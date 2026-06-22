El desempleo del primer trimestre de este año afectaba a 1,1 millones de personas

Según datos del INDEC llegó al 7,8% a nivel nacional. Expertos señalan que en el primer trimestre el desempleo sube estacionalmente.

Las pymes alertan sobre una "caída brutal" de la actividad y ventas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) al concluir el primer trimestre de este año 1,1 millones de personas no tenían empleo. Esa cifra equivale al 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA).

Si bien el dato no es alentador, porque si se lo compara con el cuarto trimestre del 2025 se registró una leve suba, con relación a un año igual el es escenario es el mismo.

De acuerdo con los datos del organismo estadístico la tasa de empleo en Argentina (proporción de gente que trabaja respecto del total de la población) es del 44,8% , mientras que la tasa de actividad (proporción de gente que forma parte del mercado de trabajo respecto del total) es del 48,6%. En cambio, la tasa de desempleo fue del 7,8% que es la proporción de gente que integra el mercado de trabajo, buscó un empleo en la última semana y no consiguió.

Según dijo el director de la Fundación Libertad y Progreso, el economista Aldo Abram, aunque algunos referentes económicos pueden advertir que el desempleo subió levemente respecto del ultimo trimestre de 2025 "en el primer trimestre siempre aumenta el desemplo porque están las vacaciones y hay menos demanda de trabajo de parte de las empresas".

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Las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 48,6%, 44,8% y 7,8% en el 1° trimestre de 2026, respectivamentehttps://t.co/H6I4TCJTQU pic.twitter.com/19lzqGYvTF — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 22, 2026

"Es notable que el desempleo haya bajado levemente cuando aumentó mucho la gente que quiere trabajar", indicó Abram, quien consideró que eso puede ser señal de que "durante el resto del año se va a recuperar el empleo y va a caer el desempleo".

Los datos oficiales indican que con relación al primer trimestre la desocupación bajó levemente 0,1 punto, pero con relación al cuarto trimestre del 2025 subió 0,3 punto.

La Encuesta Permanente de Hogares arrojó los siguientes resultados:

De un total de 30.1 millones de personas activas en todo el país (63,4%), el 51,4% (15,5 millones) forman parte de la población inactiva, es decir, que no tienen trabajo o no lo buscan de forma activa,

El 48,6% (14,6 millones) conforman la Población Económicamente Activa (PEA), lo cual quiere decir que tienen al menos una ocupación o, sin tenerla, la buscan activamente y están disponibles para trabajar

La tasa de empleo conformó el 44,8%, equivalentes a 13,5 millones de personas que tienen al menos una ocupación, trabajando al menos una hora.

En cuanto a la tasa de desocupación, son 1,1 millones de personas las que están desocupadas, representando el 7,8%. Estas no tienen ocupación, pero sí buscan trabajo de manera activa y están disponibles para trabajar.

Por otro lado, de los 13,5 millones de ocupados, el 71,8% son asalariados, es decir, 9,7 millones de personas; de los cuales, el 62,1% tiene descuento jubilatorio y el 37,9% no cuenta con el mismo.

En relación con los no asalariados, el 28,2% (3,8 millones), el 85,5% trabaja por cuenta propia, el 13% tiene patrón y el 1,1% es trabajador familiar sin remuneración.

Otro punto que destaca el informe del INDEC es el de la informalidad laboral. En él, solo el 55,7% está en la formalidad y el 44,2% en la informalidad.