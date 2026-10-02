Llegan los tasadores de Leiva Joyas: cotizan tu oro gratis y pagan en el momento

Del 5 al 9 de octubre podés llevar tus piezas de valor al Hilton Garden Inn para que expertos las evalúen bajo absoluta seguridad.

Tasación de joyas y oro: el tour de Leiva Joyas llega a Neuquén

Del 5 al 9 de octubre , el equipo de especialistas de la joyería estará en el Hilton Garden Inn para evaluar joyas, monedas, relojes y otros objetos de valor.

Además, quienes estén interesados podrán consultar sobre alternativas para invertir en oro . Qué piezas se pueden acercar y cómo reservar un turno.

El equipo de tasadores explica que las piezas pueden ser evaluadas independientemente de su estado de conservación . Además, los especialistas son gemólogos certificados, por lo que también pueden analizar las piedras preciosas que formen parte de una joya y contemplar los distintos materiales que la componen.

Entre los objetos que pueden acercarse para su evaluación se encuentran:

Oro: en todas sus presentaciones, como joyas, alhajas antiguas o modernas, objetos de decoración y piezas de oro fino, como monedas, láminas o lingotes.

en todas sus presentaciones, como joyas, alhajas antiguas o modernas, objetos de decoración y piezas de oro fino, como monedas, láminas o lingotes. Alhajas: incluso aquellas que estén deterioradas, incompletas o en desuso.

incluso aquellas que estén deterioradas, incompletas o en desuso. Relojes: de marcas internacionales como Cartier, Omega, Rolex y Patek Philippe, entre otras.

de marcas internacionales como Cartier, Omega, Rolex y Patek Philippe, entre otras. Brillantes y piedras preciosas: las piezas que cuenten con este tipo de gemas también pueden ser analizadas por los especialistas.

las piezas que cuenten con este tipo de gemas también pueden ser analizadas por los especialistas. Antigüedades y otros objetos relacionados con el arte.

Los pagos se realizan en efectivo en el momento y, al igual que en su salón de Buenos Aires, la firma ofrece un servicio de seguridad sin cargo para resguardar la integridad de cada operación.

¿Qué se tiene en cuenta para tasar una pieza?

El valor de un objeto de oro depende de diferentes variables, entre ellas el peso, la pureza del metal y las características particulares de la pieza.También se tiene en cuenta la cotización internacional del oro, que puede variar a lo largo del tiempo.

Por eso, una tasación permite obtener una referencia actualizada sobre una pieza antes de decidir si conservarla, venderla o considerar otras alternativas.

Según informan los especialistas de Leiva Joyas, las cotizaciones se realizan tomando como referencia precios internacionales, con valores de hasta $460.000 por gramo de oro.

También se podrá invertir en oro

Además de las tasaciones, durante el Leiva Tour estarán disponibles lingotes de oro de 1, 5, 10, 20 y 50 gramos para quienes estén interesados en comenzar a invertir en metales preciosos.

Los lingotes y monedas de oro también pueden adquirirse a través del sitio web de Leiva Joyas y retirarse de manera presencial durante la visita del Tour a Neuquén. Los productos se entregan con certificado de garantía por la calidad del metal, con validez de por vida.

Cómo reservar un turno

Quienes quieran acercar sus piezas pueden reservar un turno online para el Leiva Tour en Neuquén y acceder a una evaluación personalizada por parte del equipo de especialistas.

La atención será en el Hilton Garden Inn, Avenida Argentina 1248, del 5 al 9 de octubre. Para consultas, también se encuentra disponible el WhatsApp +54 9 299 674 6783.