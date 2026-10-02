Quién es el petrolero que murió de un paro cardíaco en un yacimiento

El fallecimiento ocurrió en el yacimiento Rincón del Mangrullo, en cercanías de Añelo. Conmoción en el rubro.

La muerte repentina de un trabajador petrolero en el yacimiento Rincón del Mangrullo, en cercanías de Añelo, conmocionó en las últimas horas. Se trataba de un chofer perteneciente al Sindicato de Camioneros.

De acuerdo a las primeras informaciones recabadas por LM Neuquén , el cadáver del hombre fue hallado por un compañero de trabajo cuando ingresó a su turno laboral, el jueves a primera hora de la mañana.

El Ministerio Público Fiscal confirmó el fallecimiento. En tanto, también se supo que se produjo por causas naturales y se trató de un paro cardiorrespiratorio.

La víctima fatal era oriunda de Mendoza y fue identificada como Pedro Dean, quien trabajaba en Transportes Crexell.

"Una persona muy querida por su familia, amigos y compañeros de trabajo.Quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo lo recuerdan como un hombre cálido, sencillo y trabajador, de esos que dejan un lindo recuerdo en las personas que se cruzaron en su camino.Duele aún más saber que, después de tantos años de trabajo, se encontraba muy cerca de alcanzar su jubilación", expresaron desde Vaca Muerta TV y FM Chena.

En el mensaje publicado en redes sociales, manifestaron su acompañamiento "con respeto y afecto a su familia, seres queridos y compañeros de Transportes Crexell en este momento de inmenso dolor. Que descanses en paz, Pedro. Hasta siempre".

Muerte de petroleros: otros casos similares

En los últimos meses, se han registrado casos similares de fallecimientos de trabajadores petroleros. En abril de este año, murió José Petit, quien fue encontrado muerto en su dormitorio.

Tenía 51 años y trabajaba para la empresa de servicios Transbox, contratada por la operadora Pluspetrol, encargada de la explotación del yacimiento La Calera, a 30 kilómetros de la ciudad de Añelo.

El hombre no se presentó a trabajar y sus compañeros decidieron ir a su habitación a buscarlo; al llegar, confirmaron la fatal noticia. Dentro del módulo, lo encontraron muerto.

Desde Pluspetrol aseguraron que, al tomar conocimiento de la situación, dieron inicio a los protocolos y se presentó el médico del yacimiento que constató la muerte presuntamente relacionada con un evento cardiovascular.

En tanto, un mes después, en mayo, un trabajador petrolero fue hallado muerto por un operario cuando llegó al lugar de trabajo. La víctima fue identificada como Darío Ruiz, un soldador de 43 años que operaba en un ducto del yacimiento Barrosa de Vaca Muerta, en el área La Angostura Sur.

El secretario general de la UOCRA, Víctor Cárcar, relató que lo extraño de la situación fue que los compañeros de trabajo lo hallaron cuando arribaron al lugar, y nadie se percató del hecho al finalizar el turno, a última hora de la jornada.

Este caso, sin embargo, se trató de un accidente laboral. Ruiz murió a causa de un shock hipovolémico tras ser aplastado por un caño.