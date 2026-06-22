Quién es Fabián Fernández, el nuevo secretario de Prensa de Javier Milei: de YPF a la Casa Rosada

Con pasado en YPF, el Municipio de Lanús y medios, se perfila como una pieza clave en la estrategia comunicacional de la gestión de Javier Milei.

La llegada de Fernández se produce en medio de un proceso de reorganización.

El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la designación de Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa de la Nación , en reemplazo de Javier Lanari. El anuncio fue confirmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien le dio la bienvenida a través de las redes sociales y destacó el inicio de una nueva etapa dentro del esquema comunicacional del Ejecutivo.

La designación también fue ratificada mediante un comunicado oficial de la Vocería Presidencial, actualmente encabezada por Adrián Ravier , con quien Fernández trabajará de manera coordinada.

Con 35 años, el flamante funcionario llega a la Casa Rosada con una trayectoria que combina experiencia en medios de comunicación, gestión pública y comunicación corporativa, especialmente en el sector energético.

Fernández será una de las piezas clave en la estrategia comunicacional de la gestión de Javier Milei.

nuevo secretario de prensa de la nacion (1)

De locutor a responsable de la comunicación de YPF

Fabián Fernández nació en Valentín Alsina, partido de Lanús, es hincha de Racing Club y se formó como Locutor Nacional en la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER).

Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados a radios y canales de televisión de la zona sur del Gran Buenos Aires. Paralelamente, desarrolló tareas en áreas de prensa y comunicación institucional de entidades empresariales e industriales.

Entre las organizaciones con las que trabajó figuran la Unión Industrial de Avellaneda, la Federación Argentina de la Industria Papelera, Plástica y Afines (FAUPPA) y la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas.

Su perfil comenzó a ganar relevancia en el ámbito público en diciembre de 2015, cuando fue designado director de Prensa del Municipio de Lanús.

Embed Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos. En breve anunciaremos el nombre de su… — Manuel Adorni (@madorni) June 22, 2026

El gran salto a YPF

Durante la gestión municipal, Fernández ascendió a subsecretario de Prensa y Nuevos Medios, cargo que ocupó durante ocho años.

En ese período tuvo bajo su responsabilidad la relación con medios locales, provinciales y nacionales, la administración de la pauta publicitaria, la comunicación institucional, las redes sociales oficiales, el ceremonial y la agenda pública del intendente.

Además, participó en diversas campañas electorales tanto provinciales como nacionales, consolidando un perfil vinculado a la comunicación política.

A fines de 2023 dio el salto al sector privado al ser convocado por Horacio Marín para desempeñarse como gerente de Prensa y Medios de YPF, donde posteriormente asumió la Dirección de Medios, Prensa y Alianzas Estratégicas.

Desde ese rol estuvo a cargo de la comunicación institucional de la petrolera, la relación con la prensa nacional, la gestión de la publicidad en medios y la coordinación comunicacional de las empresas que integran el Grupo YPF.

nuevo vocero presidencial de milei

Reorganización del Gobierno de Milei

La llegada de Fernández se produce en medio de una reestructuración del área de comunicación del Gobierno nacional.

Su desembarco ocurre pocos días después de la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, en reemplazo de Manuel Adorni, quien asumió nuevas responsabilidades dentro de la administración nacional.

Al anunciar el cambio, Adorni agradeció públicamente el trabajo realizado por Javier Lanari durante los primeros dos años y medio de gestión libertaria.

"Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión", expresó el funcionario. "Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión", expresó el funcionario.

Según indicaron desde la Casa Rosada, la incorporación de Fernández busca fortalecer la estrategia comunicacional en una etapa que el Gobierno define como de "consolidación del programa económico" y de impulso a un nuevo ciclo de crecimiento.

Entre los desafíos inmediatos de la nueva conducción figura la relación con la prensa acreditada en Casa Rosada, en un contexto marcado por las restricciones vigentes para la circulación de periodistas dentro de la sede del Poder Ejecutivo.