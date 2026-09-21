Murió Presley Gerber, el hijo de la supermodelo Cindy Crawford que luchaba por la salud mental

El joven tenía 27 años y se encontraba en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. Había liderado iniciativas sobre salud mental y consumo de sustancias.

La muerte del hijo de Cindy Crawford se produjo en un centro de rehabilitación de Los Ángeles.

El modelo estadounidense Presley Gerber , hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió a los 27 años en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos .

El deceso se produjo en un centro de rehabilitación de esa localidad californiana, según confirmaron las autoridades forenses y la vocera de la familia, Allie Jenkins, mediante un correo electrónico de respuesta a medios internacionales como la revista People y la cadena CNN.

La noticia del fallecimiento del joven, quien era hermano mayor de la modelo y actriz Kaia Gerber , fue reportada en primera instancia por TMZ. Tras la confirmación oficial, los mismos allegados al entorno de Gerber difundieron un breve comunicado sobre el hecho: "La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso".

La oficina del forense del condado de Los Ángeles confirmó que el deceso ocurrió en el interior de la institución médica donde se encontraba internado el joven. Sin embargo, el organismo público aclaró que las causas precisas de la muerte no fueron especificadas a la espera de los resultados finales de la autopsia correspondiente.

El hijo de Cindy Crawford había desarrollado una carrera en la industria del modelaje e indumentaria internacional.

Gerber, nacido en California en el año 1999, había desarrollado una carrera en la industria del modelaje e indumentaria internacional tras haber firmado con IMG Models a los 15 años, pero en los últimos años había cobrado notoriedad por utilizar sus plataformas públicas para hablar de manera abierta sobre sus problemas personales de salud mental y consumo de drogas.

Debut en las pasarelas y trabajo con marcas internacionales

A los 17 años, Presley Gerber realizó su debut en pasarela para la firma italiana Moschino en Los Ángeles. A lo largo de su trayectoria profesional, también desfiló para importantes marcas internacionales de moda como Burberry, Dolce & Gabbana y Bottega Veneta, así como para las firmas estadounidenses Tommy Hilfiger y Ralph Lauren.

Además, el modelo participó en campañas publicitarias para marcas como Calvin Klein, Celine, Pepsi y Omega. En paralelo, sus producciones fotográficas fueron publicadas en revistas especializadas como GQ Style y The New York Times Style Magazine.

En el plano personal, el joven también registró antecedentes judiciales e intervenciones públicas: en enero de 2019 fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, causa por la que a fines de ese año fue condenado a tres años de libertad condicional, servicio comunitario y la realización de un programa para conductores ebrios; mientras que en 2020 se tatuó la frase "MISUNDERSTOOD" en el rostro, marca que se retiró cerca de un año después.

Además de su labor publicitaria, Gerber canalizó su perfil público hacia el activismo social y la concienciación sobre las adicciones. Por caso, en el año 2023, durante su participación en el pódcast Studio 22, el joven se refirió al uso de sus plataformas para difundir contenidos sobre salud mental, definiendo esta temática como "una parte muy importante" de su vida.

En esa misma entrevista, el modelo expresó su objetivo al compartir su testimonio: "Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras cosas que conlleva, creo que tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer".

En esa línea, según citó People, agregó: "[La salud mental] es un tema importante. Es una parte fundamental de mi vida. Es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, y tiene muchísimas facetas. Eso es realmente lo que quiero hacer: ayudar a la gente, ya sea que estén deprimidos o lidiando con algo que esté afectando negativamente su salud. Puede ser cualquier cosa, y aquí no hay prejuicios".

Asimismo, reflexionó sobre su experiencia: "He visto muchas cosas y he aprendido mucho. Espero poder haber cometido esos errores por otros, para que no tengan que cometer los mismos que yo cometí".

En ese contexto, impulsó su propia iniciativa denominada Mental Health Mondays (Lunes de Salud Mental) en su cuenta de Instagram, donde en 2024 abordó su paso por grupos de recuperación y en julio de 2025 repasó sus hábitos saludables de infancia vinculados al surf, la natación y el waterpolo.

También colaboró con organizaciones no gubernamentales, entre ellas, A Sense of Home, una organización benéfica de Los Ángeles dedicada a la asistencia de personas sin hogar, de acuerdo con la información brindada por la agencia DNA Model Management.

"He sufrido muchas pérdidas": la confesión del hijo de Cindy Crawford

En diciembre pasado, Gerber publicó un video en la red social Instagram en el que abordó el tratamiento médico que realizaba y los fármacos que consumía para sus afecciones, mencionando el uso de antidepresivos y Xanax para controlar ataques de pánico.

En esa publicación, que posteriormente fue eliminada de su cuenta personal, el joven se refirió al contexto personal que atravesaba. "Lamentablemente, he sufrido muchas pérdidas de diversas formas últimamente", dijo en la grabación difundida en sus redes sociales.

Presley Gerber era hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, y hermano de la modelo Kaia Gerber.

En el mismo video, explicado por la cadena CNN, el modelo añadió: "No es una excusa, pero es la razón por la que me encuentro en esta situación ahora".

La problemática familiar vinculada a los consumos y la salud mental también fue abordada públicamente por su círculo íntimo en fechas recientes. A principios de este mes, su hermana Kaia Gerber hizo referencia a la situación atravesada por su hermano durante una entrevista concedida para el artículo de portada de la edición estadounidense de la revista Vogue.

En esa publicación, al ser consultada sobre las dinámicas familiares frente a los consumos problemáticos, la joven declaró: "Cuando algo así sucede en una familia, de alguna manera nos pone a todos al mismo nivel".