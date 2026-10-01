Abuso y golpes: qué se sabe de la muerte de la nena de 11 años y quiénes son los familiares detenidos

El informe forense descartó un suicidio y el caso comenzó a investigarse como abandono de persona seguido de muerte. Los detalles del horror que vivió.

La nena fue encontrada muerta en su casa y su familia fue detenida.

Un llamado a la policía alertó sobre una nena de 11 años que fue encontrada ahorcada en el baño de su casa. Aunque la investigación comenzó este jueves por la madrugada como un posible suicidio, la causa dio un giro y su familia fue detenida tras los resultados preliminares de la autopsia.

El episodio ocurrió alrededor de las dos de la mañana en una vivienda de la calle 19 al 1500 en Berazategui, y fue la abuela materna, Mónica, quien llamó a Emergencias.

La nena fue identificada como Nerea Geraldine Pereira y cuando llegó el personal del Comando de Patrullas al lugar, encontró a la niña en posición fetal sobre el piso.

Aunque en un principio todo apuntaba a un suicidio, la investigación dio un giro tras los resultados preliminares de la autopsia. La Justicia profundizó la investigación y la causa pasó a ser investigada bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte.

Esta calificación llevó a la detención de cuatro familiares de la víctima: Rocío Pereira, su madre; Mónica Villalba, la abuela y dos tíos maternos, Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez. La calificación del caso podría llevar a 15 años de prisión.

Qué reveló la autopsia y qué se sabe de la escalofriante muerte de la nena

La Fiscalía busca establecer si la menor fue víctima de un calvario al que sería sometida por su familia, reveló Infobae al Mediodía. Nerea vivía con los detenidos, aunque los hogares lindantes vivían otros familiares de la menor de edad. Aún así, no descartan que sea un suicidio en consecuencia de la violencia ejercida en su contra.

La autopsia reveló estremecedores detalles. La nena de 11 años presentaba golpes en la espalda y hemorragia interna. Además, los especialistas detectaron indicios compatibles con un abuso sexual, aparentemente de vieja data.

"Todos los familiares que se encontraban en el lugar que no participaron del hecho, pero sí conocían los movimientos de la familia, serán citados a declarar", reveló el periodista Facundo Kablan.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Gabriela Mateos, de la UFI N° 3, quien dispuso buscar cámaras de seguridad, testimonios de vecinos, entre otras medidas. En el allanamiento de la vivienda se secuestraron 11 teléfonos celulares, la mochila de la víctima y anotaciones de la nena.

Las hipótesis detrás del crimen

Otro tío de la menor contó que "el colegio al que iba ya había tenido un tipo de manifestación de la nena que iba a atentar con su vida", reveló el mismo medio. Esto será puesto en investigación y conocer qué hizo el establecimiento ante este presunto aviso.

Por otra parte, otros familiares señalaron que la nena atravesaba serios conflictos personales con su madre. Ese antecedente forma parte de las líneas que analiza la fiscalía, aunque por el momento no permite establecer por sí solo qué ocurrió en las horas previas a la muerte.

El abuelo de la menor, que está separado de la abuela detenida y vive en La Matanza, se presentó en la Fiscalía después de enterarse de lo ocurrido. Según contó fuera de cámara, la nena se encontraba más retraída y hablaba poco durante los últimos tiempos. También señaló que le habían retirado el teléfono celular, reveló TN.