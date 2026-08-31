La reconocida astróloga lanzó sus predicciones sobre cuáles serán las claves para cada signo en los próximos días.

Horóscopo: cómo le irá a tu signo del 31 de agosto al 6 de septiembre según Jimena La Torre

La reconocida tarotista Jimena La Torre compartió en una publicación de su autoría en el medio La Nación, lanzó sus predicciones sobre cómo le irá a los distintos signos del zodíaco en el período contemplado entre el lunes 31 de agosto al domingo 6 de septiembre. En un video publicado en su cuenta oficial de Youtube , reveló detalles sobre cómo será el comienzo del noveno mes que tiene el año.

"Septiembre te impulsa a manifestar el afecto con hechos concretos . Un gesto firme de apoyo o una palabra precisa para tus seres queridos renovará la confianza ".

"La Luna en tu signo equilibra tus emociones y favorece los lazos duraderos. Disfrutar de los instantes cotidianos junto a los tuyos te brindará serenidad".

Carta de la suerte : "Dos de Copas. Compartir tiempo con quien amas renovará la ilusión y consolidará la unión".

Géminis

"El inicio del mes te estimula a escuchar con mayor atención y acuidar cada detalle. El amor florece cuando combinas paciencia y comunicación".

Carta de la suerte : "Los Enamorados. Tus palabras conmueven a quienes quieres, abriendo paso a gestos de verdadera entrega y cercanía".

Cáncer

"Septiembre favorece los diálogos sinceros y las decisiones tomadas con templanza. Resolver diferencias desde el respeto mutuo será la clave en la pareja".

Carta de la suerte : "La Fuerza. La perseverancia te fortalecerá dentro de una relación auténtica".

Leo

"La Luna en Tauro te invita a suavizar el orgullo y a expresar cariño con nobleza y sencillez. Atender las necesidades de quienes te rodean potenciará tu brillo interior".

Carta de la suerte : "El Sol. El reencuentro con tu pareja renovará la confianza y la claridad en tu realidad"

Virgo

"El mes de tu signo potencia tu magnetismo y te brinda nitidez emocional. Es una etapa ideal para aplicar estudios, inteligencia y discernimiento, ordenando tanto tus sentimientos como tu labor".

Carta de la suerte : "La Justicia. Es momento de estructurar un plan sólido basado en la transparencia y en el trabajo en equipo".

Libra

"El comienzo de mes te recuerda que tu brillo personal se construye con pequeñas acciones cotidianas. La paciencia será tu gran aliada".

Carta de la suerte : "La Sacerdotisa. A través de la dedicación constante hacia tus vínculos, el crecimiento familiar se consolida".

Escorpio

"Septiembre promueve la certeza, el compromiso y las metas compartidas. Un diálogo profundo te permitirá abrir la puerta al amor".

Carta de la suerte : "El Ermitaño. Dejas atrás antiguos prejuicios para elegir un sentimiento mucho más real y tangible". Jimena La Torre

Sagitario

"La Luna en Tauro te pide atender con empatía los requerimientos de quien amas. La comprensión y la contención te ayudarán a trazar un camino estable".

Carta de la suerte : " Seis de Oros . los acuerdos mutuos serán el pilar para edificar una etapa próspera y feliz ".



Capricornio

"El inicio del mes afianza las relaciones que se fundamentan en hechos concretos y lealtad".

Carta de la suerte : "El Mundo. Proyectar el futuro junto a los tuyos te inspirará a planificar un viaje revelador".

Acuario

"Septiembre facilita la expresión sincera de tus emociones. Una charla pendiente te brindará la oportunidad de recibir un nuevo afecto".

Carta de la suerte : "La Estrella. El universo te otorga la confianza necesaria para abrazar una renovada oportunidad".

Piscis

"La Luna en Tauro te invita a armonizar el corazón y la mente en cada vínculo. Escuchar al otro con flexibilidad mental reforzará la unión".