A la nena de 11 años la encontraron ahorcada en el baño de su casa. En las últimas horas se conoció el resultado final de la autopsia y se confirmaron detalles estremecedores.

Investigan si la nena que encontraron ahorcada fue víctima de un ritual umbanda: los escalofriantes detalles.

Continúa la investigación y la conmoción por la muerte de Nerea Geraldine Pereira , la nena de 11 años que fue encontrada ahorcada en el baño de su casa en Berazategui . Aunque en un primer momento se investigó como un suicidio, la causa dio un giro y toda su familia fue detenida tras los resultados preliminares de la autopsia.

El episodio ocurrió el jueves pasado alrededor de las dos de la mañana en una vivienda de la calle 19 al 1500. Fue Mónica, su abuela materna, quien llamó a Emergencias y cuando llegó el personal del Comando de Patrullas al lugar, encontró a la niña en posición fetal sobre el piso.

En las últimas horas se conoció el resultado final de la autopsia y se conocieron detalles estremecedores. Nerea fue asesinada de una manera salvaje, tras ser sometida a una serie de golpes que le provocaron la rotura de la aorta torácica.

Esta rotura derivó en un paro cardíaco secundario y un shock hipovolémico. Con esos resultados, la fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N°3, profundizó la investigación por homicidio.

Cuatro familiares de la menor fueron detenidos: Rocío Pereira, su madre; Mónica Villalba, la abuela y dos tíos maternos, Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez. Aún así, uno de ellos -quien le habría practicado RCP- fue liberado por falta de pruebas.

Investigan si Nerea fue víctima de un ritual umbanda

"Basados en el informe de autopsia se está investigando un homicidio, en plena etapa de recolección de pruebas", dijo una fuente judicial a Infobae.

Ya los resultados preliminares habían revelado el horror que vivió Nerea. La menor presentaba golpes en la espalda y hemorragia interna. Además, los especialistas detectaron indicios compatibles con un abuso sexual, aparentemente de vieja data.

En el marco de la investigación, la Justicia sumó una estremecedora hipótesis de acuerdo a declaraciones incorporadas al expediente. Los investigadores analizan si el homicidio pudo haber ocurrido en el marco de un supuesto rito umbanda.

En las declaraciones que se sumaron al expediente, se hizo referencia a que personas del entorno familiar de la víctima practicaban este tipo de ceremonias, un dato que ahora es analizado por la fiscalía.

Esta posibilidad está siendo investigada por la Justicia y no se confirmó hasta el momento que el asesinato haya ocurrido como parte de ritual.

La Fiscalía busca establecer si la menor fue víctima de un calvario al que sería sometida por su familia, reveló Infobae al Mediodía. Nerea vivía con los detenidos, aunque los hogares lindantes vivían otros familiares de la menor de edad.

Los tres hermanos menores de la nena de 11 años se encontraban en el hogar al momento del crimen. Frente a esta situación, desde Fiscalía solicitaron que sean entrevistados en Cámara Gesell, para reconstruir qué ocurrió y si presenciaron situaciones de violencia.

La causa quedó a cargo de la fiscal Gabriela Mateos, de la UFI N° 3, quien dispuso buscar cámaras de seguridad, testimonios de vecinos, entre otras medidas. En el allanamiento de la vivienda se secuestraron 11 teléfonos celulares, la mochila de la víctima y anotaciones de la nena.