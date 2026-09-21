Es comerciante y le robaron en su negocio dos veces a 10 días de la inauguración

La titular del negocio sospecha que ambos hechos están conectados y reclama respuestas de parte de las autoridades.

Una comerciante de Centenario pasa por un calvario a tan solo 10 días desde la apertura de su local. La tienda, ubicada sobre Avenida Lago Traful y Lácar, fue el blanco de un delincuente por segunda vez el pasado viernes 18.

Al hombre nada le importó que hubiera cámaras de seguridad y que a menos de 50 metros esté uno de los domos del Centro de Monitoreo Urbano local.

Paola, la propietaria del comercio, contó a FM Red Social 97.9 que abrieron las puertas el pasado 7 de septiembre , el 9 ya les ingresaron y le sustrajeron varias prendas. A pesar de reforzar todas las medidas de seguridad y contar con portones y candados, el día 18 volvieron a sufrir un segundo hecho.

“Nos llevaron bijouterie, carteras, en el segundo robo dio vuelta la caja y se llevó el posnet de Mercado Pago, se hizo una transferencia a un celular de Movistar por 30 mil pesos, las dos veces hicimos denuncias y no se hacen cargo porque no nos pueden dar los números por seguridad”, relató.

Las cámaras de seguridad registraron el robo del pasado viernes. Video: gentileza Centenario Digital.

Paola sostuvo que a 20 metros hay un domo: “En la esquina de la escuela hay uno y cuando fuimos a hacer la denuncia y dicen que si hacen zoom no se ve nada, la segunda que las cámaras están andando, pero no hay personas que las estén vigilando, estamos a la deriva total, la Policía también nos decir que son 17 efectivos por turno para 50 mil personas no abarca a poder cuidar todo lo que ha crecido Centenario”.

Sospechan que el mismo delincuente es quien cometió los dos robos en sí, aunque ningún vecino escuchó u observo algo. Días atrás a su cuñado en otro salón ubicado a metros también le robaron termos y amoladoras según indicó la mujer.

“Nosotros dormimos mirando las cámaras, ya no sabes qué hacer por decir agarro un colchón y me voy a dormir al local para cuidar lo de uno, Centenario está muy peligroso para todos y es indignante, con el sueño de querer trabajar y hacer algo en tu ciudad que nos pasen estas cosas te bajonean, te dan ganas de cerrar y decir me voy a otro lado”, afirmó con frustración.

Persecución de Centenario a Neuquén: robaron un auto, cargaron nafta sin pagar y uno escapó en colectivo

Una insólita secuencia culminó con tres personas detenidas tras un operativo policial que unió Cipolletti, Centenario y Neuquén Capital. El hecho comenzó con el robo de un Fiat Cronos perteneciente a una mujer en la ciudad rionegrina.

A bordo del vehículo sustraído, los delincuentes se trasladaron hasta Centenario, donde cargaron combustible en una estación de servicio y se dieron a la fuga sin abonar. Al ser alertada, la Comisaría Quinta desplegó un operativo de búsqueda que permitió a motoristas divisar el automóvil sobre la Ruta 7 circulando a alta velocidad hacia la capital neuquina. La persecución finalizó abruptamente cuando el rodado colisionó en el Parque Industrial de Neuquén.

Tras el impacto, uno de los sospechosos intentó una insólita vía de escape al abordar un colectivo interurbano con destino al centro de la ciudad. Sin embargo, el monitoreo a través de los domos de seguridad urbana permitió rastrear el recorrido de la unidad de transporte y la Policía logró aprehenderlo al arribar a la Plaza de las Banderas. En tanto, los otros dos ocupantes del vehículo también fueron detenidos en el lugar del accidente.

Durante la posterior requisa judicial del automóvil, los investigadores hallaron pertenencias personales de la víctima, entre ellas prendas de vestir y tarjetas. Ninguna persona resultó lesionada en el procedimiento.

Los aprehendidos —dos hombres neuquinos y una mujer rionegrina— quedaron vinculados a tres causas judiciales en paralelo: dos tramitadas en Neuquén por la estafa del combustible y la fuga, y otra en Cipolletti por la sustracción del automóvil.