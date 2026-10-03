Misterio en el aire: desapareció un avión en pleno vuelo que partió desde Bermudas con seis personas

Una aeronave desapareció durante un vuelo con rumbo a Boston. La Guardia Costera desplegó aviones y embarcaciones frente a Nantucket para intentar localizarla.

Desapareció un avión que partió desde Bermudas con seis personas.

La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un amplio operativo aéreo y marítimo frente a la costa de Nantucket para encontrar al jet privado, luego de perder contacto con el piloto durante la madrugada.

Un avión privado que había partido desde las islas Bermudas rumbo a Boston desapareció durante la madrugada del sábado con seis personas a bordo. La Guardia Costera de Estados Unidos inició un amplio operativo de búsqueda por aire y mar para intentar localizar la aeronave, que habría declarado una emergencia poco después del despegue.

Según informó Reuters, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dio aviso sobre la desaparición luego de perder contacto con la aeronave, un Gulfstream G100 utilizado para traslados médicos.

El avión despegó a las 12:41 de la madrugada del sábado desde el Aeropuerto Internacional LF Wade, en Bermudas, y tenía previsto aterrizar a la 1:25 en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Sin embargo, la comunicación con la aeronave se perdió antes de que pudiera llegar a destino. Desde entonces, distintos equipos trabajan para determinar qué ocurrió y localizar el avión.

Cuatro tripulantes y dos pasajeros

Un portavoz del Aeropuerto Internacional LF Wade confirmó que seis personas viajaban a bordo del Gulfstream G100. Se trata de cuatro integrantes de la tripulación y dos pasajeros.

La información disponible hasta el momento no permitió establecer el paradero de la aeronave ni confirmar qué ocurrió durante el vuelo.

Amplio operativo frente a Nantucket

La Guardia Costera estadounidense concentra actualmente la búsqueda frente a la costa de Nantucket, con la participación de aeronaves, embarcaciones y equipos especializados.

Según detalló el organismo, en el operativo intervienen aviones HC-144 y MH-60 de la Base Aérea de Cape Cod, una lancha salvavidas de 47 pies de la Estación de Brant Point y un buque de respuesta rápida del USCGC William Sparling.

"La zona de búsqueda actual se encuentra frente a la costa de Nantucket, tanto aérea como marítima, está respondiendo activamente", indicó la Guardia Costera al describir el despliegue.

Las autoridades continúan trabajando para localizar al avión y establecer las circunstancias en las que se perdió el contacto durante el trayecto entre Bermudas y Boston.