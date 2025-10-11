Tránsito: la sorpresa que se llevaron en un control policial

Ocurrió en la tarde este viernes en el Puesto Muelle de Piedra de Villa La Angostura. Fue en el marco de un operativo de tránsito.

Personal policial de la Comisaría 28 de Villa La Angostura, junto a efectivos de Gendarmería Nacional, llevó adelante en horas de la tarde de este último viernes un control vehicular y de personas en el Puesto Muelle de Piedra.

Minutos después de las 18 horas, durante la verificación de una camioneta, los uniformados advirtieron que en el habitáculo trasero se transportaban seis astas de ciervo colorado . Al solicitar la documentación correspondiente, el ocupante manifestó no contar con guía de caza ni precintos para el traslado. Según la Policía, el conductor alegó que se trataba de un obsequio.

Frente esta irregularidad, personal de Gendarmería colaboró con el procedimiento y se procedió al secuestro de las astas, dando intervención a la Dirección Provincial de Fauna para las actuaciones correspondientes.

controles- astas de cirvo- 1

En el marco del operativo, se identificaron un total de 38 vehículos y se labraron dos infracciones por falta de licencia de conducir, reforzando así las tareas de control y prevención en un fin de semana con alta afluencia turística.

Cazadores mataron a un guanaco en el río Limay

Dos días antes, también en zona cordillerana, guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi y la Policía de la Provincia de Neuquén encontró in fraganti a un grupo de cazadores furtivos, justo después de haber matado un animal y mutilado sus partes.

El operativo fue un éxito: permitió desbaratar una maniobra de caza ilegal de fauna nativa en la zona del río Limay, un área protegida de alto valor ambiental dentro del parque. Varias personas resultaron detenidas tras ser sorprendidas en pleno acto de desposte de un guanaco, especie cuya caza está estrictamente prohibida.

Según informó la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, el procedimiento se desarrolló durante la tarde y noche del miércoles 8 de octubre, luego de que ingresara una denuncia anónima alertando sobre movimientos sospechosos en el lugar. Ante la notificación, guardaparques de la Zona Norte y de la Seccional Limay coordinaron un operativo con apoyo de efectivos de la Policía neuquina para verificar la situación.

caza ilegal 01

Durante el patrullaje, se indicó que el personal localizó a un grupo de residentes de la zona en pleno campo, junto al cuerpo sin vida de un guanaco, que ya estaba siendo despostado. En el lugar se incautaron, además, herramientas utilizadas para el faenado y el vehículo con el que los implicados se habían trasladado hasta el área.

Secuestraron un vehículo

La Policía procedió a la detención inmediata de los involucrados y al secuestro preventivo del vehículo, mientras que la Intendencia del Parque Nacional presentará una denuncia penal ante la justicia por violación a la Ley Nacional de Parques y otras normativas de protección ambiental.

caza ilegal 03

Desde la Intendencia destacaron la relevancia del accionar conjunto entre las fuerzas provinciales y el cuerpo de guardaparques, al considerar que este tipo de intervenciones son fundamentales "para dar visibilidad a la problemática de la caza furtiva y generar conciencia sobre la gravedad del delito de caza furtiva y la necesidad de proteger la fauna nativa".

Adelantaron, además, que radicarán una denuncia penal en la Justicia.