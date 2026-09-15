Neuquén La Mañana incendio Un incendio generó importantes demoras en tránsito del Tercer Puente y la Ruta 7: qué pasó

La situación causó largas filas en la salida hacia Cipolletti. También se cargó el movimiento en los puentes carreteros. Las imágenes. Agregar LM Neuquén a







Importantes demoras en tránsito del Tercer Puente y la Ruta 7: qué pasó

Una importante congestión de tránsito se registró este martes por la tarde en la Autovía Norte y la salida desde Ruta 7 hacia Cipolletti. Según se conoció, alrededor de las 15:30 horas, en el desvío hacia Cipolletti y en la zona del Tercer Puente se presentaban demoras por el incendio de un automóvil.

El siniestro ocurrió metros antes de la intersección entre la salida hacia Cipolletti y la Autovía Norte. A esto se le sumaban una serie de choques en cadena de diferentes vehículos, por motivo de distracción y frenadas repentinas.