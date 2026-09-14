Trabajadores del hospital Heller y pacientes que estaban en la guardia describieron el antes, durante y después de la intervención policial. También declaró el comisario inspector a cargo.

"Como una bolsa de papas": los testimonios que complican a los policías por la muerte del paciente en el Heller

“Como una bolsa de papas”. La frase pertenece a una trabajadora que estaba de guardia en el hospital Heller en la madrugada del 18 de noviembre de 2025, cuando el paciente José Galeano llegó alterado, golpeó puertas y ventanillas pidiendo ayuda, incluso de la Policía. Junto con otros testimonios, complica a policías acusados de realizar maniobras que provocaron su muerte.

Pero su declaración no fue la única que describió de manera similar los minutos posteriores a las maniobras que causaron la muerte violenta del constructor que acudió al hospital en medio de una crisis. En los testimonios incorporados a la investigación aparecen distintas personas que estaban dentro o cerca de la guardia y que observaron a Galeano con un cuchillo en una mano y el celular en otro, y escucharon sus pedidos desesperados de ayuda y falta de aire.

También describieron fragmentos de la intervención policial que donde los informes forenses determinaron que le produjeron fracturas de costillas, estrernón y perforación de un pulmón, traumatismo toráxico grave y neumotórax. También describieron fragmentos de las maniobras de traslado hacia el sector de ambulancias, la ausencia de llamado a personal médico y el posterior reingreso de Galeano al hospital, 15 minutos después, ya inconsciente.

Claudio Espinoza

Son relatos diferentes, con distintos puntos de observación y de participación, distintos niveles de detalle que presentó la Fiscalía como evidencia para la solicitud de imputación de seis policías de la provincia de Neuquén por homicidio simple agravado por exceso de cumplimiento del deber. Por su parte, la querella adhirió a la evidencia para formular cargos por torturas seguidas de muerte. En conjunto permiten reconstruir cómo fue percibido aquel procedimiento por quienes estaban en el Heller.

“Lo entran de los brazos, con los pies arrastrados”

La secretaria de la guardia del Heller relató lo que muestran los videos institucionales. Policías entraron a la guardia apuntando sus armas a José quien seguía gritando: "dejó el cuchillo y los policías le decían que se tire al suelo. Lo agarran, lo esposan y se lo llevan, eran 2 o 3 policías, pero habían más policías".

Fue entonces cuando utilizó la comparación que quedó incorporada a su declaración: dijo que "se lo llevan como una bolsa de papas”. Luego lo retuvieron 15 minutos afuera como muestras las cámaras de seguridad y al reingresarlo, la secretaria utiliza la misma frase: "Lo entran de los brazos, con los pies arrastrados, como una bolsa de papas", durante ocho o diez metros.

Además, en su declaración manifestó que la manera de manejar la situación con el personal médico fue irregular: "Hubo mucho atropello por parte de los policías, entraban, no se presentaban".

Según su relato, indicó "un policía que era morocho vino y me preguntó datos del hombre y me dice si lo podía anotar para que lo atiendan porque estaba más tranquilo. Lo arrastran por el costado de la guardia y lo dejan tirado".

Cuando lo vio, estaba en camino el médico y los camilleros, aunque indicó: "pero yo me había dado cuenta que ya no respiraba". Acto seguido, describió que "pusieron un policía en la puerta y sellaron con una cinta de no pasar y tampoco dejaban pasar".

También relató que después del episodio encontraron dientes en una ventana de la guardia. Dijo que una persona de maestranza los recogió y los dejó sobre un bidón de agua.

"No paraba de decir que quería aire"

Una paciente se encontraba en la guardia del Heller aquella madrugada. Contó que podía observar el sector cercano al shockroom y las ambulancias. Según su declaración, escuchó a Galeano pedir ayuda y pedir su medicación. También escuchó a una mujer decir que estaba con un cuchillo.

Después observó la intervención policial. Dijo que había varios policías y que lo llevaron esposado hacia el sector de ambulancias. En ese trayecto, según su relato, Galeano gritaba que quería respirar.

La testigo afirmó: "En un momento dos o tres policías, lo llevan esposado a las andas, hasta la entrada de ambulancias, el gritaba pidiendo respirar, un policía estaba apoyado sobre su espalda, no paraba de decir que quería aire".

Claudio Espinoza

También declaró que un efectivo golpeó a Galeano con el pie en la cabeza y que después de eso quedó quieto. Posteriormente fue colocado en una camilla y llevado nuevamente hacia el interior, donde comenzaron las maniobras de reanimación. "Me quedó grabado que el gritaba 'no, por favor, yo no hice nada' y pedía su medicación. El policía que le apoyaba la rodilla en la espalda lo tuvo mucho tiempo.

Boca abajo y sin signos vitales

Una integrante del personal del hospital, relató que escuchó los gritos y se acercó al sector donde se encontraba Galeano. Según su declaración, la reducción involucró a entre siete y nueve personas.

Después, contó que pasaron entre cinco y diez minutos, aunque no recuerda bien el lapso de tiempo, hasta que un camillero le avisó que personal policial había dejado al hombre tirado en la entrada.

Cuando llegó hasta el lugar, dijo que Galeano estaba boca abajo y que su compañero constató que no tenía signos vitales. El hombre fue trasladado al shockroom, donde comenzaron las maniobras avanzadas de RCP. La médica agregó un detalle sobre la propia reducción: "Cuando lo reducían se le estaban apoyando encima en el torso y cuello. Los camilleros fueron los que me avisaron, la policía lo dejo tirado".

“No respondía a estímulos”

Un camillero del Heller no vio toda la reducción. Sí participó del momento posterior. Relató que después de la intervención policial el hombre "fue ingresado inconsciente" porque "no respondía a estímulos". Junto con otro camillero realizaron una primera evaluación y avisaron al médico de guardia.

Según su declaración, Galeano estaba esposado y boca abajo cuando la Policía lo dejó. A partir de allí lo colocaron en una camilla para recibir atención.

El médico de guardia también declaró que un camillero avisó que había que asistirlo. Cuando salió a verlo, Galeano estaba en paro cardiorrespiratorio y fue llevado al shock room. A simple vista, observó escoriaciones en cabeza y rostro, pero que no había advertido inicialmente un trauma importante. Durante la reanimación, agregó, comenzó a sangrar por vía aérea.

El testigo que lo vio pasar esposado

Un paciente indicó que se encontraba en el sector interno del hospital, relató una escena posterior todavía más concreta. Contó que se acercó hacia la parte de las ambulancias después de escuchar ruidos y gritos. Allí vio a Galeano tirado y advirtió que no respiraba.

Según su declaración, cuando llegaron los médicos les preguntaron a los policías cuánto tiempo llevaba así. Los efectivos respondieron que unos 10 o 15 minutos. Dijo que vio entre cuatro y cinco policías y que Galeano estaba tirado en el piso, en una posición que describió como similar a la fetal.

Como Galeano, otra paciente llegó al Heller aquella madrugada para atenderse. Contó que lo vio llegar corriendo desde calle Godoy, entrar directamente a la guardia, gritar pidiendo ayuda y golpear paredes y puertas.

Después vio llegar a los policías. Según su relato, eran alrededor de siete efectivos. Cuando volvieron a sacar a Galeano, dijo que eran cuatro y que lo llevaban boca abajo. Este relato coincide con el video que consta en el expediente de fiscalía pero no fue aportado como evidencia.

Pero su declaración sobre el traslado es más detallada. Afirmó que uno de los policías lo sostenía de las piernas y que otros lo llevaban mientras le decían que se callara. También declaró que, durante el trayecto, uno lo tomó de los pelos y otro le dio una patada en los testículos, hechos también coincidentes con el video grabado con un celular.

Cuando llegaron al sector de ambulancias, relató que Galeano quedó boca abajo y que un policía le colocó una pierna sobre la espalda. Según su testimonio, el hombre pedía ayuda porque no podía respirar. Después dejó de moverse y ella interpretó que había fallecido.

Calculó que permaneció allí aproximadamente 15 minutos antes de que dos efectivos lo tomaran de los brazos y lo arrastraran nuevamente hacia el interior.

Un joven paciente relató que Galeano apareció en la guardia con un cuchillo, fuera de sí y en un estado de alteración. Dijo que iba y venía por el lugar y que tenía intenciones de lesionarse. Según su relato, cuando llegó la Policía, Galeano soltó el cuchillo y los efectivos lo redujeron.

Otro dijo que estaba afuera del hospital, contó que vio a Galeano llegar corriendo y entrar al establecimiento. Después observó cómo varios oficiales lo sacaban esposado. Dijo que lo tiraron al piso y que los policías tenían dificultades para reducirlo porque continuaba gritando y retorciéndose.

Por su parte, Danisa Escales, quien cumplía funciones de consigna del hospital, relató que fue alertada por el guardia de seguridad sobre la presencia de un hombre con un arma blanca. Avisó por radio y pidió colaboración policial. Según su declaración, los efectivos llegaron, lo redujeron y ella ayudó en esa intervención. Dijo que luego lo sacaron y que aproximadamente diez minutos después volvió a ser ingresado para recibir atención médica. Los videos del hospital muestran que le coloca las esposas cuando está boca abajo e incluso le pisa las piernas a Galeano.

Otro paciente indicó que estaba sentado en la silla de la guardia cuando vio a un hombre que entró con un cuchillo: "estaba loco exaltado tenía como el diablo adentro. Por suerte la policía llego y lo esposo. Después no sé que paso, yo vi todo lo que paso adentro. Yo agarre el cuchillo y el policía me empezó a revisar y yo no me lo guarde. Primero llego un policía con un arma, después apareció otro policía. El hombre estaba loco, parecía que había tomado alcohol o cocaína".

Una paciente que estaba siendo atendida en la guardia relató que escuchó a Galeano gritar “ayuda mamá” y que posteriormente se enteró de que estaba tirado. Dijo que luego llamaron a una médica para asistirlo y que lo único que vio fue su trasladado en camilla.

Otro paciente, quien estaba en la guardia, relató que comenzó a escuchar gritos, que la gente estaba asustada, vio a Galeano sin movimiento y escuchó que los médicos preguntaban hace cuanto está así. Un policía respondió hace unos 10 o 15 minutos. Eran dos médicos, uno advierte que estaba sin pulso e inician un protocolo de alarma del shock room.

Luego dice que había unos 4 o 5 oficiales, luego aparecieron dos médicos, uno tomó el pulso y otro activó la alarma. Avanzada la entrevista videofilmada, el testigo mencionó que "la víctima decía que lo querían matar, él pidió que llamaran a la Policía".

Qué debía hacer la Policía según su propia capacitación

Entre las declaraciones incorporadas a la causa aparece también la de Matías Vázquez, sargento primero e instructor de tiro y defensa de la Policía de Neuquén. Su testimonio resulta relevante porque explicó cuáles son las pautas que, según su capacitación, deben seguir los efectivos durante una reducción.

Vázquez señaló que los policías reciben capacitación por año obligatoria y que se trabaja específicamente sobre el uso de la fuerza con manos vacías, (sin elementos armas) bastón y en última instancia las armas.

También explicó que existen zonas vitales que deben evitar comprimirse, entre ellas los pulmones, y que durante una reducción debe procurarse que la persona pueda respirar.

Según explicó, una vez colocadas las esposas la persona debe ser sentada para permitir una adecuada respiración. También afirmó que, una vez esposada, la Policía debe llamar a los médicos y contener la situación hasta que llegue el personal sanitario.

La idea que reiteró durante su declaración fue que el objetivo debe ser “neutralizar la situación sin causarle un mal mayor”. En este sentido indicó: "Se lo contiene policialmente y se brinda contención química por parte de los médicos. Es decir, lo tranquilizan y llaman a los médicos. Los policías deben contener la violencia y no se lo traslada a la comisaría".

Al ser consultado por cuál era el ideal del personal policial en el caso de Galeano, señaló: "Por comentarios sabía que era una persona con esquizofrenia, es netamente médico". Además, agregó que la acción era: "Neutralizar la atención y contenerlo hasta que llegue personal médico". Enfatizó: "Cuando hay personas con problemas de salud mental, solo neutralizan y avisan a los médicos".

La reconstrucción desde la propia Policía

Andrés Azar, el fiscal del caso en primera instancia, arribó al hospital y tuvo un relato pormenorizado de los testigos, incluyebndo pacientes y personal médico, que describieron la muerte en custodia policial. En este marco, decidió considerar testigos a los mismos policías implicados que la nueva fiscal a cargo, Lorena Juárez pidió imputar.

Sus nombres fueron aportadas a través de la declaración del oficial inspector Sebastián Alberto Ruiz Díaz, quien tomó conocimiento del episodio y entrevistó a los policías que habían intervenido.

Según su relato, primero intervino personal de la Comisaría 16 dentro de la guardia y luego Galeano fue llevado hacia el sector externo.

Maria Isabel sanchez

Ruiz Díaz dijo que, una vez afuera, los efectivos se colocaron por encima de Galeano para impedir que se autolesionara, aunque aclaró que desconocía si esa maniobra había sido realizada correctamente.

Además, identificó a los seis policías que participaron del procedimiento: Gino Edgardo Facci, Marcelo Alejandro Orellana, Daniel Alejandro Reyes, Milton Félix Adrián Torrico, Tomás Francisco Ontiveros y Sabino Silverino Barros.

Según su relato, la maniobra de colocar una pierna sobre la espalda fue realizada por Ontiveros y que Reyes le indicó que cesara.

Debate judicial y un nuevo video que muestra la agresión policial: ¿Torturas o exceso policial?

Un video grabado en el hospital Heller permite observar una parte de la intervención policial que terminó con la muerte por fracturas y trauma toráxico grave del paciente José Galeano. Este registro, que quedó por fuera de la evidencia, resulta clave para entender el debate que quedó planteado durante la imputación a cuatro policías.

Mientras la fiscal de Homicidios, Lorena Juárez, pidió la acusación de seis policías por homicidio simple cometido en exceso del cumplimiento del deber, la querella que representa a los hijos de Galeano, integrada por los abogados Marcos Pastorutti, Federico Egea, Mariano Pedrero y Fernando Diez, coincidió con la Fiscalía en la descripción de los hechos, pero planteó una diferencia sustancial en la calificación jurídica.

Los hechos son los mismos: en custodia policial José Galeano fue víctima de una muerte violenta por intervención directa de la policía. La descripción relatada es que a la 1:24 de la madrugada del 18 de noviembre de 2025 Galeano ingresó a la guardia del hospital Heller, con un cuchillo en la mano derecha, golpeaba ventanillas y gritaba pidiendo ayuda. Los policías identificados como Alejandro Orellana y Gino Facchi ingresaron, lo apuntaron con sus armas y Galeano soltó el cuchillo voluntariamente. Entonces lo redujeron con maniobras que produjeron las fracturas de costillas.

Luego llegaron más de siete policías, lo esposaron y otros dos efectivos, Tomás Francisco Ontiveros y Milton Félix Torrico lo extrajeron en posición decúbito prono, favoreciendo que las costillas ya lesionadas le perforen el pulmón.

Una vez ocasionadas las lesiones que le terminan provocando la muerte, la intervención policial continúo sumando lesiones y sin procurar asistencia médica. Durante la audiencia, el video de las cámaras de seguridad del hospital se transmitió casi completo.

El nuevo video: "Gorila, me quieren matar"

La acusación describe que luego, trasladaron a José Galeano bajo esa sujeción aproximadamente 8 metros, durante el trayecto uno de los efectivos le tira los pelos y el otro le propina una patada en la zona de los testículos.

En unos treinta segundos la cámara de un celular captó aquel momento en que cuatro policías sacaron al paciente desde la guardia hacia el estacionamiento de ambulancias. Suspendieron a la víctima boca abajo, esposado con las manos detrás de la espalda y pidiendo ayuda mientras policías de adelante lo sujetan de los pelos y uno de los policías que lo sostiene por la pierna le pega la patada en los genitales. Y en ningún momento se le dio aviso al personal de salud.

Pero la pieza de video además aporta que durante el traslado al exterior, cuando le impedían la asistencia médica, Galeano lanzó gritos de auxilio. "Gorila, me quieren matar, gorila me quieren matar", exclamaba José Galeano con mucha dificultad.

LM Neuquén consultó a Wildo, el hermano de la víctima sobre a qué hacía referencia. "Pedía ayuda de Gorila como le dicen a su cuñado, el hermano de su pareja", indicó. "Él pedía ayuda, intentaba que no lo maten", lamentó. Sin embargo, José había acudido solo después de salir corriendo de su casa y sin acompañamiento de sus familiares.

De acuerdo a la fiscalía, la víctima pasó sus últimos momentos de vida tirado en el piso. Transcurridos 15 minutos afuera, la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que Reyes y Barros lo trasladan nuevamente en la misma postura decúbito prono, esposado, con las manos en la espalda, por 8 metros más, hasta el pasillo de la guardia, lugar donde lo dejan tirado boca abajo y recién en ese momento le retiran las esposas.

Reyes le da aviso a una administrativa del hospital. Se acercan dos camilleros constatan la ausencia de signos vitales, y avisan inmediatamente a los médicos. Al advertir que estaba en paro, los galenos lo trasladaron hasta el shockroom donde le realizaron maniobras de RCP, sin obtener respuesta, constatando la muerte de José Galeano a las 2:35 am.

Hacia el final de una larga audiencia de formulación de cargos, el juez Luciano Hermosilla imputó a cuatro policías por el homcidio de José Galeano: Gino Edgardo Facci, Marcelo Alejandro Orellana, Tomás Francisco Ontiveros y Milton Félix Adrián Torrico. En tanto, indicó que en esa instancia, no estaban dadas las condiciones de la evidencia para imputar a Daniel Alejandro Reyes y Sabino Severino Barros y determinó un año de investigación por la producción de pericia a cargo de la Policía Federal, entre otras evidencias.