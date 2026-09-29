En el forcejeo, un comisario del grupo especial terminó en el piso. El hombre fue detenido e imputado por resistencia a la autoridad.

Los policías del GEOP no lo intimidan: los recibió con insultos y quiso sacarle el arma al jefe.

La Justicia de Chubut abrió en Rawson una investigación preparatoria contra un hombre, identificado como M.D.B., acusado de resistirse a la autoridad durante un allanamiento en el que, según la acusación, intentó quitarle el arma al jefe del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), en un procedimiento que terminó con el hombre detenido.

El operativo comenzó el domingo 27 de septiembre a las 8:10 de la mañana, en un domicilio de la capital provincial.

Además de los agentes del grupo especial, participaron efectivos de la División Policial de Investigaciones, en cumplimiento de una medida ordenada por la jueza de garantías Karina Breckle.

Qué pasó durante el allanamiento en Chubut

Según la acusación presentada por la Fiscalía de la capital de Chubut, M.D.B. estaba adentro de la casa cuando los policías iniciaron el procedimiento.

De acuerdo a esa versión, insultó al personal policial y mantuvo una actitud agresiva, especialmente frente a los integrantes del grupo especial.

Cuando, en respuesta a su posición beligerante, los agentes quisieron reducirlo, el sujeto habría intentado agarrar el subfusil que llevaba el comisario inspector al frente del GEOP.

Un comisario por el suelo

Siempre sobre lo que sostiene el Ministerio Público, hubo un forcejeo y, en ese momento, el jefe del grupo habría terminado en el piso.

La Fiscalía afirma que la conducta siguió después de que lo esposaron.

Habría lanzado insultos y amenazas e incluso habría intentado golpear a los efectivos, hasta que finalmente quedó detenido.

Imputado por una fiscalía

La Fiscalía encuadró el hecho, de manera provisoria, como "resistencia contra la autoridad". Es un delito vinculado con la oposición mediante fuerza o intimidación a un funcionario público mientras cumple una función legítima.

Después de escuchar la acusación, la jueza Breckle dispuso el inicio de la investigación preparatoria.

Según la acusación de la Fiscalía de Chubut, cuando ya estaba esposado, el hombre siguió insultando a los policías del grupo táctico GEOP.

Esa etapa permitirá sumar elementos y precisar en qué circunstancias se produjo el enfrentamiento durante el allanamiento.

La causa quedó a cargo de la fiscal general jefe Laura Castagno, mientras M.D.B. continúa amparado por la presunción de inocencia, mientras se disponen las medidas de prueba que certifiquen los hechos que señala la acusación, y especialmente el intento de sacarle el arma a un oficial en pleno procedimiento.

Otro allanamiento complicado

Unos días antes hubo otro allanamiento complicado para la policía de Chubut, esta vez en Trelew.

Todo empezó con un violento enfrentamiento entre dos familias en el barrio Inta, en la zona de las calles Esquel y Epuyén, durante la madrugada del sábado 19 de septiembre, inoformó El Chubut.

Según le indicaron fuentes oficiales al diario, hizo falta enviar refuerzos policiales por la cantidad de personas involucradas.

Policías apuntados con un arma

La situación se puso especialmente tensa cuando uno de los participantes de la trifulca salió de una vivienda con un arma de fuego y apuntó a integrantes de la familia rival y también a personal policial.

Luego volvió a meterse en la casa, pero fue detenido poco después, cuando volvió a salir y mantuvo nuevamente una actitud hostil.

Los agentes también aprehendieron a su hijastro, que habría intentado impedir la intervención de los uniformados.

Con autorización judicial, esa misma noche se allanó una vivienda de calle Epuyén al 300.

Allí secuestraron una munición y un cuadro de moto que estaría vinculado a un rodado denunciado como robado.

La Fiscalía dispuso que el principal involucrado continuara bajo custodia mientras avanzaban las actuaciones para determinar las circunstancias del enfrentamiento y el uso del arma.