Grave denuncia contra el intendente de Vista Alegre por golpear a su ex pareja

José "Turco" Asaad fue denunciado por su ex pareja por violencia verbal, física y psicológica en un episodio ocurrido en una chacra este último domingo. Qué pasó.

José Asaad, intendente de Vista Alegre. Uno de los pocos peronistas que ganó una intendencia en Neuquén.

El intendente de Vista Alegre y presidente del PJ neuquino , José "El Turco" Asaad , quedó bajo la tormenta tras ser denunciado por su expareja por presunta violencia de género este último domingo. La denuncia aún no está en el Ministerio Público Fiscal, pero se filtró por la contundencia del contenido.

Denunció golpes. Insultos y maltrato psicológico, en un hecho puntual en una chacra, propiedad del jefe comunal.

Según la denuncia policial a la que accedió LM Neuquén , la presentación se realizó en la Comisaría N°49 este último domingo a las 17.55, que incluye acusaciones de violencia verbal, física y psicológica.

La denunciante consignó además que es la primera vez que denuncia un episodio de maltrato por parte de su expareja, el intendente Asaad, pero que no pedirá medidas de restricción. La denunciante es empleada provincial de un organismo.

El presidente del PJ neuquino, José "Turco" Asaad y la vice (derecha) Anahí Valdez con quien tuvo conflictos.

En su declaración sostuvo que concurrió a la vivienda de Asaad (ubicada en un sector rural de Vista Alegre Norte) y que, según su relato, este la tomó del cuello "sin mediar palabra", la empujó hacia el exterior, la arrojó al suelo y le propinó un golpe de puño en el rostro.

Violencia de género: se defendió, pero la golpeó en el rostro

La mujer reconoció además que, al intentar defenderse de la agresión de su expareja, le dio "dos o tres cachetadas".

Según consta en la denuncia, la mujer se presentó alrededor de las 17 en su propio vehículo, que dejó estacionado frente al domicilio. Explicó que, previamente, mantenía una conversación por WhatsApp con Asaad para ordenar cuestiones vinculadas al divorcio y que fue en ese intercambio donde él le confirmó que en ese momento estaba con otra persona, por lo que decidió acercarse.

Ingresó por el lateral de la vivienda, a través de una tranquera, y golpeó la puerta. De acuerdo con su relato, además de los golpes, el intendente la arañó y le lanzó insultos y expresiones intimidatorias. Cuando ella le dijo que iba a denunciarlo, él le respondió que lo hiciera, que trajera a la policía y que no le importaba.

De acuerdo con el acta de la denuncia, cuando la policía se hizo presente, Asaad habría exclamado "llévensela". La mujer no solicitó medidas cautelares.

La expareja de José "Turco" Asaad denunció la situación de violencia en la Comisaría 49.

Sin embargo, informó en la denuncia que iba a certificar sus lesiones en un hospital y que ampliará la denuncia con el correspondiente certificado médico.

Según fuentes consultadas por LM Neuquén, hasta el momento no figura ninguna denuncia en los fueros de Familia ni en el Ministerio Público Fiscal, por la vía penal. La única constancia conocida es el acta labrada en sede policial.

¿Qué se dice en las esferas del Gobierno?

Ante estos casos, y por tratarse de un funcionario público, siempre actúa una Oficina de Atención a la Víctima (CAV) y un dispositivo para contener a la víctima.

El caso reviste una gravedad inusitada por la investidura que tiene un intendente, atravesado por una denuncia por violencia de género, por lo que ya se prevé que al menos el Concejo Deliberante tome algún tipo de determinación, en términos declarativos en Vista Alegre.

Las desafiliaciones del Partido Justicialista

Además, hay otros temas que influyen en el derrotero político de Asaad, más allá de esta negativa eventualidad de la denuncia, y es que se espera el avance del fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que determinó el visto bueno para la desafiliación o expulsión del Partido Justicialista (PJ) de los dirigentes peronistas que en 2023 se postularon con otros sellos políticos.

Esta resolución impacta directamente sobre Asaad. A pesar del fallo de la Cámara que avalaba las sanciones y la desafiliación de estos dirigentes, la Junta Electoral del PJ neuquino, bajo la presidencia de Ernesto Lagos, había ratificado a mediados de marzo de 2026 que las listas seguían habilitadas para competir en las elecciones internas.

Argumentaron que no existía una resolución judicial explícita que impidiera de forma inmediata la participación electoral de Asaad en los comicios del domingo 15 de marzo de 2026.