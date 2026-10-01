Trágico allanamiento: se asustó cuando vio a la policía y murió al tragarse una bolsa de cocaína

Los efectivos ingresaron al domicilio tras romper la puerta de acceso. Qué se sabe de la muerte del joven.

Los efectivos ingresaron al domicilio y observaron que uno de los jóvenes ocultó una pequeña bolsa en su boca.

Un allanamiento policial derivó en una tragedia con la muerte de un joven de 19 años , que se descompensó al realizar una peligrosa maniobra producto del susto cuando vio a la policía.

El hecho ocurrió en la ciudad de Posadas, Misiones, cuando a lrededor de las 6 de la mañana, agentes de la Comisaría N°3 realizaron un allanamiento en una vivienda de la avenida Comandante Espora por presuntos delitos contra la propiedad, luego de que las tareas investigativas apunten al domicilio como un "aguantadero".

Los efectivos ingresaron al domicilio tras romper la puerta de acceso y observaron que uno de los jóvenes que se encontraba en el lugar ocultó una pequeña bolsa en su boca .

Rápidamente los efectivos vieron su maniobra y el joven se descompensó. De acuerdo con la información policial, expulsó de su boca un fragmento de bolsa con restos de una sustancia que podría ser cocaína y manchas de sangre.

Cómo fue la muerte del joven que habría ingerido cocaína

Frente al alarmante escenario, los efectivos cargaron en su patrullero al joven y comenzó a convulsionar, por lo que fue trasladado inmediatamente al sector de emergencias del Hospital Madariaga.

Según reveló Misiones Online, el joven una vez ingresado al nosocomio sufrió nuevas descompensaciones y, según la información incorporada hasta el momento, habría padecido tres paros cardíacos, por lo que el personal médico realizó reiterados intentos de reanimación. Finalmente, se confirmó su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Leonel Acosta de 19 años. Tras su muerte, el juez de Instrucción N.º 2, Juan Manuel Monte, dispuso una serie de medidas para establecer qué ocurrió.

Entre ellas, se solicitaron informes a la comisaría interviniente y al GIR, además de la historia clínica del Hospital Madariaga. También se realizarán las pericias correspondientes para determinar la naturaleza de la sustancia y establecer la causa de la muerte.

En tanto, en la propiedad allanada, los efectivos de la Comisaría 3ª y de la División Investigaciones de la Unidad Regional I, con apoyo del GIR (Grupo de Intervención Rápida), presencia judicial y de un testigo, secuestraron diversos elementos de dudosa procedencia que serán sometidos a reconocimiento y verificación para establecer si tienen vínculo con las causas investigadas.

En paralelo, los investigadores recaban testimonios y otros elementos para reconstruir las circunstancias previas al episodio mortal.

Un nene llevó 71 envoltorios de cocaína al jardín: la grave sospecha sobre el menor

En el marco de la investigación por el hallazgo de cocaína en un un jardín maternal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) allanó este miércoles una vivienda y arrestó al padre del menor, de 22 años.

La detención del padre se produjo un día después del hallazgo que había conmocionado al barrio. El martes, una docente advirtió que el nene tenía en sus manos un pequeño monedero rosa e intentaba abrirlo. Al revisarlo, encontró 71 envoltorios con una sustancia blanca que luego dio positivo para cocaína.

La maestra alertó a las autoridades y la droga fue secuestrada. El procedimiento fue ordenado por la Justicia y se realizó en una vivienda ubicada en el barrio Ampliación Cabildo, el mismo donde funciona el centro de cuidado infantil.