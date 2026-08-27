Ciberdelito: con la irrupción de la IA aumentó en un 113% en 2026 respecto al año anterior

El Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital de la Universidad Austral, en alianza estratégica con TikTok, realizó capacitaciones en la provincia de Neuquén.

Especialistas y funcionarios judiciales se reunieron este jueves en San Martín de los Andes en el marco de la segunda edición del congreso regional de cibercrimen en la provincia de Neuquén . Advirtieron sobre las nuevas modalidades delictivas que afectan a menores, y que van en aumento potenciadas con el uso de IA generativa.

El encuentro formó parte del programa federal de capacitación a escuelas, jueces, fiscales y defensores en investigaciones en entornos digitales que se lleva a cabo por segundo año consecutivo.

En ese contexto, Fernando Rivarola, fiscal jefe a cargo de la Unidad Fiscal Especializada (UFE) en Cibercrimen y Evidencia Digital del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut, explicó a LM Neuquén que son una serie de jornadas nacionales de capacitación surgidas de una alianza estratégica entre los departamentos de cibercrimen de la Universidad Austral y la empresa TikTok.

Indicó que fueron actividades de tipo académica con entrenamiento o práctica en herramientas de investigación digital, fundamentalmente en todas las modalidades que afectan a niños, niñas adolescentes en su vida digital.

El fiscal disertó sobre Litigación IA y Evidencia Digital en jornadas de la que participaron más de 100 personas en intensas sesiones en las que se abordaron las herramientas necesarias para detectar si un archivo o imagen es real, si ha sido modificado o si fue generado en un 100% mediante IA.

Rivarola dijo que actividades incluyen entrenamiento práctico en herramientas de investigación digital no sólo para profesionales, de hecho, realizaron visitas a escuelas secuendarias para concientizar a estudiantes, padres y docentes sobre el uso responsable de la tecnología y la prevención de delitos como el bullying, ciberbullying, grooming y la producción de material de abuso sexual infantil.

La IA y el incremento de casos

“La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha generado una gran demanda, un aumento en las en las modalidades que nos toca investigar y una gran demanda de capacitación de herramientas”, señaló el fiscal jefe.

Agregó que durante la jornada de este jueves se abordaron algunas herramientas para poder detectar o establecer si una imagen o un archivo fue generado 100% con inteligencia artificial, si se trata de una imagen real modificada o si se trata efectivamente de una imagen real, lo que puede variar entre otras cosas, la existencia del delito, la calificación jurídica o la posible identidad de una víctima real.

De acuerdo a las estadísticas presentadas en el encuentro, los reportes por tráfico de material de abuso sexual infantil se encuentran entre los 120.000 y hasta 200.000 casos.

El fiscal sostuvo que "la irrupción de la IA ha provocado un incremento estimado del 113%" en los reportes de lo que va de este 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta tecnología no solo facilita la creación de imágenes sintéticas, sino que también permite emular voces y rostros, haciendo cada vez más difícil para los usuarios diferenciar lo real de lo ficticio y exponiendo a cualquier persona a ser víctima de engaños o estafas.

El debate por la reforma legal

Las principales conductas delictivas que afectan a los menores en el entorno digital siguen siendo el bullying, el ciberbullying, el grooming y la producción y tráfico de material de abuso sexual infantil. Ante casos recientes donde estudiantes manipularon imágenes de sus compañeras en situaciones ofensivas, el fiscal recordó que las víctimas deben acudir a la dependencia policial o fiscalía más cercana a su domicilio para recibir asistencia especializada.

Recordó que la justicia argentina ya cuenta con fallos que encuadran el material creado o modificado con IA dentro de las "representaciones" de menores en actividades sexuales sancionadas por el artículo 128 del Código Penal. Sin embargo, existen proyectos en el Congreso de la Nación para reformar dicha norma e incorporar de manera expresa la producción sintética o modificada por IA, tomando como referencia la legislación de España, que ya ha avanzado en regular estas conductas.

Disertantes

El evento tuvo lugar en el Auditorio de la Municipalidad de San Martín de los Andes y contó con la participación de jueces, fiscales, abogados, miembros del Poder Judicial, Ministerio Fiscal y fuerzas de la ley de las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, y abordará los desafíos actuales de la justicia frente a la digitalidad.

Además de los oradores: Daniela Dupuy, Fiscal especializada en Cibercrimen y Directora del Observatorio, Martín Govetto, Abogado, ExFiscal especializado en violencia de género, violencia sexual y cibercrimen de Río Negro, Gastón Ávila, Fiscal Jefe del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, Cristian Borghello, Director de Segu-Info y consultor en seguridad de la información y Fernando Rivarola, Fiscal especializado en cibercrimen de Chubut.

Hasta el 28 de agosto se dictarán talleres de prevención dirigidos a la comunidad educativa de los colegios San Pablo, Sol, Fasta, y los Centros Provinciales de Enseñanza Media N° 28 y 57. Las capacitaciones estarán a cargo de los doctores Mariana Chávez, Amparo Zavalía, Martín Govetto, Rocío Andrade, Ana Zolezzi, Fernando Rivarola, Cristian Santiesteban, Nieves Papatello y Paz Vergara, especialistas en delitos digitales y miembros del Observatorio.