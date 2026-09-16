El viento se prepara para volver con fuerza a Neuquén: cuándo llegan las ráfagas de 80 km/h

La semana tendrá jornadas templadas y con nubosidad variable, pero los próximos días aumentará la intensidad del viento.

El viento se prepara para volver con fuerza a Neuquén: el fin de semana las ráfagas llegarán los 80 km/h.

La semana avanza con condiciones estables en la ciudad de Neuquén, aunque el panorama cambiará hacia el cierre del fin de semana. El pronóstico anticipa un domingo marcado por el viento, con ráfagas fuertes que podrían superar los 80 kilómetros por hora y convertirse en el principal fenómeno meteorológico de la jornada.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el cambio se hará más evidente durante el domingo, cuando el viento del oeste gane intensidad en la capital neuquina. Para ese día se prevén condiciones parcialmente nubladas y ventosas durante buena parte de la jornada.

El dato que más llama la atención está en las ráfagas. La AIC estima que durante el día podrían alcanzar los 70 km/h, mientras que durante la noche se mantendrían fuertes, con registros de hasta 80 km/h. El viento sostenido también será significativo, con velocidades cercanas a los 62 km/h durante el día y los 63 km/h durante la noche. (AIC)

El viento llegará además acompañado por un ascenso de las temperaturas. Para el domingo se espera una máxima de 22 grados y una mínima de 5 grados, en una jornada que tendrá al viento como protagonista.

Claudio Espinoza

Cómo termina la semana

Antes de la llegada del viento fuerte, Neuquén tendrá varias jornadas con condiciones diferentes. El pronóstico de la AIC anticipa un abrupto cambio del tiempo hacia el fin de semana, después de un período con menor intensidad del viento.

El viernes se espera una jornada con cielo cubierto y temperaturas que podrían alcanzar los 26 grados, mientras que el viento se mantendría moderado, con ráfagas de solo 16 km/h.

Para el sábado las condiciones comenzarán a cambiar. La nubosidad continuará presente y el viento irá aumentando su intensidad. La AIC prevé ráfagas de hasta 27 km/h durante el día, mientras que hacia la noche podrían haber algunas precipitaciones aisladas, con una temperatura máxima estimada en 27 grados.

Ese incremento será el anticipo del escenario previsto para el domingo, cuando la circulación del viento del oeste se intensifique y las ráfagas alcancen valores superiores a los 80 kilómetros por hora.

La primavera en Neuquén no está libre de un fenómeno local: el viento. Omar Novoa

Domingo con viento fuerte

El domingo será, de acuerdo con el pronóstico, la jornada más ventosa de la semana. La AIC anticipa cielo parcialmente nublado y condiciones ventosas tanto durante el día como durante la noche.

Durante el día se registrará viento del oeste de alrededor de 62 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 71 km/h. Durante la noche, el viento continuaría fuerte, con velocidades cercanas a los 63 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h.

El escenario previsto implica un cambio marcado respecto de las jornadas anteriores y será especialmente importante para quienes tengan actividades al aire libre durante el domingo. La intensidad de las ráfagas también puede generar complicaciones en sectores expuestos, por lo que será conveniente seguir las actualizaciones del pronóstico a medida que se acerque el fin de semana.

Por ahora, el dato central del pronóstico para Neuquén está puesto en el viento: después de varias jornadas con temperaturas más agradables, el domingo llegará con una fuerte intensificación y ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

La previsión puede modificarse en los próximos días, por lo que será importante consultar las actualizaciones de la AIC y del Servicio Meteorológico Nacional antes de planificar actividades para el domingo.