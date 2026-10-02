Dos hermanos atacaron una escuela con machetes y explosivos: mataron a la subdirectora

Los acusados, que fueron detenidos, son exalumnos del establecimiento. El hecho dejó además cuatro heridos.

La mujer asesinada por los dos hermanos se desempeñaba como subdirectora de la Escuela Secundaria de Torreón, en México.

Dos hermanos de 18 años atacaron a machetazos y con explosivos una escuela secundaria de México y mataron a la subdirectora del establecimiento, además de causar heridas a otras cuatro personas.

El incidente ocurrió durante en la ciudad de Torreón, cuando los agresores, identificados como exalumnos del colegio, irrumpieron armados en el edificio e hirieron mortalmente a Nery Edith Narvales González .

Tras el ataque en el colegio, ambos jóvenes fueron reducidos por las fuerzas de seguridad y quedaron a disposición del Ministerio Público. El fiscal general del estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó que los dos hermanos ingresaron a la institución escolar con el objetivo explícito de agredir a los presentes.

“Cuando llegaron, los profes habían salido, estaban en cambio de clase. Y en eso tronaron algo y dijeron ‘Primer aviso, vamos por todas las mujeres’. Luego salimos corriendo a encerrarnos en los salones y pusimos las sillas en las puertas para que no entraran”, reveló un estudiante que estaba dentro de la escuela.

Torreón -Coahuila-



Con el permiso de su madre, un alumno de la Secundaria General No. 13, narró parte de lo sucedido.



"'¡Primer aviso!" "Vamos por todas las mujeres'". pic.twitter.com/xqqQEpsUc6 — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) October 2, 2026

Medios locales dieron cuenta también de otras cuatro personas lesionadas: una mujer, un estudiante y dos profesores. De acuerdo con los informes médicos, uno de los docentes atacados permanece internado en estado delicado de salud.

Los motivos del ataque en la escuela de México

El fiscal Federico Fernández indicó a la prensa que las primeras investigaciones sugerían que el ataque estuvo motivado por “sentimientos contra el plantel” y que ingresaron con “petardos o bombas molotov”.

Así fueron asegurados los dos jóvenes señalados por el asesinato de la subdirectora de una secundaria en Torreón, Coahuila.



Al momento de su detención, presuntamente llevaban artefactos explosivos y armas blancas. pic.twitter.com/fQImOcCyhy — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) October 1, 2026

En paralelo, los datos recabados por la Fiscalía de Coahuila señalaron que los acusados habrían copiado un atentado perpetrado en Estados Unidos.

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno del estado de Coahuila calificó la agresión como un hecho “aislado” y "sui géneris", detallando que los dos hermanos contaban con un "contexto familiar desarticulado”.

Torreón -Coahuila-



Sobre el ataque en una escuela, el Fiscal Federico Fernandez Montañez confirma:



-Murió la Subdirectora del plantel

-2 hermanos de 18 años, ex alumnos del plantel fueron los atacantes y están detenidos



El Fiscal menciona que no han determinado si fueron… pic.twitter.com/sNgcOoIJpZ — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) October 1, 2026

En el ámbito nacional, el Gabinete de Seguridad federal informó en su cuenta de la red social X que trabajaba en colaboración directa con las autoridades de Coahuila para esclarecer los hechos e impulsar las investigaciones correspondientes.

Por otra parte, trascendió una versión preliminar difundida por el medio N+ que indicaba que la subdirectora habría intentado impedir el paso de los atacantes para proteger a los alumnos.

Quién era Nery Edith Narvales, la subdirectora asesinada

Nery Edith Narvales tenía 56 años y se desempeñaba como subdirectora de la Escuela Secundaria General número 13, ubicada en el ejido La Unión.

Según subrayaron medios locales, la docente se destacaba por su dedicada trayectoria en la enseñanza y su labor constante dentro de la comunidad escolar del municipio de Torreón.

Tras la confirmación de su muerte, la Secretaría de Educación Pública de México emitió un comunicado en el que manifestó sus “condolencias a familiares, amigos y a la comunidad educativa ante el fallecimiento de una docente”.

Asimismo, el organismo estatal anunció “acompañamiento institucional para los integrantes de la comunidad escolar, con respeto a las investigaciones y a las determinaciones de las autoridades competentes”.

Los allegados de la subdirectora asesinada en México la despidieron en las redes sociales.

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, expresó públicamente su “solidaridad con la familia de la persona fallecida y con quienes resultaron lesionados”.

El mandatario provincial aseguró que “se llegará hasta las últimas consecuencias y se aplicará todo el peso de la ley a quienes resulten responsables”, tras instruir a las secretarías de Gobierno, Educación y Seguridad Pública a mantener “atención directa y permanente en Torreón, así como una estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos”.