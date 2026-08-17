Video estremecedor: fue a reclamar lo que le habían robado y terminó asesinado

El homicidio se produjo este lunes al mediodía en un barrio de Colonia Segovia, Guaymallén. Investigan cómo ocurrió el ataque.

Un homicidio conmocionó este mediodía a Guaymallén , Mendoza , donde un joven de 25 años murió durante un violento episodio ocurrido en un barrio de Colonia Segovia . El caso quedó bajo investigación de la Justicia mendocina.

Según las primeras investigaciones, la víctima había llegado hasta una vivienda para reclamar por elementos que le habrían robado el domingo de la casa de una amiga. El planteo derivó en una discusión con las personas que se encontraban en el lugar.

El enfrentamiento terminó con el asesinato del joven y cinco sospechosos aprehendidos. Los investigadores buscan ahora determinar cómo ocurrió el ataque y cuál fue la participación de cada uno de los detenidos.

El crimen

El homicidio se produjo a las 12 en un domicilio en la manzana A del barrio Los Girasoles, cuando Nicolás Basualdo llegó para reclamar a los moradores por unas pertenencias de una amiga.

En principio, se estima que esos elementos se los habrían sustraído de la casa de esa mujer que lo acompañaba, por lo que se enfrentó a quienes se encontraban en el lugar.

En la discusión, uno de los moradores le efectuó un disparo con arma de fuego, ocasionándole una grave herida, que lo dejó inconsciente.

La víctima fue trasladada al hospital de Puente de Hierro por particulares. En el centro asistencial, los médicos constataron su fallecimiento.

La Policía secuestró en el escenario del homicidio un rifle calibre 22, de fabricación artesanal, marca Mateli, modelo M21. Tenía la numeración fabril limada.

Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, quedaron a disposición de la Justicia. El hecho quedó bajo investigación de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos.

Mendoza: asesinó a puñaladas al novio de su exmujer

Otro brutal crimen conmovió a Mendoza el pasado mes de julio, cuando un hombre asesinó a puñaladas al novio de su exmujer en plena vía pública y, poco después, incendió la vivienda de la mujer antes de darse a la fuga.

El brutal episodio ocurrió en la intersección de las calles La Pampa y Blas Parera. La víctima fue identificada por sus iniciales H.A.D.C..

Tras el brutal crimen, el asesino se dio a la fuga y es intensamente buscado por la policía de Mendoza.

La víctima, al momento de ser acuchillado, estaba colaborando con una amiga de su pareja en el traslado de pertenencias hacia otro domicilio. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar minutos más tarde del homicidio y constató el fallecimiento del hombre.

Así fue el brutal crimen

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el hombre caminaba junto a su pareja y una amiga de ella transportando distintos elementos de la mudanza cuando apareció el sospechoso. Tras una discusión, el agresor, un hombre de 45 años identificado por sus iniciales A.C.S., habría extraído un cuchillo tipo carnicero y le provocó dos heridas mortales en la zona torácica al hombre.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó pocos minutos después del ataque, pero solo pudo constatar el fallecimiento de la víctima.

Según la investigación, luego del homicidio el sospechoso se dirigió hasta la vivienda de su expareja y la incendió. Un llamado alertó sobre el fuego en la precaria construcción, que sufrió pérdidas totales. No hubo personas heridas, ya que la mujer se encontraba en el lugar del crimen intentando asistir a su pareja, que había quedado tendida sobre el pavimento.

La principal hipótesis sostiene que el mismo hombre fue el autor tanto del homicidio como del incendio. Según informó la Policía de Mendoza, el acusado es la expareja de la mujer que actualmente mantenía una relación con la víctima fatal.