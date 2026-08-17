Estuvo tres días desaparecido y lo hallaron enterrado en la casa de su pareja

José Andino, de 60 años, estaba desaparecido y fue encontrado en el patio de la vivienda ubicada en San Nicolás. Por el crimen quedó detenida su novia, de 30 años.

José Andino fue hallado muerto en la casa de su expareja, que es la única detenida por el crimen.

La desaparición de un hombre de 60 años generó preocupación entre sus familiares y puso en marcha una investigación en San Nicolás . Tras tres días de búsqueda, lo encontraron enterrado en el patio de la casa de su pareja.

La víctima fue identificada como José Andino y por el hecho, quedó detenida una mujer de 30 años identificada como Virginia Marlene Alviso , quien quedó detenida como principal sospechosa del crimen.

El hecho fue descubierto este lunes feriado por la madrugada. La causa inició cuando el hijo de la víctima dio aviso a las autoridades de que no tenía novedades desde hacía un tiempo de su papá y que en la última conversación que mantuvo con él, le dijo que había tenido una discusión con Alviso.

De este modo, conforme a la información aportada por el medio El Norte, los agentes decidieron efectuar un operativo en el domicilio de la señalada. En los primeros minutos del procedimiento, el personal especializado encontró en el patio manchas hemáticas y un sector con tierra removida, donde finalmente hallaron el cuerpo de Andino.

Con lo encontrado y las primeras testimoniales recabadas, las cuales indican que la pareja tuvo una fuerte discusión el jueves 13 de agosto, se ordenó la inmediata detención de Alviso.

En las próximas horas se esperan los primeros resultados de la autopsia a la víctima, mientras que la acusada será indagada este martes.

La causa permanece a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°12, encabezada por la fiscal Belén Baños.

Nene de 12 años encontró a su mamá enterrada en el patio de la casa

El pasado mes de abril, un estremecedor hallazgo en una casa, tuvo como protagonista a un nene de 12 años que buscaba a su madre. Tras cavar en el patio de la vivienda, el chico encontró restos humanos y lanzó una frase que reflejó la dimensión del momento: “Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá”.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Nardo al 5800, en la localidad de Claypole, Buenos Aires. El hallazgo ocurrió cuando el chico llegó a la vivienda de su mamá después de varios días sin novedades de ella.

Según trascendió, no tenían contacto desde hace más de 15 días. El parte policial indica que el menor llevaba varios días sin saber nada de su madre y comenzó a sospechar que algo grave podía haber ocurrido dentro de la casa.

El escalofriante hallazgo en el patio de la casa

Ante la incertidumbre, el chico decidió revisar el terreno. Para eso, le pidió una pala a un vecino, quien accedió a acompañarlo hasta la vivienda. Ambos comenzaron a remover la tierra en el patio, donde detectaron una zona que presentaba alteraciones.

Durante la excavación, primero apareció un trozo de tela. Minutos después, surgió lo que parecía ser un brazo humano. En ese instante, el nene reconoció el cuerpo y reaccionó con desesperación. El hallazgo confirmó sus peores sospechas, se trataba del cuerpo de su madre.

Tras ese momento, salió corriendo hacia la casa de su abuela, desde donde se dio aviso al 911. La intervención policial se activó de inmediato.

“Empezó a hacer el pozo y descubrió una tela, una tela que tapaba algo, ese algo era un brazo y ese brazo era el de su mamá. ‘Es mi mamá, este es el brazo de mi mamá’, dijo a partir de un tatuaje”, relataron en Canal 13.