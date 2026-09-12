Hielo, nieve y pasos fronterizos cerrados: cómo están las rutas de Neuquén este sábado

Desde Defensa Civil recomiendan circular con precaución y recuerdan que es obligatoria la portación de cadenas en los sectores cordilleranos.

Rutas con hielo y pasos fronterizos cerrados: cómo está el tránsito en Neuquén este sábado

Las bajas temperaturas y la presencia de hielo mantienen este sábado un panorama de precaución en las rutas de Neuquén . Según el parte de Vialidad Nacional, todos los tramos de las rutas nacionales se encuentran transitables, aunque se recomienda circular con precaución.

En los pasos internacionales, Cardenal Samoré, Icalma y Mamuil Malal se encuentran habilitados, mientras que Pino Hachado permanece cerrado y tendrá un nuevo reporte a las 12.

Desde Vialidad Nacional recordaron además que es obligatoria la portación de cadenas para quienes circulen por los sectores cordilleranos.

Cuál es el estado de las rutas provinciales

En cuanto a las rutas provinciales, la RP13, entre Primeros Pinos y Villa Pehuenia, se encuentra intransitable. El resto de las principales rutas de la provincia permanece transitable con precaución debido a la presencia de hielo y las bajas temperaturas.

En diálogo con LM Neuquén, el director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz indicó que no hay alertas vigentes para la provincia de Neuquén. No obstante, se mantiene la probabilidad de neviscas en zonas altas del centro y norte provincial, junto con un descenso de la temperatura que persistirá durante parte de este sábado.

Para el domingo se espera una mejora de las condiciones, con un paulatino ascenso de las temperaturas. El pronóstico anticipa además tiempo bueno para el comienzo de la próxima semana.

Cómo consultar el estado de las rutas en tiempo real

Para quienes tengan previsto viajar por la provincia, también está disponible un mapa interactivo de Neuquén Te Cuida que permite consultar el estado actualizado de las rutas nacionales y provinciales. La herramienta reúne información sobre cortes, nieve, hielo, siniestros y otras situaciones que pueden afectar la circulación.

La plataforma puede consultarse desde cualquier dispositivo y utiliza colores para identificar las condiciones de cada tramo: verde para circulación normal, amarillo para transitar con precaución y rojo para situaciones que pueden interrumpir el tránsito o requieren máxima precaución.

Además, desde Defensa Civil recomiendan revisar el estado de las rutas antes de salir y durante el viaje, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente.

Cambian los horarios de los pasos fronterizos

Para quienes circulen hacia o desde Chile, además de estar atentos al estado de los pasos, es importante tener en cuenta los horarios de atención. Desde septiembre rigen nuevos horarios en los cruces internacionales que conectan Neuquén con el país vecino, a partir del inicio del horario de verano chileno.

En Mamuil Malal y Hua Hum, el horario para el egreso de Argentina hacia Chile es de 8 a 19, mientras que el ingreso al país también está habilitado de 8 a 19.

En tanto, en Pino Hachado e Icalma, el egreso hacia Chile funciona de 8 a 19, mientras que el ingreso a Argentina se extiende hasta las 20, con atención de 8 a 20.

Desde la Jefatura de Gabinete recomendaron planificar el recorrido con anticipación y tener en cuenta los horarios de apertura y cierre para evitar demoras o inconvenientes al momento de cruzar la frontera.