Gran golpe a una perfumería: el video de un veloz robo

Sucedió en la madrugada del lunes en pleno centro San Martín de los Andes. Ante la seguidilla de hechos delictivos los comerciantes critican el silencio de la Policía y el Municipio.

Un nuevo episodio delictivo registrado en pleno centro de San Martín de los Andes volvió a poner en el centro de la discusión el calvario que atraviesan los comerciantes locales durante las horas de la noche, en el marco de una preocupante seguidilla de atracos que mantiene en estado de alerta a toda la comunidad.

Según detalló Realidad Sanmartinense, la inquietud del sector comercial no solo responde a la audacia con la que actúan los delincuentes en la zona, sino también al llamativo silencio institucional que rodea a esta ola de inseguridad, ya que ninguna autoridad municipal ni representantes de las fuerzas policiales han brindado explicaciones u oficializado medidas al respecto.

En esta ocasión, el hecho tuvo lugar durante la madrugada de este lunes 21 de septiembre , minutos antes de las 5 de la mañana. El blanco elegido por el autor del robo fue la perfumería Moi Rouge, un establecimiento situado sobre la transitada calle Sarmiento al 859 , en pleno corazón céntrico de la localidad cordillerana.

El video del veloz robo

De acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad que monitorean la vereda publicados por el mismo medio, el sospechoso actuó con absoluta frialdad y rapidez. La secuencia muestra que a las 04:40:49 un sujeto vestido con prendas oscuras, capucha y mochila se aproximó sigilosamente hasta la fachada del comercio.

Tras tantear los accesos principales, ejerció presión sobre la puerta de entrada, logrando vulnerar el mecanismo de seguridad en escasos segundos para ingresar al inmueble.

Una vez adentro, el intruso fue directo a su objetivo sin perder un instante. En una maniobra rápida y precisa, se apoderó de la caja registradora completa, la cual contenía aproximadamente $600.000 en efectivo correspondientes a la recaudación de las ventas recientes en menos de un minuto, como marca el reloj de la grabación.

El hombre se limitó exclusivamente a sustraer el dinero haciendo caso omiso a cualquier otro producto del local. Con el botín en sus manos, escapó rápidamente del lugar y se perdió en la penumbra de las calles aledañas.

Ola de robos nocturnos, detuvieron al presunto responsable

Detrás de la pista de la oleada de robos, la Policía de Neuquén realizó una labor de relevamiento y análisis de registros de cámaras de seguridad, entrevistas y cotejo de imágenes, lo que permitió reconstruir recorridos y establecer similitudes entre las características físicas, vestimenta y otros elementos observados en los distintos hechos.

La investigación comenzó a partir de un intento de robo registrado en un apart hotel, donde las cámaras permitieron observar a un hombre recorriendo el predio y aproximándose a distintas aberturas. El análisis de esos registros aportó elementos para su posterior cotejo con otras investigaciones.

Luego, se analizaron las imágenes correspondientes a cuatro hechos ocurridos en distintos comercios de la ciudad, entre ellos un almacén, un restaurante, un supermercado y otro establecimiento comercial. En los registros se observaron maniobras vinculadas con la sustracción de dinero en efectivo, mercadería y una caja registradora.

El trabajo de los investigadores permitió establecer coincidencias en las características físicas, vestimenta, calzado y recorridos registrados por las cámaras, elementos que fueron incorporados a las actuaciones judiciales y permitieron orientar la investigación hacia un mismo sospechoso.

Según información divulgada por la Policía, a partir de las diligencias realizadas por la División Brigada de Investigaciones Zona Sur, se llevó adelante una medida judicial de allanamiento y búsqueda, la cual arrojó resultado positivo, permitiendo avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

El subcomisario Emanuel Olivera aclaró en diálogo con LM Neuquén que se está trabajando en la obtención de pruebas sustentables: "estamos en la etapa investigativa donde con la colaboración de los vecinos de esta ciudad vamos obteniendo cámaras y a través de ella su análisis crítico para poder obtener indicios que nos permitan llegar a una prueba sustentable y remitirse la misma a físcalia".