio, los que le tendrían que haber dado un servicio a los trabajadores, los que le tendrían que haber generado que los hospitales sean los mejores hospitales del mundo porque tenemos los mejores médicos del mundo... Ninguna de las personas que vinieron de los últimos 50 años le pudieron dar al pueblo argentino el servicio que nosotros nos merecemos", agregó.

@alelernerok

El cantante apuntó contra la falta de distribución y destino de recursos

El artista también apuntó contra la falta de distribución de la riqueza y cuestionó el destino de los recursos públicos: "Muchos de estos hombres de los gobiernos también generaron otra cosa cultural que son ricos monotributistas porque al final son todos monotributistas", apuntó.

Luego, profundizó su crítica: "Entonces la riqueza no se comparte, la riqueza no ayuda para que los maestros ganen más, que todo el dinero que se gastó en obra pública se la hayan afanado. Puede ser muy estructural, puede ser muy cultural, pero es una hijaputez gigantesca". Finalmente, Lerner pidió tiempo y continuidad para cualquier proyecto político que busque modificar la situación del país: "Lo que pasa es que necesitamos tener mucha más paciencia. Nos dejamos arruinar el país demasiado", concluyó.