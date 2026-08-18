Nación alcanzó un acuerdo "histórico" con los gobernadores del norte por las zonas cálidas

Ocurrió este martes, tras el planteo de los mandatarios provinciales de contemplar el consumo eléctrico que enfrentan los norteños en los meses de altas temperaturas.

El Gobierno nacional alcanzó este martes un acuerdo con las provincias del Norte Grande para avanzar en una solución que contemple las particularidades de las zonas cálidas y muy cálidas del país.

Destacaron que recibieron el planteo de las provincias, convocaron a los gobernadores y consensuaron una propuesta para dar respuesta a un reclamo histórico del Norte argentino. La reunión fue encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli , junto a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), y los equipos de Energía de las diez provincias que integran el Norte Grande.

“En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con Diego Santilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias. Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible”, dijo Caputo tras la reunión con los mandatarios.

Por su parte, Santilli destacó la rapidez con la que se logró avanzar a partir del planteo de las provincias: “En menos de una semana escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución. Es un reclamo histórico del Norte y demostramos que, cuando hay diálogo y voluntad de encontrar soluciones, Nación y provincias pueden trabajar juntas y dar respuestas concretas a la gente”.

Se redefinió el esquema energético

Durante el encuentro, Nación y las provincias "consensuaron una propuesta para redefinir el esquema energético aplicable a las zonas cálidas y muy cálidas y acordaron trabajar conjuntamente para avanzar en su implementación lo antes posible".

Se indicó que, la iniciativa apunta a reconocer las particularidades climáticas de las provincias del Norte y el mayor consumo eléctrico asociado a las altas temperaturas, especialmente durante los meses de verano. Aunque no entraron en detalles.

“Este es el camino que queremos consolidar: escuchar, dialogar y resolver. Los problemas que llevan años esperando una respuesta no se solucionan con discusiones entre Nación y provincias, sino trabajando juntos”, agregó el jefe de Gabinete.

El Gobierno nacional y las provincias acordaron continuar trabajando junto a sus equipos técnicos para avanzar en la implementación del nuevo esquema.