Con una infraestructura de vanguardia en el Acceso Jaime de Nevares, el complejo combina más de 600 slots de última generación, salas tradicionales, apuestas deportivas, el primer SportBar de la Patagonia, alta gastronomía y una nutrida grilla de shows nacionales y locales.

Casino Magic Centenario: consolida su liderazgo como el complejo de entretenimiento, gastronomía y espectáculos más completo de la región

Ubicado a metros de la segunda rotonda de la Ruta 7, Casino Magic Centenario se consolidó como uno de los espacios de ocio más destacados de la región y este jueves relanza su propuesta con una agenda renovada de artistas, promociones y experiencias gastronómicas, invitando a nuevos públicos a sumarse a la experiencia Magic .

Desde su apertura, Casino Magic Centenario marcó el inicio de una nueva era del entretenimiento en la región, recibiendo a visitantes de distintas ciudades de la Patagonia con una propuesta que combina tecnología de última generación, gastronomía de nivel y shows en vivo los 365 días del año. Hoy, el complejo actualiza su comunicación y renueva la invitación: volver a conocerlo, o descubrirlo por primera vez.

Más de 600 slots de última generación, mesas de juego tradicionales (póker, blackjack y ruleta), un sportbar para vivir cada partido, una heladería artesanal, un restobar con escenario propio y una cava con capacidad para más de 800 etiquetas conviven bajo un mismo techo, en un diseño moderno pensado para el disfrute de cada visitante.

Un lugar, todas las experiencias:

Más de 600 slots de última generación con la tecnología más avanzada del mercado.

Mesas de juego tradicionales: póker, blackjack y ruleta.

Euphoria Restobar, con escenario propio y shows en vivo de jueves a domingos.

Cava climatizada etiquetas regionales y nacionales.

Tercer Tiempo, el primer SportBar del Valle Neuquino y la Patagonia.

Comodín Drugstore & Heladería, con los reconocidos helados artesanales de Villa Pehuenia.

Espacio Subsuelo para Eventos Privados y Trasnoche: Un área versátil e independizada en el subsuelo del complejo, acondicionada para la realización de eventos corporativos, festejos y reuniones privadas de gran nivel. Asimismo, este espacio se transforma los viernes por la noche en el punto de encuentro indiscutido para la trasnoche, continuando con la fiesta y la música en vivo una vez finalizados los espectáculos principales en Euphoria.

GASTRONOMÍA Y ESPECTÁCULOS

Euphoria Restobar

Euphoria es el corazón gastronómico y cultural de Casino Magic Centenario. Un restobar pensado para una velada perfecta, con una propuesta culinaria que va desde entradas y platos principales hasta una selección de postres, ideal para disfrutar de cenas show, reuniones de trabajo o eventos especiales.

Uno de los grandes diferenciales de Euphoria es su cava integrada con las mejores etiquetas regionales y nacionales. Además de ofrecer una carta pensada para maridajes exclusivos, la cava permite a los clientes reservar su propio espacio y guardar allí su vino, para disfrutarlo en cada visita al restobar: una propuesta pensada para quienes buscan una experiencia enológica personalizada dentro del complejo.

Escenario y noches en vivo

Por el escenario de Euphoria pasaron artistas nacionales como Antonio Ríos, Andrea Ghidone, Cele Vera, Los Fronterizos, Los Dragones, Pichu Straneo, Nazareno Mottola, Gladys Florimonte, Mateo Mattioli y Grupo Pomada, junto a una nutrida agenda de artistas locales de cumbia, cuarteto y folklore. El espacio también ofrece clases de baile, noches de karaoke y eventos corporativos.

EL PRIMER SPORTBAR DE LA PATAGONIA

Tercer Tiempo SportBar

Tercer Tiempo se posiciona como el primer SportBar del Valle Neuquino y de la Patagonia: un espacio pensado para vivir el deporte en un ambiente relajado, con transmisiones en vivo de los principales eventos deportivos, promociones en hamburguesas y coctelería, y la posibilidad de realizar apuestas deportivas en tiempo real.

El bar cuenta con dos sectores diferenciados —uno libre de humo y otro para fumadores— pensados para que cada visitante viva el deporte a su manera, sin límites.

GOLOSINAS Y HELADOS ARTESANALES

Comodín Drugstore & Heladería

Comodín es el moderno drugstore con heladería artesanal integrada del complejo, donde los visitantes pueden disfrutar de los reconocidos helados de Villa Pehuenia, además de una amplia variedad de golosinas, chocolates y productos de conveniencia, ideales para experimentar los sabores auténticos de la Patagonia en cada visita.

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Salas de Juego

El complejo cuenta con más de 600 máquinas slots de última tecnología y una completa sala de juegos tradicionales, con mesas de póker, blackjack y ruleta, operando bajo estrictos estándares de seguridad y confort para que cada visitante encuentre su forma preferida de entretenimiento.

Agosto de grandes espectáculos: Cartelera confirmada

La cartelera de Casino Magic Centenario se ha posicionado como una de las plazas artísticas más activas del interior neuquino.

Con eventos programados de jueves a domingos durante todo el año, el escenario principal de Restobar Euphoria albergará en el mes de septiembre una propuesta musical variada con entrada libre y gratuita, sumada a las clásicas noches temáticas de la escena regional:

Jueves 17/09 (23:00 hs): Paula Olivera en vivo.

Paula Olivera en vivo. Viernes 18/09 (23:00 hs): Esteban Adorno.

Esteban Adorno. Sábado 19/09 (23:00 hs): Esteban Adorno.

Esteban Adorno. Domingo 20/09 (23:00 hs): Ke Pinta.

Asimismo, la agenda semanal se completa con la tradicional oferta de entretenimiento:

Todos los miércoles (22:00 hs): Noches de mujeres y karaoke.

La invitación está hecha

Casino Magic Centenario invita a residentes y visitantes de toda la región a recorrer sus salas, a sentarse en Euphoria, a alentar un partido en Tercer Tiempo, a probar un helado en Comodín y a descubrir por qué este complejo se convirtió en el punto de encuentro del entretenimiento en la Patagonia.

La cita es todos los días del año, con una agenda que se renueva mes a mes para que siempre haya un motivo para volver.