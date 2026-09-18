Preparan un operativo especial por el Día del Estudiante: dónde y hasta cuándo habrá controles

El despliegue abarcará Neuquén, Centenario y otras localidades de la Confluencia, con controles de tránsito y prevención de incidentes.

La Policía prepara un operativo especial por el Día del Estudiante: habrá controles hasta el martes

La Policía de Neuquén puso en marcha un amplio operativo de prevención y seguridad para acompañar los festejos por el Día del Estudiante y la llegada de la Primavera. El dispositivo se extenderá durante todo el fin de semana y continuará hasta el martes por la mañana, con un esquema que buscará adaptarse a los lugares donde se concentren los jóvenes.

El comisario mayor Gustavo Pizarro, subdirector de la Dirección de Seguridad Confluencia, explicó que el operativo comenzó este miércoles a la medianoche y se mantendrá hasta el martes a las 9. El objetivo, señaló, es disponer de la mayor cantidad posible de recursos para prevenir situaciones de violencia, accidentes y otros incidentes durante las jornadas de festejos.

Pizarro explicó que el despliegue abarcará el área comprendida entre El Chocón y Vista Alegre , dentro de la jurisdicción de la Dirección de Seguridad Confluencia. En ese territorio se reforzará la presencia policial en aquellos sectores que históricamente son elegidos para los festejos de la primavera.

La particularidad de este año estará en la forma de distribuir los efectivos. La Policía no se concentrará únicamente en puntos determinados, sino que irá modificando el despliegue a medida que avance el fin de semana y se conozcan los lugares donde haya mayor presencia de personas.

Según explicó el comisario mayor, esta decisión responde a una situación que detectaron durante el operativo del año pasado: los lugares de reunión pueden cambiar rápidamente a partir de las convocatorias que circulan por redes sociales. "Lo van trasladando de un lugar a otro", explicó Pizarro, en Radio Sayhueque, al referirse a la manera en que los jóvenes se organizan actualmente para encontrarse y celebrar.

Omar Novoa

Por ese motivo, los efectivos estarán atentos a los movimientos y a la cantidad de personas que se concentren en cada sector. Cuando se detecte una mayor convocatoria, se reforzará allí la presencia policial.

Tránsito y Antinarcóticos también participarán

El operativo no estará a cargo únicamente de los patrulleros y efectivos destinados a la prevención. La Policía trabajará de manera conjunta con la División Tránsito y la División Antinarcóticos.

La presencia de Tránsito tendrá como uno de sus principales objetivos prevenir accidentes y controlar las situaciones que puedan generarse alrededor de las concentraciones de personas. El despliegue se reforzará especialmente en aquellos sectores donde exista mayor circulación vehicular o se produzcan reuniones numerosas.

A su vez, la División Antinarcóticos realizará controles en los lugares que sean considerados necesarios por los responsables del operativo. De esta manera, la planificación contempla diferentes áreas de trabajo que funcionarán de manera coordinada durante las jornadas de festejo.

El operativo tendrá un alcance amplio dentro de la Confluencia. La jurisdicción de la Dirección de Seguridad Confluencia comprende desde El Chocón hasta Vista Alegre, por lo que los recursos serán distribuidos en función de las necesidades que surjan en cada localidad.

Neuquén capital y Centenario estarán entre los principales puntos de atención, debido a la cantidad de personas que habitualmente se movilizan durante los festejos por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera. Pizarro remarcó que la planificación comenzó con anticipación y que la Policía buscará sostener durante todos estos días una presencia preventiva en los sectores donde puedan producirse concentraciones.

Omar Novoa

El antecedente del operativo del año pasado

El comisario recordó que durante el año pasado la estrategia había estado centrada principalmente en determinados lugares donde se esperaba que se produjeran las reuniones. Sin embargo, durante el desarrollo del operativo observaron que las convocatorias podían cambiar rápidamente. Las redes sociales tienen un papel importante en la organización de los encuentros y permiten que una concentración se traslade de un punto a otro en poco tiempo.

Por eso, para esta edición se decidió implementar un esquema más flexible. En lugar de mantener una cantidad fija de efectivos en cada sitio durante todo el fin de semana, el personal podrá ser redistribuido de acuerdo con lo que vaya ocurriendo.

"Nosotros este año lo vamos a ir trasladando a medida que vayamos observando cómo se van moviendo", explicó Pizarro.

La intención es concentrar los recursos en los sectores que registren mayor cantidad de personas y reducir así las posibilidades de que se produzcan peleas, situaciones de violencia o accidentes de tránsito.

Un despliegue que se extenderá hasta el martes

El dispositivo especial ya está activo y permanecerá durante varios días debido a que el calendario de festejos no se limitará al fin de semana. La Policía prevé mantener los controles hasta las 9 del martes.

Durante ese período, los efectivos estarán atentos a las diferentes convocatorias y a los movimientos que se produzcan en las localidades de la Confluencia. El esquema permitirá reforzar determinados puntos cuando sea necesario y trasladar recursos hacia otros sectores si cambia la concentración de personas.

Desde la fuerza señalaron que la planificación apunta a que los festejos por el Día del Estudiante y la llegada de la Primavera se desarrollen de manera tranquila, con prevención y presencia policial en los lugares donde se espera una mayor concurrencia.