Sufrió obesidad y ahora es personal trainer: el profe que habla de trastornos alimenticios y eligió el deporte para sanar

Nicolás es profesor de Educación Física y utiliza las redes sociales para hablar de salud mental. “Me puse la bandera de salir a hablar siendo hombre”, cuenta.

En 2022 Nicolás llegó a Neuquén y terminó encontrando mucho más de lo que esperaba. Hoy se levanta a las cinco de la mañana, entrena a sus alumnos y se prepara para correr una maratón. Pero detrás del " profe " alegre y siempre en movimiento hay una historia de salud mental que finalmente pudo empezar a poner en palabras.

Nicolás Cuello tiene 32 años, nació y creció en Córdoba y, cuatro años atrás, decidió mudarse a Neuquén. “Me vine por amor en ese momento”, cuenta. Por ese entonces, estaba en pareja con una neuquina y se encontraban una vez al mes, hasta que apareció la posibilidad de instalarse definitivamente en la ciudad.

En poco tiempo consiguió trabajo y comenzó a construir una rutina en una ciudad que lo acogió desde el primer día. “La verdad que Neuquén me recibió con los brazos abiertos”, dice. Con la inconfundible calidez cordobesa, encontró rápidamente una forma de hacer nuevos vínculos y sentirse en casa aún estando lejos. “Probé el agua del Limay y me quedé”, resume entre risas.

El deporte como vocación y pasión

Durante los últimos 15 años, el deporte se convirtió en su trabajo y su forma de vida. Es profesor de Educación Física, personal trainer y también atleta, y su día a día está repartido entre esas tres identidades que funcionan como una sola. Según cuenta, hubo algo que terminó de enamorarlo de la ciudad fue una característica en especial: el movimiento. "Me quedé fascinado con el ritmo de vida de acá, una ciudad súper deportiva", explica.

Maria Isabel Sanchez

Actualmente trabaja en un colegio y también entrena a personas de distintas edades y niveles: desde chicos que recién empiezan hasta adultos mayores, pasando por gente de mediana edad que busca simplemente mejorar su calidad de vida y deportistas de alto rendimiento.

Tres generaciones, tres formas de entrenar, y un mismo entusiasmo. "Tengo todos los públicos y cada uno es distinto, cada uno tiene necesidades diferentes. Y aprendo de los tres", cuenta.

Pero Nicolás no solo enseña: también entrena y compite. Hace triatlones, participó en competencias de CrossFit, y hoy prepara el Maratón de Buenos Aires, que correrá el 20 de septiembre. Esa doble condición —de profe y de atleta— es, para él, parte de lo que da sentido a su trabajo. "Mi idea siempre es transmitir desde el lugar de una persona que predica algo y también lo practica", explica.

La importancia de hablar de salud mental

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram (@nicocuello0), Nicolás decidió contar una parte de su historia que durante mucho tiempo permaneció en privado: su experiencia con los trastornos de la conducta alimentaria. Lo hizo desde un lugar que considera necesario: “me puse la bandera de salir a hablar siendo hombre también, que es un poquito más difícil”.

Nicolás sostiene que hablar de ansiedad, depresión o del uso de medicación psiquiátrica sigue siendo un tabú puertas adentro del mundo masculino, y que visibilizarlo puede tener un efecto que él mismo no dimensionaba: empezó a recibir mensajes de desconocidos contándole su propia historia.

Su vínculo conflictivo con la alimentación comenzó desde chico, cuando atravesó períodos de obesidad y distintos aumentos y descensos de peso. Al llegar a la adolescencia, el intento de controlar su cuerpo se mezcló con el deporte y aparecieron los primeros síntomas de bulimia y anorexia.

Maria Isabel Sanchez

Durante mucho tiempo, como era una persona deportista y no había llegado a una situación de riesgo clínico, sintió que aquello podía pasar desapercibido. Sin embargo, el impacto iba mucho más allá del peso, de su imagen o de la comida. También afectaba sus vínculos, su vida social, sus estudios y su relación consigo mismo.

En paralelo, atravesó problemas de ansiedad que lo llevaron a dejar la carrera de Ciencia Política, la cual se encontraba cursando el cuarto año. Hasta que llegó un momento en que entendió que no podía seguir enfrentándolo solo. “Mi día uno de tratamiento fue cuando senté a mis papás y les dije: ‘No puedo más. Solo no puedo con esto’”, recuerda.

Para él, eso fue un acto de humildad y también de valentía. Su familia acompañó el proceso y comenzó un tratamiento, aunque el camino estuvo lejos de ser sencillo. “Uno se salva solo, pero no en soledad. La decisión es de uno, pero es importante pedir ayuda”, resume.

Estar del otro lado: un profe que sabe escuchar

Su propia historia también cambió la manera en que trabaja con sus alumnos. Nicolás sostiene que la formación de un profesor de Educación Física no debería quedar limitada al entrenamiento, sino que son profesionales de la salud con una tarea mucho más compleja que muchas veces no se ve.

Maria Isabel Sanchez

"Creo que nosotros como profes aprendemos a escuchar mucho", dice. Cuenta que cuando se sienta a hablar con un alumno que llega desganado, casi siempre nota enseguida que algo pasa: "Automáticamente me doy cuenta. Le pregunto qué pasó, que me diga la verdad. Y ahí adaptamos el entrenamiento y lo cambiamos".

Esa forma de acompañar y la capacidad de leer el estado de ánimo antes que el físico es lo que explica por qué la mayoría de sus alumnos entrena con él desde hace un largo tiempo y lo sigue eligiendo. De buena parte de ellos sabe dónde viven, en qué trabajan y cómo es su rutina diaria. Comparten con él sus logros, sus problemas y su día a día.

Entre ellos está Beatriz, de 76 años, a quien Nicolás entrena tres veces por semana. Después de atravesar algunos problemas de salud, el primer objetivo que se plantearon fue recuperar algo tan sencillo como importante: su independencia.

El desafío inicial fue llegar caminando desde su casa, sobre calle Santa Fe, hasta una parroquia ubicada a diez cuadras. Al principio avanzaban apenas unos metros; después, cuadra por cuadra, fueron sumando distancia hasta que, un día, llegaron hasta la puerta.

Desde entonces no dejaron de ir. Todos los domingos van juntos a la parroquia, algunas veces caminando y otras en taxi. Durante la semana, alternan las sesiones de entrenamiento con caminatas, baile o simplemente comparten un desayuno. "Yo la adopté como abuela, ella me adoptó como hijo-nieto".

Las enseñanzas de una vida atravesada por el deporte

Para Nicolás, el deporte nunca fue solo un pasatiempo. Lo entiende, ante todo, como una disciplina que ordena todo lo demás. "Te ayuda a construir hábitos. Vos sabés que el día que tenés que hacer actividad física, si no comiste bien la vas a pasar mal, si no dormiste bien la vas a pasar mal. Entonces comenzás a construir toda tu vida alrededor de eso".

Esa relación fue, muchas veces, más profunda que un simple hábito. En los momentos más difíciles funcionó como una forma de volver a encontrar un rumbo: "Después de alguna crisis, alguna depresión, era escribirle a mi profe y decirle: 'Necesito que nos pongamos un objetivo, una carrera, y vamos a hacerla'", recuerda.

Otro de los aprendizajes que adquirió del deporte fue la paciencia. Para alguien que se define como "recontraansioso", frenar costó más que cualquier entrenamiento. "Hay que aprender a correr lento para correr rápido", le repetía su entrenador, y a él le llevó años entenderlo. Hoy el 80% de sus entrenamientos de running son lentos y solo el 20% se corre a mayor velocidad. Paradójicamente, asegura que así llegó a correr a ritmos que nunca había alcanzado.

Esa misma lógica de soltar para poder avanzar terminó llegando también a su relación con la comida. Durante años registró cada alimento que consumía, calculó proteínas, hidratos y calorías, y se pesó todos los días. Hasta que un día decidió no hacerlo. No pasó nada. Al día siguiente, tampoco. Y de a poco fue dejando esas conductas atrás. "Aprendí que en querer tener el control, en realidad, perdemos", reflexiona.

Disfrutar el presente

A fines del año pasado, Nicolás atravesó una depresión profunda que derivó en una internación. Después de esa experiencia, algo cambió en su manera de mirar la vida. Durante mucho tiempo vivió adelantado, pensando en lo que iba a pasar después. Ahora intenta quedarse un poco más en el presente. "Lo único que puedo manejar es lo que me está pasando en este preciso instante", explica.

Maria Isabel Sanchez

También aprendió a agradecer las cosas pequeñas y a relativizar los problemas cotidianos: una rueda pinchada ya no tiene por qué arruinarle el día, y un entrenamiento que sale mal tampoco define quién es. Sigue siendo intenso, admite con humor, pero también aprendió a conocerse a sí mismo y dejar de preguntarse "¿quién soy fuera del deporte?".

Hoy intenta vivir con menos estructuras rígidas. Se mueve en bicicleta por la ciudad, trabaja, entrena, estudia y sigue capacitándose: está terminando la Licenciatura en Educación Física, cursa un posgrado en división deportiva y una formación en masoterapia, y es antropometrista. Se levanta a las cinco de la mañana y aprovecha el día al máximo. Hay días en que termina agotado, pero con una sonrisa.

Nicolás encontró en Neuquén una ciudad a la que llegó por amor y en la que terminó construyendo una familia elegida. Encontró una profesión que le permite acompañar a otros y una pasión que todavía lo lleva a correr cientos de kilómetros. Pero ya no solo se concentra en la meta: también aprendió a disfrutar el camino.