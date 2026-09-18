Una adolescente fue apuñalada con una tijera por la espalda, mientras estaba con amigas en el patio de la escuela

La agresora fue acusada este jueves por lesiones leves en Zapala y se dispuso la prohibición de acercamiento. Se desconocen los motivos del ataque.

Un grave hecho de violencia dentro de un establecimiento educativo causó preocupación en las últimas horas. Una adolescente de 15 años fue atacada con una tijera por la espald a, mientras permanecía con amigas en el patio de una escuela primaria de Zapala . La agresora fue acusada por el delito de lesiones leves agravadas por alevosía.

El grave hecho ocurrió el pasado miércoles por la tarde y la formulación de cargos se concretó este jueves. El fiscal del caso Marcelo Jofré formuló cargos junto al asistente letrado Eduardo Dedominichi.

Según el planteo fiscal, el hecho fue cometido entre las 18 y 18.30 cuando la imputada de 21 años, identificada como Y.B.C, ingresó al predio de la escuela primaria Nº12, en las calles Tierra del Fuego, Las Lajas y Chos Malal. Fue hacia la adolescente menor de edad, quien estaba sentada junto a unas compañeras en el patio y, sin mediar palabra, la atacó con una tijera.

El hecho no ocurrió durante el dictado de clases sino que fue extracurricular, ya que suele ser un lugar utilizado por los adolescentes para reunirse y jugar, de modo que al momento del hecho no había presencia de docentes ni directivos del establecimiento. La situación, sin embargo, causó preocupación en la comunidad educativa aunque no se conoció información oficial pública por parte de la institución.

Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque hacia la adolescente, ya que la agresora arribó al lugar de forma intempestiva. “Con clara intención de provocarle daño y aprovechando que ella estaba de espaldas, sacó una tijera y la atacó sorpresivamente provocándole tres heridas punzantes en distintas regiones del cuerpo”, describió el fiscal del caso.

“Una de las heridas le provocó un neumotórax traumático y fue atendida de forma urgente en el hospital de Zapala”, agregó. El fiscal también adelantó que la víctima estaba por recibir el alta médica tras permanecer internada.

Acusada por lesiones leves

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Maximiliano Bagnat, avaló la formulación de cargos por el delito de lesiones leves agravadas por alevosía. Entre las medidas cautelares impuestas a la imputada, se estableció la prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros hacia la víctima y de tener cualquier tipo contacto con ella. Ambas medidas fueron dispuestas por el plazo de cuatro meses, que fue el tiempo fijado para la investigación.

La acusación prevé una pena excarcelable. El Artículo 89 del Código Penal regula las lesiones leves y establece una pena base de prisión de un mes a un año para quien cause un daño en el cuerpo o la salud de otra persona.

Sin embargo, el Artículo 92 dispone que si en las lesiones concurre alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80 (homicidios agravados), la pena se elevará. Para el caso de las lesiones leves, la escala penal sube de seis meses a dos años de prisión.

En tanto, la alevosía está contenida en el Artículo 80, inciso 2, el cual castiga los actos cometidos con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. Cometer el delito bajo alevosía significa que el autor actuó "sobre seguro", aprovechándose de la total indefensión de la víctima para evitar cualquier riesgo para su propia persona

Por este motivo, al aplicar la remisión del artículo 92 sobre el artículo 89 con la agravante de alevosía, el mínimo legal se eleva de un mes a seis meses, y el máximo de un año a dos años de prisión. Al no superar los tres años de máxima, se trata de una pena que habitualmente permite la ejecución condicional (excarcelable), siempre y cuando el imputado no registre antecedentes penales previos.