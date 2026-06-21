Balotaje en Colombia: más de 41 millones de votantes eligen presidente

Los colombianos acuden a las urnas para elegir al mandatario que sucederá a Gustavo Petro. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputan la presidencia.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan la presidencia de Colombia.

Colombia elige presidente este domingo. Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para participar en el balotaje que definirá quién sucederá al presidente Gustavo Petro al frente de la Casa de Nariño.

Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentan en una segunda vuelta marcada por la polarización política y la expectativa sobre el rumbo que tomará el país durante los próximos cuatro años.

Los centros de votación abrieron sus puertas a las 8:00 de la mañana y permanecerán operativos hasta las 4:00 de la tarde. Los comicios se desarrollan en un ambiente de marcada polarización política y con una creciente inquietud por la ola de violencia que afecta a diversas regiones, según han señalado organismos internacionales.

El resultado de la primera vuelta, realizada el 31 de mayo, ya anticipaba un escenario ajustado: De la Espriella obtuvo 10,3 millones de sufragios (43,74%), mientras que Cepeda alcanzó los 9,7 millones (40,90%).

Una elección que pone frente a frente dos visiones de país

Abelardo de la Espriella, abogado y empresario, se presenta como una figura al margen de la política tradicional. Con un discurso que cuestiona fuertemente a la dirigencia histórica y un claro alineamiento con sectores conservadores, el candidato ha recibido el respaldo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consolidándose como el referente de la derecha en esta contienda.

Elecciones en colombia (1) Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Por su parte, Iván Cepeda, senador con una extensa trayectoria política, encarna la continuidad del proyecto progresista que llevó a Petro al poder. Su plataforma se basa en profundizar las reformas del actual mandato y fortalecer la agenda social de los últimos cuatro años.

Quién será el nuevo presidente de Colombia: qué dicen las encuestas

El relevamiento del Consejo Nacional de Consultoría (CNC), difundido por la revista Cambio, ubica al candidato ultraderechista por encima del aspirante respaldado por Gustavo Petro.

Según los datos, De la Espriella cuenta con un 48,6% de intención de voto, mientras que Cepeda alcanza el 44,7%, una diferencia de 3,9 puntos. Un 6,7% de los encuestados, en tanto, manifestó que votará en blanco.

Un panorama similar mostró el sondeo elaborado por Guarumo Ecoanalítica y publicado por el diario El Tiempo, aunque en este caso la diferencia entre ambos candidatos se amplía.

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De la Espriella alcanza el 52,6% de intención de voto frente al 45% que registra el senador del Pacto Histórico. En esta medición, además, el voto en blanco aparece con apenas un 2,4%.

Otras mediciones inclinaron la balanza por Cepeda. El sondeo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data), publicado el 14 de junio, muestra un escenario inverso y con diferencias mínimas. Cepeda encabeza con el 40,8% de intención de voto y De la Espriella lo sigue de cerca con el 39,7%.

En esta última encuesta el 7,6% afirmó que votará en blanco, el 6,7% no votaría y el 5,2% no sabe/no contesta. En este sentido, Alfredo Serrano Manc, director de Celag expresó en su cuenta de X: "La clave estará en los que faltan por decidir. Y entre ellos, lo más nutrido será el nuevo voto, es decir, los que no fueron a votar en primera vuelta pero sí podrían hacerlo en segunda".