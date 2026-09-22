Se distrajo cuando pasaba por una escuela, le chocó los autos a docentes y terminó en el hospital

El accidente de tránsito sucedió durante la tarde del lunes afuera de la Escuela 13. Una de las víctimas indicó que su auto quedó inutilizable.

Una mujer terminó en el hospital luego de protagonizar dos fuertes choques en inmediaciones de la Escuela 13 de Centenario . Según manifestó la conductora, se distrajo mientras circulaba por la zona y terminó impactando contra dos vehículos que estaban estacionados y pertenecían a docentes de la institución.

El siniestro ocurrió durante la tarde del lunes sobre calle Ecuador, a pocos metros de Canadá según informó el medio Centenario Digital. La conductora, por su parte, había manifestado que se distrajo mientras circulaba por el sector donde ocurrió el siniestro.

La mujer conducía un Fiat Cronos blanco cuando, por motivos que son materia de intervención policial, chocó contra un Volkswagen Gol Power y luego contra un Renault Fluence .

El impacto fue tan fuerte que el Cronos quedó detenido contra la parte trasera del Volkswagen. El Renault, que estaba estacionado unos metros más adelante, también sufrió daños en el paragolpes y el baúl.

El estruendo alertó a vecinos y al personal de la escuela, que salieron para observar qué había ocurrido. La conductora sufrió un golpe en la cabeza, aunque permanecía consciente cuando fue asistida en el lugar.

Un amigo de la mujer llegó para ayudarla mientras intervenían vecinos y efectivos de la Comisaría 52. Luego arribó una ambulancia del Hospital Natalio Burd, a cargo del doctor Marrone, que asistió a la conductora y la trasladó al centro de salud.

Un auto quedó inutilizable

Los dos vehículos que fueron chocados pertenecían a docentes de la escuela. Uno de ellos, el Volkswagen Gol Power, había sido retirado recientemente de un taller luego de atravesar distintos arreglos.

Tras el nuevo choque, el auto quedó inutilizable, según contó su propietaria. La mujer llegó al lugar acompañada por sus dos hijos luego de enterarse de lo ocurrido. Mientras se realizaban las actuaciones y el intercambio de información correspondiente a los seguros, intervino personal de la División Tránsito Villa Obrera.

Durante la revisión del Fiat Cronos, los efectivos encontraron un vaso térmico debajo de los pedales. Este elemento quedó incorporado a la intervención y se analizaba si pudo haber interferido en la conducción al momento del choque.

Vuelco con dos jóvenes fallecidas: confirman que el conductor estaba alcoholizado

La Policía confirmó este lunes que el conductor de la camioneta Toyota Hilux que volcó en la Ruta 6 este domingo estaba alcoholizado. El accidente provocó la muerte de dos jóvenes de 17 y 20 años, mientras otro ocupante permanece internado en grave estado.

El comisario Juan Valenzuela informó a LM Neuquén que el siniestro ocurrió alrededor de las 10:20, cuando la camioneta circulaba de oeste a este por la Ruta 6. Por circunstancias que todavía no fueron establecidas, el conductor perdió el control del rodado y se produjo el vuelco.

En la camioneta viajaban cinco jóvenes: tres hombres y dos mujeres. Todos eran vecinos de Rincón de los Sauces. Las dos mujeres que viajaban en la camioneta murieron como consecuencia del violento accidente. Durante el vuelco fueron despedidas del rodado y sufrieron heridas que provocaron sus fallecimientos. Según se confirmó oficialmente, las víctimas fatales fueron identificadas como Serena Zalazar, de 17 años, y Milagros Lara, de 20 años.

Los tres hombres sobrevivieron, aunque dos de ellos resultaron gravemente heridos. Uno fue trasladado de urgencia a Neuquén capital en estado crítico, debido a la gravedad de las lesiones. Otro permanece internado en una clínica de Rincón de los Sauces, con estado reservado por múltiples fracturas y golpes.

El conductor, en tanto, quedó internado en el hospital local en observación. Según informó Valenzuela, se encuentra fuera de peligro.