Acusaron al único detenido por el asesinato de Nicolás Sáez en la meseta: era parte de su grupo de amigos

Fiscalía explicó que el joven citó a la víctima en una zona apartada y lo golpeó con una piedra. Días después regresó al lugar, escondió el cuerpo y lo prendió fuego.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que el cuerpo hallado calcinado el viernes por la tarde en la meseta de Centenario es el de Nicolás Agustín Sáez , de 21 años, que estaba desaparecido desde el sábado 5 de septiembre. Fiscalía formuló cargos por homicidio simple a C.A.C , un joven integrante de su grupo de amigos, que citó a Sáez en una zona aislada y lo atacó con una piedra hasta provocar su muerte.

La acusación fue presentada por la fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega durante la audiencia de formulación de cargos que se llevó adelante ayer domingo 13. Juárez y Jávega le atribuyeron el delito de homicidio agravado por alevosía, carácter de autor. También solicitaron que el imputado permanezca detenido en prisión preventiva durante seis meses, pero el juez determinó que la medida será solo por dos meses.

La denuncia por la desaparición de Nicolás la había radicado su padre , Germán Tulio Sáez, en la Comisaría 20° del barrio Parque Industrial , donde fue visto por última vez.

El subcomisario Julio Huerrau, jefe de la División de Búsqueda de Personas, había confirmado que el último impacto de antena del celular de Nicolás se registró en Centenario, dato que orientó los rastrillajes hacia esta ciudad desde mediados de semana.

Ciudad Judicial de Neuquén.

Según la teoría del caso, el hecho sucedió el 5 de septiembre de 2026, cerca de las 16:20, cuando el imputado contactó a la víctima y lo invitó a una reunión con dos mujeres, aprovechándose de la relación de amistad que los unía. Nicolás, ante la confianza que tenía con el acusado, acudió al lugar.

El imputado citó a Nicolás a un lugar aislado y lo atacó con una piedra

Con ese pretexto, C.A.C trasladó a Nicolás hasta un sector cercano a la calle Pucará al 730, en una zona cercana al basural, próximo al sector reconocido como “Chile Loco”, donde ambos quedaron en un área apartada y de difícil acceso.

Desde allí, el acusado llevó a la víctima hasta un cañadón ubicado debajo de la loma y aprovechando el aislamiento y la confianza de Sáez, lo atacó con una piedra de gran tamaño y lo golpeó al menos 12 veces. Nicolás sufrió un traumatismo craneoencefálico que causó su muerte.

La fiscal del caso, Lorena Juárez.

El joven regresó días después para esconder y prender fuego el cuerpo de Nicolás

Luego del ataque, el acusado permaneció en el lugar hasta constatar que la víctima había dejado de respirar y se retiró cerca de las 18:20 del sábado 5 de septiembre.

Además, el MPF indicó que entre el 6 y 11 de septiembre, el imputado regresó al lugar para ocultar el cuerpo y eliminar rastros que lo involucren. En ese sentido, movió el cuerpo, lo prendió fuego y posteriormente puso dos neumáticos encima para esconder el cadáver.

El joven estaba desaparecido desde el sábado 5 de septiembre.

El imputado quedó detenido en prisión preventiva

Juárez y Jávega le atribuyeron a C.A.C el delito de homicidio agravado por alevosía en carácter de autor. Por esta razón, también solicitaron la prisión preventiva con el argumento de que existe el riesgo de fuga por no sometimiento al proceso judicial y el peligro de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías Raúl Aufranc, que estuvo a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos pero no tuvo en cuenta la alevosía, por lo que la acusación quedó únicamente como homicidio simple. En relación a la medida de coerción, el magistrado dispuso la prisión preventiva de C.A.C por el plazo de dos meses, en vez de los seis meses solicitados por el Ministerio Público Fiscal.