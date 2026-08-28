Misterio por la muerte del rey de Uganda que llegó al trono cuando tenía apenas tres años

El rey tradicional de Tooro, Omukama Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV , murió el jueves por la noche a los 34 años, según informó este viernes su reino. El monarca había llegado al trono cuando tenía apenas tres años, tras la muerte de su padre, y se convirtió entonces en el rey más joven del mundo.

La confirmación fue realizada por el primer ministro del Reino de Tooro, Calvin Armstrong Rwomiire, quien comunicó el fallecimiento a través de la red social X. “Es con profunda tristeza y con el corazón encogido que anuncio el fallecimiento de Su Majestad ”, expresó.

Oyo murió a las 22 de este jueves, hora local, equivalente a las 19 GMT. Por el momento, las autoridades tradicionales no informaron cuál fue la causa de su muerte.

Había sido declarado en estado crítico

La noticia generó sorpresa entre los ugandeses, ya que no se conocía públicamente que el monarca atravesara problemas de salud. El jueves, el Reino de Tooro había difundido un breve comunicado en el que informó que Oyo se encontraba en “estado crítico” y pidió al pueblo batoro que mantuviera al rey en sus oraciones.

Tras anunciar su muerte, Rwomiire informó además que Oyo deja un príncipe heredero. Sin embargo, explicó que su identidad será comunicada oficialmente “en el momento apropiado”, de acuerdo con las tradiciones y costumbres del Reino de Tooro.

Llegó al trono a los tres años

Oyo asumió como Omukama de Tooro el 12 de septiembre de 1995, cuando tenía apenas tres años. Heredó la corona después de la muerte de su padre, Kaboyo Olimi III, y pasó a ser reconocido como el monarca más joven del mundo.

Debido a su corta edad, su madre, la reina madre Best Kemigisa, ejerció como regente durante los primeros años de su reinado. Oyo permaneció durante tres décadas al frente del reino tradicional, con especial énfasis en cuestiones vinculadas con la juventud, la educación, la salud, la conservación ambiental y el desarrollo.

También promovió la identidad y el patrimonio cultural de Tooro, una región ubicada en el suroeste de Uganda.

Una vida privada marcada por la reserva

El rey mantuvo una vida personal alejada de la exposición pública. Entre los pocos aspectos conocidos de sus intereses personales estaba su afición por el fútbol y, particularmente, su simpatía por el Arsenal de Inglaterra.

Oyo nunca contrajo matrimonio públicamente ni tuvo una reina consorte. Su decisión generó reiterados pedidos de su madre, del clero anglicano y de habitantes de su reino para que formara una familia y asegurara la continuidad de la línea sucesoria.

El Reino de Tooro

Tooro tiene su capital en Fort Portal y es uno de los cinco reinos tradicionales reconocidos por la Constitución de Uganda. El omukama no posee atribuciones políticas, pero cumple un papel como autoridad cultural y tradicional y mantiene una importante influencia entre los batoro, el principal grupo étnico de la región.

El reino fue fundado alrededor de 1830, cuando el príncipe Kaboyo, hijo del rey Nyamutukura Kyebambe III de Bunyoro, se rebeló contra su padre y declaró la independencia de la provincia meridional del reino.

Los reinos tradicionales de Uganda fueron abolidos en 1967 durante la presidencia de Milton Obote. La medida provocó un fuerte rechazo, especialmente en el centro y el oeste del país.

En 1995, el presidente Yoweri Museveni impulsó su restauración a través de la nueva Constitución. Sin embargo, los reinos recuperaron únicamente sus funciones culturales y tradicionales y no volvieron a contar con poderes políticos.