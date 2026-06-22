Siete acusados y kioscos narcos clausurados tras allanamientos en Neuquén y Rincón

Las investigaciones alcanzaron a dos hermanos que operaban en el barrio Gastronómico y a una presunta organización de narcomenudeo de Rincón de los Sauces.

Los allanamientos se realizaron en distintas ciudades de la provincia y se clausuraron varios kioscos narcos.

Los allanamientos se realizaron en distintas ciudades de la provincia y se clausuraron varios kioscos narcos.

Siete personas fueron acusadas por integrar dos kioscos narcos que funcionaban en la ciudad de Neuquén y Rincón de los Sauces . Los allanamientos permitieron secuestrar cocaína, plantas y cogollos de cannabis, dinero en efectivo, celulares y elementos utilizados para fraccionar los estupefacientes.

Los procedimientos se realizaron como parte de dos investigaciones encabezadas por la fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega, junto con personal de la División Antinarcóticos de la Policía de Neuquén.

Una de las investigaciones se concentró en una vivienda del barrio Gastronómico, en la capital neuquina, donde la fiscalía sostiene que dos hermanos vendían estupefacientes desde hacía, al menos, un mes.

Los acusados, identificados por sus iniciales como E.O.Z. y F.G.Z., habrían comercializado droga entre el 21 de mayo y el 19 de junio. Las operaciones se realizaban principalmente durante la tarde y los compradores pagaban tanto en efectivo como mediante billeteras virtuales.

Según la acusación presentada por Jávega, durante ese período los hermanos concretaron al menos 20 ventas.

Ambos fueron detenidos el viernes por la noche durante el allanamiento a la vivienda. En el lugar, la Policía secuestró nueve gramos de clorhidrato de cocaína, tres plantas de cannabis sativa, cogollos, una balanza digital y recortes de nylon.

clausura de kiosco narco

También fueron encontrados elementos utilizados para aumentar el volumen de la cocaína, teléfonos celulares y 265 mil pesos en efectivo. La fiscalía les atribuyó el delito de comercialización de estupefacientes como coautores.

El juez de garantías Lucas Yancarelli ordenó que E.O.Z. permanezca cuatro meses con detención domiciliaria, monitoreo electrónico y controles policiales sorpresivos.

Para F.G.Z., en tanto, dispuso que se presente dos veces por semana ante la Justicia y le prohibió acercarse a la vivienda allanada. Además, fueron embargadas las cuentas bancarias y billeteras virtuales de los dos acusados.

Una organización de narcomenudeo en Rincón de los Sauces

La segunda investigación permitió avanzar contra cinco personas acusadas de integrar una organización dedicada a la venta de estupefacientes en Rincón de los Sauces.

De acuerdo con la fiscalía, M.D.B. y M.B.B. ocupaban los lugares de liderazgo y controlaban el funcionamiento del grupo. Los otros tres acusados, identificados como C.A.L., T.M.L. y N.S.M., cumplían tareas de fraccionamiento, distribución y comercialización de la droga.

Moreira y Jávega acusaron a los dos presuntos líderes por comercio de estupefacientes agravado por la participación organizada de tres o más personas y porque la actividad se desarrollaba cerca de establecimientos educativos y de salud. A M.D.B., además, le atribuyeron los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento.

Los otros tres imputados fueron acusados como partícipes secundarios del comercio de estupefacientes agravado. El juez de garantías Juan Pablo Encina aceptó la formulación de cargos y estableció un plazo de cuatro meses para completar la investigación. También impuso distintas medidas cautelares para cada uno de los acusados.

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Clausuraron uno de los principales puntos de venta

Como parte de las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, el juez ordenó bloquear y embargar las cuentas bancarias y billeteras virtuales de las cinco personas investigadas.

Además, dispuso la clausura durante cuatro meses de una vivienda ubicada sobre calle Buenos Aires, en Rincón de los Sauces. El inmueble fue identificado como uno de los principales puntos de comercialización de estupefacientes investigados en la ciudad.

Los procedimientos se desarrollaron en el marco del Plan Estratégico de Persecución del Microtráfico, implementado en febrero de 2025 luego del traspaso de la investigación de estos delitos desde la Justicia federal al ámbito provincial.

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Cuatro allanamientos en Cutral Co y un kiosco narco clausurado

El despliegue contra el narcomenudeo también alcanzó a la ciudad de Cutral Co, donde se realizaron cuatro allanamientos con la participación de más de 30 efectivos especializados y la colaboración del municipio local.

Como resultado de los procedimientos, las autoridades clausuraron un punto de venta de estupefacientes. En el inmueble colocaron fajas de seguridad y realizaron trabajos de soldadura para impedir que el lugar vuelva a ser utilizado para la comercialización de droga.