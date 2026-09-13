La angustiante búsqueda de Fabián: desapareció cuando viajaba de Las Lajas a Centenario.

Tiene 55 años, padece esquizofrenia y hace tres días se ausentó sin su medicación. Tomó un colectivo a Neuquén el 10 de septiembre y nunca llegó a destino. Temen que haya sacado pasaje a Buenos Aires.

La familia Del Castillo vive horas de angustia y desesperación. Desde el pasado 10 de septiembre no tienen noticias de Fabián del Castillo , de 55 años , oriundo de Las Lajas , quien se encuentra bajo tratamiento por esquizofrenia y al momento de ausentarse no contaba con su medicación.

Hay un pedido formal de ubicación y paradero emanado por la Policía del Neuquén a través de la Comisaría 27 de Las Lajas, con intervención de la Fiscalía de la III Circunscripción Judicial con asiento en Zapala.

El caso fue confirmado por su sobrina, Mariela del Castillo , en diálogo con LM Neuquén , quien reconstruyó los momentos previos a la desaparición.

Los días previos

Según relató, Fabián vive solo en Las Lajas, al lado de la casa de su abuela, en un terreno familiar. Es una persona muy conocida en la localidad. "Cuando está bien se ríe todo el tiempo, jamás le falta el respeto a nadie", describió.

Contó que días antes había recibido una inyección que forma parte de su tratamiento y que lo había dejado muy debilitado, sin fuerzas para levantarse. "Él suele andar siempre en el centro, no molesta a nadie", explicó.

Ese 10 de septiembre manifestó que quería viajar a Centenario, a la casa de una tía. Sacó un pasaje en la terminal de Las Lajas con destino a Neuquén. Su familia intentó disuadirlo por su estado, pero finalmente abordó el colectivo de las 12:30.

El viaje que nunca llegó

De acuerdo al relato, Fabián vestía al momento de ausentarse con un saco negro, un chaleco azul claro, pantalón gris oscuro, zapatillas negras, gorra de corderoy beige y una riñonera. No llevó equipaje, solo lo puesto.

La familia calculó que debía llegar a Neuquén entre las 16:30 y las 17. Sin embargo, al comunicarse con sus familiares de Centenario y Neuquén, les confirmaron que nunca arribó. Tampoco regresó a Las Lajas.

"Al otro día se hizo la denuncia para que lo empiecen a buscar", contó Mariela. Desde entonces, la familia se comunicó con la División Búsqueda de la Policía del Neuquén y aportó datos de vestimenta y horarios para el relevamiento de cámaras de la terminal de Neuquén, que aguarda orden judicial.

Una de las hipótesis que maneja la familia es que, una vez en Neuquén, Fabián haya sacado un nuevo pasaje con destino a Buenos Aires, ya que en los días previos había manifestado su deseo de viajar cerca del Obelisco, donde habría un Iglesia por él conocida. Tiene antecedentes de haberse ausentado por largos periodos y haber sido hallado incluso fuera del país.

El pedido desesperado

"En este momento puede estar desorientado por la falta de su medicación", señaló su sobrina. Por esta razón, la familia lanzó un pedido urgente a toda la comunidad: ante cualquier dato, por mínimo que parezca, dar aviso de inmediato a la comisaría más cercana o a los teléfonos de contacto de la familia.

La búsqueda continúa y cada hora que pasa aumenta la preocupación.

Datos para aportar información: Comisaría 27 Las Lajas: (2942) 66-7325