Presentaron los nuevos colectivos eléctricos de la ciudad.

Las unidades funcionarán de 8 a 20, con 40 paradas en toda la extensión del paseo costero.

La Municipalidad de Neuquén presentó este lunes la nueva línea de colectivos eléctricos del sistema COLE , que recorrerá los más de 35 kilómetros ininterrumpidos del Paseo Costero y ofrecerá a los usuarios una frecuencia estipulada de 45 minutos.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa , celebró la expansión, un logro que, según la Municipalidad, responde a la toma de decisiones basada en una gestión eficiente y cuentas ordenadas. “Recuerden también, porque si miramos un poquito para atrás, venimos de 25 líneas y hoy ya estamos inaugurando la línea 33”, destacó Espinosa.

Con esta incorporación, el municipio alcanza un total de 33 ramales diagramados para conectar cada rincón del amplio tejido urbano. Se garantiza así que los servicios esenciales y de esparcimiento lleguen a todos los barrios de manera equitativa.

A su vez, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que los coches propulsados por energías limpias preparan a la metrópolis de la mejor manera para la próxima temporada estival que inicia el 1 de noviembre.

“La verdad que pone en valor que el transporte público en la ciudad cumple una doble función. Una que es llegar a todos los barrios, cuando hablamos de equilibrio territorial, pero por el otro, poner en valor una ciudad turística”, remarcó Pasqualini.

Traza

El diseño de la traza fue pensado para beneficiar en simultáneo a los visitantes que recorren los espacios naturales y a los residentes que necesitan movilizarse a diario. Por ejemplo, los vecinos de sectores aledaños como Polvorines o Limay tendrán ahora a disposición una alternativa directa.

“Lo que nos ha pasado con el bus eléctrico es que ha tenido esa doble función”, indicó la secretaria municipal respecto a la versatilidad y la rápida aceptación de los coches.

“Por un lado, quienes llegan a la ciudad preguntan y saben que este bus eléctrico recorre la ciudad y que lo podés hacer con la tarjeta de boleto neuquino. Pero por el otro lado, quienes muchas veces se trasladan de un lugar a otro y que no están vinculados al turismo, también se utiliza”, dijo.

Las nuevas frecuencias diagramadas no solo ordenan el tránsito vehicular en áreas concurridas, sino que potencian los atractivos ribereños para el disfrute seguro de las familias en las zonas balnearias.

“Una línea que entendemos que va a ser protagónica también, que va a unir el balneario (Valentina Brun de) Duclot con la península Hiroki, intercalando por todos los balnearios de la ciudad”, detalló Espinosa al proyectar el rol central que ocupará el nuevo servicio de cara al verano.

La ampliación de la cobertura territorial no se detendrá en las actuales cabeceras y ya se planifica extender su alcance geográfico a mediano plazo. Desde la Municipalidad adelantaron que, una vez finalizadas las obras de infraestructura sobre el río Neuquén, la traza sumará ese sector al circuito habitual.

El bus eléctrico sobre el Paseo Costero de Neuquén. Maria Isabel Sanchez

Más recorrido para la línea 32

En sintonía con estas mejoras, el esquema sumó otra novedad de gran impacto para la línea 32, el recorrido que vincula la economía del conocimiento del Polo Científico Tecnológico con la península Hiroki.

Durante el último mes analizado, este ramal estratégico registró un total de 14.000 pasajeros, evidenciando una fuerte demanda del servicio.

A partir de esta jornada, dicho trayecto extiende su llegada de manera oficial hasta la calle Chocón, facilitando de este modo la ansiada conexión de los usuarios hacia el área centro.

“En unos días más, poquitos días más, ya vamos a llegar a la intersección con el río Neuquén con Figueroa y también Aguado”, adelantó Espinosa sobre las futuras etapas de ampliación vial previstas en el sector este.