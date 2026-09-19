Neuquén en la agenda del mundo: "Ya se triplicó la cantidad de visitantes"

La ciudad se consolida como un polo estratégico para el turismo de eventos, convenciones y deportes.

En el marco del plan integral de desarrollo urbano, cultural y turístico, la ciudad de Neuquén se consolida como un polo estratégico para el turismo de eventos, convenciones y deportes en el sur del país. Con una infraestructura en constante modernización, una conectividad aérea y terrestre en expansión y un entorno natural privilegiado, marcado por el Paseo Costero y la confluencia de sus ríos, la capital dejó de ser un punto de tránsito para convertirse en un destino de permanencia y referencia nacional.

“Apostar al turismo le cambió la cara a la ciudad y ya se triplicó la cantidad de visitantes. Dejamos de ser una ciudad de paso para pasar a ser un destino turístico y lo hicimos de la mano de políticas claras y el acompañamiento al sector privado”, aseguró el intendente Mariano Gaido .

Bajo este marco, la ciudad impulsa una sostenida agenda de actividades para dinamizar el comercio, la hotelería y la gastronomía local . De acuerdo con los registros municipales, durante la temporada de invierno las plazas hoteleras superaron picos del 80% de ocupación, mientras que certámenes de masiva convocatoria, como la Fiesta Nacional de la Confluencia y las grandes ferias corporativas, mantienen un piso constante de entre el 60% y el 75%.

De este modo, la capital neuquina reafirma su capacidad logística y de infraestructura para albergar actividades de jerarquía nacional e internacional de forma permanente.

La Copa Davis ubicó a Neuquén en la agenda internacional

Uno de los hitos más emblemáticos que ratifica esta transformación es la confirmación y la llegada de la Copa Davis, un certamen de relevancia mundial que sitúa a Neuquén en la primera plana del deporte internacional. La realización de un evento de este nivel no solo convoca a delegaciones deportivas, prensa especializada y fanáticos del tenis de todo el país y la región, sino que también genera un impacto económico directo e inmediato en la ocupación hotelera, la gastronomía y el comercio local.

En este sentido, durante la realización conjunta de la Copa Davis y la Feria Internacional del Libro, la ciudad registró un nivel general de ocupación hotelera superior al 70%, alcanzando un 100% en los establecimientos de cuatro y cinco estrellas, según datos de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Humano.

A la par del certamen internacional de tenis, Neuquén continúa sumando competencias deportivas de primer nivel que se incorporan formalmente a la agenda nacional a lo largo del año. Destacan entre ellas “Mi Ciudad Corre”, la tradicional Regata de la Confluencia en las aguas de los ríos Limay y Neuquén, la reciente fecha del certamen Neuquén MTB en el circuito de las bardas y las carreras de trail running que tienen al Parque Norte como escenario.

A esto se suma el atractivo que representa el Paseo Costero, que ya incorporó infraestructura a lo largo de 36 kilómetros acondicionados para el disfrute de peatones, ciclistas y automovilistas.

Vaca Muerta y la Expo AOG impulsan el turismo de negocios

Por otro lado, en el ámbito corporativo y de negocios, el segmento de reuniones y convenciones constituye uno de los motores de mayor crecimiento para la economía local. En este marco, la relevancia de Vaca Muerta consolida a la Expo AOG 2026 como el evento empresarial más importante del año, reuniendo a las principales operadoras, empresas de servicios, pymes, ejecutivos y especialistas del sector energético a nivel global.

Para esta fecha, las proyecciones confirman una ocupación hotelera del 100 %, con la totalidad de las plazas reservadas a meses de concretarse la exposición.

El impacto positivo de esta agenda responde a una política pública orientada a dinamizar y diversificar la matriz productiva urbana. El turismo de eventos y la actividad deportiva generan empleo de calidad, potencian las inversiones privadas en el rubro gastronómico y hotelero, y promueven el uso de espacios públicos renovados para el disfrute tanto de los visitantes como de los vecinos de la ciudad.