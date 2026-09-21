Isabela tiene 4 años y necesita una cirugía a corazón abierto: su familia necesita ayuda para pagarla

La niña nació con dos cardiopatías y deberá ser operada el 14 de octubre. Su familia necesita reunir fondos para cubrir honorarios, traslado y estadía.

Isabela tiene 4 años y necesita una cirugía a corazón abierto: su familia necesita ayuda para pagar la cirugía.

Isabela tiene apenas 4 años, va a salita de cuatro y lleva desde su nacimiento una historia marcada por controles médicos. Ahora, su familia se prepara para afrontar una cirugía cardíaca que será un momento decisivo para su salud y, al mismo tiempo, una carrera contra el tiempo para reunir el dinero que necesitan para pagar la intervención, viajar y permanecer en Buenos Aires durante su recuperación.

La operación está programada para el 14 de octubre en el Hospital Italiano de Buenos Aires . La familia tiene previsto viajar el 2 de octubre para realizar los estudios y controles previos a la intervención. Serán semanas lejos de casa, con los gastos que implica trasladarse y permanecer en otra ciudad durante al menos un mes.

Maximiliano Becerra , papá de Isabela, explicó a LM Neuquén que la niña nació con dos cardiopatías congénitas. Estas afecciones hacen que parte del flujo sanguíneo del corazón se dirija hacia los pulmones de una manera que no debería.

Durante sus primeros años, los médicos decidieron realizar controles y esperar. La idea era que Isabela creciera y adquiriera mayor contextura para poder afrontar mejor una eventual intervención y su recuperación.

Pero en los últimos meses comenzaron a aparecer algunas señales. La nena empezó a presentar falta de aire y mayor agitación, algo que llevó a profundizar los estudios.

Hace aproximadamente tres semanas, el cardiólogo que la acompaña desde bebé realizó una derivación para que fuera evaluada con estudios más complejos. En ese nuevo ecocardiograma Doppler se detectó que las aperturas cardíacas que presentaba habían aumentado considerablemente.

Según explicó su papá, una de ellas pasó de aproximadamente 3 milímetros a 9 milímetros.

Ese cambio llevó al equipo médico a determinar que ya estaban dadas las condiciones para realizar la cirugía. No se trata de una intervención de urgencia inmediata, pero sí de una operación que los médicos consideran necesaria para evitar que el cuadro continúe avanzando.

Será una cirugía a corazón abierto

La intervención será a corazón abierto. Durante la operación, el equipo médico deberá trabajar directamente sobre el corazón para cerrar las comunicaciones que generan el problema en el flujo sanguíneo.

Maximiliano contó que los profesionales les explicaron que será necesario utilizar circulación extracorpórea, de manera que las funciones del corazón y los pulmones puedan ser sostenidas artificialmente mientras se realiza la reparación.

La cirugía será la primera intervención cardíaca de Isabela. Hasta ahora, la familia había seguido el tratamiento mediante controles y estudios periódicos.

El posoperatorio también será extenso. De acuerdo con lo que les informaron, después de la operación Isabela deberá permanecer inicialmente en terapia intensiva y su evolución determinará cómo continúa la recuperación. La familia estima que deberán permanecer en Buenos Aires entre un mes y un mes y medio, aunque ese tiempo podría extenderse según cómo responda la nena.

La familia deberá viajar completa

Uno de los principales problemas que enfrenta la familia es que no alcanza con trasladar solamente a Isabela y uno de sus padres. Maximiliano y su esposa tienen además mellizos, por lo que los cinco deberán viajar a Buenos Aires. Durante el posoperatorio, Isabela necesitará acompañamiento permanente de sus padres.

Su papá explicó que los médicos les anticiparon que podría salir de la cirugía intubada y conectada a un respirador y que, dependiendo de su evolución, podrían presentarse otras complicaciones que requieran cuidados especiales.

Por eso, la familia deberá organizarse para permanecer junto a ella durante las 24 horas, alternándose entre ambos padres.

Una colecta para llegar a Buenos Aires

La cirugía cuenta con autorización de la obra social para los insumos y prestaciones correspondientes dentro del Hospital Italiano. Sin embargo, los honorarios del cirujano, estimados en 6.000 dólares, no están cubiertos, según explicó Maximiliano.

A eso se suman los gastos de alojamiento, comida y permanencia de toda la familia durante el tiempo que dure la recuperación.

El papá de Isabela contó que comenzaron a buscar alojamiento en Buenos Aires, pero encontraron valores que rondan los 2,5 millones de pesos por un mes, lo que vuelve muy difícil afrontar la estadía con recursos propios.

La familia también realizó consultas ante la Superintendencia de Servicios de Salud debido a que Isabela cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Según relató su papá, recibieron asesoramiento respecto de las prestaciones que corresponderían en estos casos, pero se encontraron con limitaciones vinculadas al tipo de cobertura que tienen.

Esto se debe a que La Casa de Neuquén, ubicada en Buenos Aires y destinada a este tipo de situaciones, solo es para los pacientes que tienen ISSN, según contó Maximiliano. En ese contexto decidieron iniciar una colecta para poder reunir el dinero necesario antes del viaje.

Isabela tendrá que alejarse de su jardín

La operación también obligará a Isabela a interrumpir por un tiempo su rutina. La nena asiste actualmente a salita de cuatro y, junto con sus hermanos, deberá ausentarse de sus actividades escolares durante el período que dure el viaje y la recuperación.

La familia ya comenzó a gestionar la documentación necesaria con la pediatra y la próxima semana tendrá reuniones con las instituciones educativas para presentar los certificados y organizar la ausencia. Mientras tanto, sus papás concentran todas sus energías en llegar al 14 de octubre con todo preparado.

La colecta iniciada resume el pedido de la familia: “Cada granito de arena ayuda”.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia a:

CVU: 0000013000032184255532

Alias: AYUDA.PARA.ISA

Natalia Domínguez

Prex

Para la familia, cada aporte significa un paso más hacia Buenos Aires y hacia la posibilidad de que Isabela pueda atravesar la cirugía y volver a casa para recuperar su vida de todos los días.