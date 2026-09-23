Irrumpieron a los tiros en un festejo de cumpleaños y mataron a once personas

Tres hombres armados acribillaron a 14 personas durante la fiesta. Entre las víctimas fatales creen que hay una embarazada. Además, quemaron un auto.

Al menos tres hombres atacaron a tiros a un grupo de personas que celebraba un cumpleaños en Sudáfrica.

Un grupo armado irrumpió a los tiros en un festejo de cumpleaños y disparó a quemarropa contra todos los invitados, provocando la muerte de 11 personas , entre ellas una mujer que creen estaba embarazada , en las afueras de la ciudad de Durban , en Sudáfrica . Otras tres personas sufrieron heridas graves y hasta el miércoles por la mañana permanecían internadas.

El hecho ocurrió poco antes de las 23 del martes en el barrio de KwaMakhutha , cuando 13 hombres y una mujer participaban de la fiesta en una vivienda particular. En medio de la reunión, tres hombres armados entraron de golpe y abrieron fuego a corta distancia.

Antes de escaparse, los agresores le prendieron fuego al auto de una de las víctimas que estaba estacionado en la puerta de la casa.

Antes de escaparse, los agresores le prendieron fuego al auto de una de las víctimas en Sudáfrica.

Las autoridades confirmaron que diez personas murieron en el acto, dentro de la propiedad. En tanto, cuatro heridos fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano, donde uno de ellos falleció a las pocas horas por la gravedad de las heridas.

Las causas de la masacre en Sudáfrica

La policía de KwaZulu-Natal desplegó un operativo de búsqueda para encontrar a los atacantes, mientras los peritos trabajan sobre la escena para recolectar pruebas.

"La información disponible hasta el momento sugiere que trece hombres y una mujer, que se cree que está embarazada, estaban celebrando una fiesta dentro de una casa cuando llegaron tres hombres y abrieron fuego contra ellos", reveló el coronel Robert Netshiunda, portavoz de la policía de KwaZulu-Natal.

En cuanto al trasfondo del ataque y el perfil de las víctimas, en declaraciones citadas por medios locales, el vocero policial agregó: “Las investigaciones preliminares han revelado que algunas de las víctimas estaban en el punto de mira de la Unidad de Inteligencia Criminal en relación con actividades ilegales que la policía no puede revelar por el momento para proteger las investigaciones que se han puesto en marcha”.

Al mismo tiempo, sobre los motivos que desencadenaron la agresión, Netshiunda sostuvo que, si bien la causa está en plena etapa de investigación, “no se podía descartar una disputa entre grupos rivales”.

"Es impactante y triste", el relato después del horror

El crimen causó conmoción entre los vecinos de la zona, quienes señalaron que la mayoría de las víctimas eran jóvenes de unos 35 años que se conocían desde la infancia.

Diez personas murieron en el acto, dentro de la propiedad. La víctima restante perdió la vida horas después.

“Es impactante y triste. Son chicos con los que crecí. No puedo creerlo. Parece una película”, dijo, por caso, un vecino del lugar que habló con el medio eNCA y no pudo ocultar su dolor al enterarse de lo sucedido.

A su vez, el vecino reflejó el clima que se vivía en las afueras de la vivienda tras el ataque: “Sus familias están destrozadas, como pueden ver. He vivido aquí toda mi vida y nunca había visto nada igual”.

Por último, también remarcó que el vecindario siempre se caracterizó por ser un lugar tranquilo.