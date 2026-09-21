A juicio por el homicidio en la Fiesta del Asado de Zapala: la víctima quiso defender a su hijo y fue apuñalado

La Fiscalía pidió que el acusado sea juzgado por un tribunal integrado por tres jueces. Milton Rezuc tenía 55 años.

A juicio por el crimen en la Fiesta del Asado de Zapala

La Fiesta del Asado de Zapala fue escenario de una pelea que derivó en una agresión con un cuchillo y, 20 días después, en la muerte de Milton Albino Rezuc . Ahora, el hombre acusado por el crimen deberá enfrentar un juicio oral ante un tribunal integrado por tres jueces.

La decisión de avanzar hacia esa instancia se tomó luego de la audiencia de control de acusación realizada el viernes en Zapala. Allí, la fiscal Laura Pizzipaulo presentó las pruebas que pretende llevar al debate y sostuvo la acusación contra K. F. M., a quien señala como autor de un homicidio simple .

El caso se remonta al 7 de marzo de 2026, cuando se desarrollaba la Fiesta del Asado en el predio ubicado en inmediaciones de Avellaneda y Zeballos. Según la investigación, el acusado llegó acompañado por otra persona y se produjo un enfrentamiento en el que fueron agredidos un hombre y el hijo de Rezuc.

La situación cambió cuando Milton intervino para defender a su hijo. De acuerdo con la acusación fiscal, K. F. M. sacó entonces un cuchillo de 27 centímetros y lo hirió en el abdomen. La lesión obligó a trasladar a Rezuc al hospital de Zapala. Allí permaneció internado durante aproximadamente tres semanas, hasta que murió el 27 de marzo.

Cámaras, testigos y médicos

La investigación que llegará ahora a juicio cuenta con distintas pruebas para reconstruir lo ocurrido aquella madrugada. Entre ellas se encuentran las imágenes de las cámaras de seguridad del predio. Una de las personas que participó del análisis de esas grabaciones fue ofrecida como testigo por la Fiscalía y declarará durante el debate.

También fueron convocadas personas que presenciaron la agresión y podrán aportar su relato sobre lo ocurrido antes, durante y después del ataque.

La parte médica tendrá además un lugar importante en el juicio. La Fiscalía incorporó como testigos a dos profesionales que atendieron a Rezuc durante su internación y a una médica forense que realizó la autopsia.

Los médicos que participaron de la intervención quirúrgica y del seguimiento de la víctima durante los 20 días que permaneció internada también serán parte de la prueba que se analizará durante el debate.

La defensa anticipó otra versión

Durante la audiencia, la defensa de K. F. M. no cuestionó ni los hechos que le atribuyó la Fiscalía ni la calificación de homicidio simple. Sin embargo, dejó planteado que su postura será diferente y que presentará su propia teoría sobre lo ocurrido cuando comience el juicio.

La querella, en tanto, acompañó la acusación del Ministerio Público Fiscal y adhirió al pedido para que el caso avance a juicio. El juez de garantías Eduardo Egea consideró cumplida la etapa de control de acusación y habilitó el pase de la causa al debate oral.

El juicio estará a cargo de tres jueces y todavía resta que la Oficina Judicial determine la fecha en la que comenzarán las audiencias. Allí se escucharán los testimonios, se analizarán las imágenes de las cámaras y se incorporarán las pruebas médicas que forman parte de la investigación.

El debate será también la instancia en la que Fiscalía y defensa expondrán sus respectivas versiones sobre aquella pelea ocurrida durante la Fiesta del Asado y sobre la agresión que terminó con la muerte de Rezuc.