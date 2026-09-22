Escaparon de un control policial y fueron detenidos: uno de ellos tenía prisión domiciliaria

Los agentes intentaron identificar la motocicleta en la que se trasladaban los dos jóvenes y escaparon del lugar. Lograron interceptarlos a pocos metros.

Un patrullaje preventivo derivó en la persecución y detención de dos hombres durante este martes a la madrugada en el barrio Villa Ceferino de la ciudad de Neuquén. El personal de la Comisaría Tercera detuvo a los dos jóvenes tras evadir un control policial y protagonizar una persecución que terminó en la detención de ambos sujetos, uno de ellos cumplía la prisión domiciliaria.

El hecho sucedió este martes 22 de septiembre pasada la medianoche, cuando los agentes de la Comisaría Tercera realizaban un patrullaje preventivo en el barrio Villa Ceferino. En la intersección de Castelli y Encina , los efectivos observaron dos jóvenes que circulaban en una motocicleta.

Los uniformados intentaron identificarlos pero ambos jóvenes hicieron caso omiso a la voz de alto y continuaron avanzando por la calle República de Italia. Ante esta situación, los agentes iniciaron una persecución para detener a los sujetos y lograron detenerlos a los pocos metros del lugar.

Allí procedieron a la demora de los dos ocupantes, quienes fueron trasladados a la unidad policial para continuar con el procedimiento. Ya en el destacamento policial, los agentes constataron que uno de los demorados estaba cumpliendo la prisión domiciliaria en jurisdicción. Es decir, el joven incumplió la medida cautelar y deberá regularizar su situación procesal ante la Justicia.

Además, la motocicleta fue secuestrada preventivamente porque no contaba con la documentación correspondiente.

El procedimiento quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que deberá determinar las medidas a seguir respecto de los dos demorados y la situación del rodado.

Cayeron dos hombres con pedido de captura vigente

El pasado 16 de septiembre, dos hombres que tenían pedidos de captura vigentes fueron demorados por la Policía de Neuquén durante procedimientos realizados en distintos puntos de la capital provincial. En ambos casos, la identificación de los sospechosos y la consulta de sus datos permitieron detectar los requerimientos judiciales.

Uno de los operativos se concretó cerca de la medianoche en pleno centro de Neuquén Capital, mientras que el segundo tuvo lugar durante la madrugada de este miércoles en el barrio Gran Neuquén Norte.

Tras verificar la identidad de los involucrados mediante los sistemas policiales, las autoridades confirmaron que eran buscados en el marco de diferentes causas judiciales.

El primero de los procedimientos se desarrolló cerca de la medianoche, cuando personal de la División Operativa DEMOSE observó a un joven de 25 años que circulaba en una motocicleta sin chapa patente por la zona de Avenida Argentina y Juan B. Justo. Según informó la Policía, el requerimiento estaba relacionado con una causa por presunto encubrimiento, en la que interviene la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Horas después se produjo una segunda intervención policial, esta vez en el sector de Gran Neuquén Norte. Durante las primeras horas de la madrugada de este miércoles, efectivos de la Comisaría 18 realizaban tareas preventivas cuando identificaron de manera rutinaria a un hombre que se encontraba en la vía pública.

Como parte del procedimiento, los policías consultaron sus datos mediante el Centro de Análisis y recibieron la confirmación de que registraba un pedido de captura vigente.

En este caso, el requerimiento judicial estaba vinculado a una causa por presunta tenencia ilegal de arma de guerra.

Ante la vigencia de la medida, los efectivos procedieron inmediatamente a demorar al hombre y posteriormente lo trasladaron hasta la dependencia policial.