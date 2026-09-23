La Policía lo vincula con robos en un Apart hotel, un almacén, un restaurante, un supermercado y otro comercio. El hombre quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Allanamiento en San Martín de los Andes: detuvieron a un hombre acusado de cinco robos.

El personal de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur inició una investigación por una serie de robos en San Martín de los Andes que derivó en un allanamiento y en la detención de un hombre vinculado a los hechos delictivos registrados en un Apart Hotel, un almacén, un restaurante, un supermercado y otro comercio.

Según informó el medio local Realidad Sanmartinense , los investigadores lograron reunir elementos que permitirían vincular a un sospechoso de ser el responsable de cinco robos con la sustracción de dinero en efectivo y mercadería en diferentes locales comerciales de la ciudad.

La investigación comenzó a partir de un intento de robo en un Apart Hotel. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron a un hombre recorriendo el predio y acercándose a distintas aperturas del hospedaje.

A partir de esas imágenes, el personal de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur realizaron un trabajo de análisis y cotejo de imágenes con otros ilícitos registrados posteriormente en otros comercios de la localidad.

El hombre habría estado vinculado al robo en un almacén, a la sustracción de bebidas y mercadería en un restaurante, otro robo en un supermercado y otro comercio ubicado en el centro.

Las cámaras de seguridad registraron al sospechoso

El seguimiento de las cámaras fue clave para identificar al hombre. Los efectivos realizaron un trabajo de reconstrucción de recorridos y compararon las imágenes obtenidas en distintos escenarios.

Según informó la Policía, los investigadores detectaron coincidencias en características físicas, vestimenta, calzado y recorridos realizados por el sospechoso, elementos que fueron incorporados a las actuaciones judiciales. En ese sentido, el análisis se orientó hacia un mismo individuo y avanzaron con distintas diligencias para determinar su presunta participación en los hechos.

El hombre quedó detenido

Finalmente, como resultado de las tareas desarrolladas por el personal policial, se concretó la medida judicial de allanamiento. El procedimiento arrojó resultado positivo y derivó en la detención del hombre.

La causa continuará en el ámbito judicial, mientras se analizan los elementos incorporados durante el procedimiento para determinar el grado de participación del sospechoso en cada uno de los episodios investigados.

Un delincuente forzó una ventana y logró ingresar al restaurante, pero no encontró dinero en efectivo.

Video: dos robos y un intento de ingreso encendieron las alarmas de los comerciantes

Dos episodios de inseguridad y un intento de robo pusieron en alerta a los comerciantes de San Martín de los Andes el pasado 19 de septiembre. Dos comercios ubicados a escasos metros sufrieron un robo cuando un delincuente ingresó al local durante la madrugada del lunes y se robaron bebidas alcohólicas, entre otros elementos.

Uno de los hechos sucedió alrededor de las 2:30 de la madrugada en un comercio ubicado sobre calle Villegas al 800. De acuerdo con el relato del propietario, desconocidos intentaron forzar el ingreso al local y rompieron la manija de la puerta de acceso.

El hombre se dirigió inmediatamente hacia la caja registradora, pero debido a experiencias previas de inseguridad, decidieron dejar de colocar dinero en efectivo en el establecimiento durante la noche.

No encontró dinero en efectivo, pero se robó bebidas

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Las imágenes captaron cómo el individuo forzó la ventana de un lateral del local y posteriormente se desplazó por el interior del restaurante hasta que llegó al sector de la caja.

Según informó Realidad Sanmartinense, el delincuente no consiguió dinero en efectivo y decidió robar algunas bebidas alcohólicas que encontró en el lugar.

“Rompieron la traba de una ventana e ingresó un muchacho y se llevó bebidas. No llevó plata porque la semana pasada nos rompieron una ventana para entrar pero justo había alguien adentro que los echó y por eso no dejamos más plata” explicó Bueno.

Finalmente, el hombre se robó bebidas del restaurante. Según señaló el propietario, este tipo de elementos suelen ser sustraídos de los restaurantes cuando son víctima de este tipo de ilícitos.

Preocupación entre los comerciantes

El dueño comunicó el episodio a la Policía y los agentes acudieron al lugar para tomar constancia de lo que sucedió. Los registros de las cámaras de seguridad quedaron como un elemento de prueba que podría aportar información para la identificación del responsable.

Esta sucesión de hechos delictivos generó preocupación entre comerciantes de la zona céntrica, principalmente por los episodios que se registran durante la madrugada. “Cada vez es más seguido los robos en el centro y la policía no parece estar trabajando a determinadas horas, encima que saben quiénes son los autores” indicó un comerciante de la zona.

Ante la sucesión de robos, los comerciantes volvieron a reclamar una mayor presencia policial durante la madrugada, especialmente en la zona céntrica, para reforzar la prevención y fortalecer la seguridad de los locales.