El autor del salvaje crimen tras un choque reconoció que lo mató con una llave cruz

La Fiscalía, la querella y la defensa llegaron a un acuerdo de responsabilidad. La Ofiju deberá fijar la fecha para la determinación de la pena.

Emanuel Seferin Ortega reconoció este miércoles que fue quien golpeó con una llave cruz a Tomás Nehuén Villagra y le provocó la muerte , luego de un choque en Añelo. De esta manera, el caso se ahorró una parte del proceso judicial y solo resta la determinación la pena por el crimen .

En una audiencia fue declarado penalmente responsable por el delito de homicidio simple en calidad de autor, a partir de un acuerdo presentado por la Fiscalía, la querella y la defensa.

La resolución fue homologada este miércoles por un juez de garantías durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial. La pena prevé un mínimo de 8 años de prisión efectiva.

Persecución y un salvaje crimen después de un choque

El crimen ocurrió alrededor de las 6:20 de la mañana del 6 de diciembre de 2025, en inmediaciones de las calles Bajada de las Patrias y Aguada del Pato, en Añelo.

Todo comenzó con un incidente vial. Villagra circulaba en una camioneta Chevrolet S-10 cuando protagonizó un choque con un Peugeot 208 en el que viajaban Ortega y Agustín Maximiliano Celina Garrido. Lejos de terminar con el accidente, el episodio desencadenó una persecución. Según reconstruyó la Fiscalía, los ocupantes del Peugeot siguieron a la camioneta hasta alcanzarla.

Una vez que llegaron hasta el vehículo de Villagra, ambos descendieron. Garrido abrió la puerta del conductor y sacó a la víctima de la camioneta. En ese momento, Ortega tomó una llave cruz que estaba en el baúl y comenzó a golpear a Villagra en la cabeza y en la parte superior de la espalda.

La fiscal neuquina Lucrecia Sola dispuso una serie de acciones para confirmar las causas de la muerte del hombre.

“Me chocaste el auto”, le habría dicho uno de los agresores a Villagra, según habían reconstruido los investigadores a partir de los testimonios incorporados a la causa. La agresión fue brutal y terminó con la víctima en el suelo. Villagra sufrió un traumatismo de cráneo grave que le provocó la muerte.

Allanamientos y conmoción

La investigación avanzó rápidamente durante las primeras horas posteriores al homicidio. El cuerpo de Villagra fue encontrado en la madrugada del 6 de diciembre, junto a su camioneta Chevrolet S-10, en una zona de Añelo.

Los investigadores de la Comisaría 10° y de la Brigada de Investigaciones reconstruyeron la secuencia a partir de las cámaras de seguridad y los testimonios. La pesquisa permitió identificar el Peugeot 208 en el que se movilizaban los sospechosos.

Horas después se realizaron tres allanamientos en el marco de la investigación. Allí fue secuestrado el vehículo y también la llave cruz que habría sido utilizada para matar a Villagra. Primero fue detenido Garrido, quien iba como acompañante en el Peugeot. Luego, el conductor del vehículo se presentó voluntariamente en la Comisaría 10° y quedó a disposición de la Justicia.

El acompañante ya fue condenado a cuatro años

Ortega no era el único acusado por el homicidio. Agustín Maximiliano Celina Garrido, quien viajaba como acompañante en el Peugeot 208 y tuvo intervención directa en el ataque, había resuelto previamente su situación procesal mediante un procedimiento abreviado.

Garrido reconoció su responsabilidad por el mismo delito, aunque en carácter de partícipe secundario, y fue condenado a cuatro años de prisión efectiva. La calificación de su participación había sido modificada durante el avance de la investigación. Inicialmente, la Fiscalía lo había acusado como coautor del homicidio simple, pero posteriormente entendió que su intervención correspondía ser considerada como la de un partícipe secundario.

Según la acusación, Garrido fue quien abrió la puerta de la camioneta, sacó a Villagra del vehículo y lo sostuvo de la ropa mientras Ortega lo golpeaba con la llave cruz.

Ahora, con el reconocimiento de Ortega, quedó establecida judicialmente su responsabilidad como autor del homicidio simple de Tomás Nehuén Villagra y la Oficina Judicial deberá fijar la fecha de la audiencia de determinación de la pena.