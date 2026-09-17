El desempleo en Neuquén durante el segundo trimestre de 2026 fue del 3,2%

El dato se conoció este jueves por la tarde en base al informe del Indec. A nivel nacional, el guarismo alcanzaba al 7,9% de la población.

El desempleo en el conglomerado Neuquén-Plottier alcanzó al 3,2% de la población en el segundo trimestre del año 2026 . A nivel nacional, de acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) , el porcentaje se elevaba al 7,9%. Según el reporte del organismo nacional, en Neuquén se ven afectadas 5 mil personas por la falta de trabajo.

La tasa de actividad fue del 50,5% (superior a la anterior: 47,7%) y la de empleo del 48,9%, lo que representó un crecimiento de tres puntos porcentuales respecto al primer trimestre. Todo esto implica una población económicamente activa de 166 mil personas (9 mil más que el período anterior) y 161 mil ocupadas (10 mil más).

Dentro de la Patagonia , la desocupación promedio fue del 6,3%, casi el doble del registro neuquino, mientras que otros aglomerados de la región como Río Gallegos (8,8%), Ushuaia-Río Grande (8,1%) y Rawson-Trelew (7,7%) se ubicaron más arriba todavía en cuanto al índice de desocupación, con algunos aumentos muy significativos como el de C omodoro Rivadavia-Rada Tilly (9,2%), que en primer trimestre había dado 2,7%.

Sólo la tasa de desocupación de Viedma-Carmen de Patagones, con el 0,7 por ciento, resultó inferior al de Neuquén.

Empleo

Vale recordar que en un país donde el empleo privado registrado cayó 3,8% desde noviembre de 2023 a mayo de este año, la provincia de Neuquén logró consolidarse como la jurisdicción de mayor crecimiento de ese indicador al registrar un aumento del 7,6% en dicho período.

De la mano de una actividad cada vez mayor en Vaca Muerta, Neuquén se ganó un lugar en el podio de las tres únicas provincias argentinas que lograron generar empleo privado formal. Las otras dos son Río Negro (+3,4%) y San Juan (+0,4%).

El dato del empleo privado surge de un informe elaborado por la Fundación Pensar y cobra mayor relevancia si se lo compara con el promedio nacional: Argentina perdió en ese lapso alrededor de 241.000 asalariados privados registrados, una caída del 3,8%.

El mismo informe destaca, además, que Neuquén presenta una alta densidad de empleo privado formal: registra 217 asalariados privados registrados cada 1.000 habitantes, el segundo valor más alto del país, detrás de CABA (485).

A nivel nacional

La tasa de desocupación en el país aumentó a 7,9% durante el segundo trimestre de 2026 y afectó a 1,73 millones de argentinos. El índice oficial subió 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior y avanzó 0,1 puntos en relación con los primeros tres meses del año.

Durante el segundo trimestre de 2025, el desempleo se había mantenido en 7,6 por ciento. En tanto, se había ubicado en 7,8% en el primer trimestre de 2026. A comienzos de este año, la cifra equivalía, por ese entonces, a 1,72 millones de personas sin trabajo en la Argentina.

De acuerdo a los datos recabados por el INDEC, el número de desocupados aumentó en 81.074 personas en los primeros tres meses del año respecto del trimestre previo. También fue 15.343 superior al registrado un año antes.

A su vez, la oferta laboral aumentó a nivel país en 146.800 trabajadores, el empleo en 133.200 y el desempleo sumó 13.600, los sub ocupados crecieron en 88.085 personas.

Por regiones

El aglomerado de Gran Rosario registró la tasa de desocupación más alta entre las 31 regiones urbanas relevadas por el Indec durante el primer trimestre de 2026, con 11,5% de su población económicamente activa sin trabajo. Le siguió Gran Córdoba, con 10,5%, y Mar del Plata, con 9,9 por ciento.

Entre las seis regiones en que la entidad estadística divide el territorio nacional, Pampeana exhibió la tasa más elevada, con 9,7 por ciento. Dentro de esa región, además de Gran Rosario y Gran Córdoba, se destacaron Bahía Blanca-Cerri, también con 9,7%, y Gran Santa Fe, con 8,6 por ciento. San Nicolás-Villa Constitución alcanzó 8,4% y Gran La Plata, 8,7 por ciento.

En segundo lugar entre las regiones se ubicó Gran Buenos Aires, con 8,2%. Dentro de ese conglomerado, los Partidos del Gran Buenos Aires treparon a 8,8%, en contraste con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el desempleo fue de 5,6 por ciento, uno de los valores más bajos del relevamiento.