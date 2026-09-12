Más de 20 mil personas visitaron la Expo Vocacional 2026: qué carreras son las más elegidas

Durante tres días, estudiantes de distintas ciudades visitaron el Espacio Duam para conocer la amplia oferta académica disponible en la región y el país.

A lo largo de tres días, la muestra reunión a jovenes de toda la región.

Con una amplia convocatoria , finalizó este viernes la última edición de la Expo Vocacional del año. A lo largo de tres días, el Espacio Duam de Neuquén capital se convirtió en el epicentro de encuentro para adolescentes, jóvenes y familias que se acercaron con el objetivo de definir su futuro.

El evento, organizado por Ecydense , dependiente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, se desarrolló de 9 a 17 desde el miércoles 9 hasta este viernes. Previamente, la muestra de carreras tuvo su paso por el interior neuquino con sus ediciones de Zapala y Chos Malal .

Con acceso libre y gratuito, durante las tres jornadas, los visitantes pudieron recorrer los más de 60 stands con la vasta gama de carreras universitarias y tecnicaturas (públicas y privadas) disponibles en la región y el país. Además, se anexaron seis auditorios con charlas de orientación vocacional y espacios lúdicos e interactivos.

“Estamos totalmente contentos con lo que fue esta edición de la Expo. Podemos decir que es la más importante del país”, destacó Federico Bolan, vicepresidente de Ecydense, y agregó: “Contamos con más de 60 stands, 3.200 metros cuadrados de cobertura y seis aulas destinadas a las charlas de orientación vocacional”.

La muestra contó con puestos de las instituciones educativas, salas de orientación vocacional y charlas informativas. Maria Isabel Sanchez

Bolan destacó, además, el compromiso de los estudiantes con la universidad. “La verdad es que esta edición es una fiesta increíble”, destacó.

Más de 20 mil personas recorrieron la Expo Vocacional 2026

De acuerdo con la información confirmada por LM Neuquén, más de 20 mil personas se congregaron en la capital para conocer las alternativas académicas para su futuro. Muchos de los curiosos se acercaron con sus colegios, otros lo hicieron por su cuenta e, incluso, para muchos se convirtió en un plan familiar.

Los datos recopilados por la organización permitieron dimensionar el perfil de quienes participaron de la propuesta. La edad promedio de los asistentes fue de 17 años y el 99,3% eran estudiantes. Neuquén capital fue la principal localidad de residencia, con el 35% del total, aunque también llegaron jóvenes desde diferentes puntos de la provincia, Río Negro y La Pampa.

La amplia oferta académica se dividió entre ocpiones públicas y privadas. Maria Isabel Sanchez

Bolan resaltó el crecimiento de la convocatoria y la llegada de estudiantes e instituciones de otros puntos del país.

“Vinieron chicos de otras provincias; esta vez también llegaron desde La Pampa, que para nosotros es un terreno conquistado y creemos que va a convertirse en una presencia fija en las próximas ediciones”, sostuvo.

“También se sumaron nuevas universidades, como la UNSAM, que nunca había participado y para nosotros es muy importante. Además, pudimos incorporar charlas con profesionales que en otras ediciones no habíamos podido traer, así que estamos muy contentos de poder acercarles todas estas posibilidades a los chicos”, cerró.

Durante tres jornadas, el Espacio Duam se convirtió en el escenario que recibió a más de 20 mil personas. Maria Isabel Sanchez

Entre dudas y certezas, los jóvenes deciden su futuro

Más allá de la convocatoria, la Expo volvió a funcionar como un espacio para que los estudiantes pudieran confirmar una elección o descubrir alternativas que hasta ese momento no habían considerado. Según los datos, el 68,9% llegó con una idea sobre qué estudiar, mientras que el 17,4% arribó sin una idea y otro 13,7% todavía no tenía nada definido.

Además, el 51,7% aseguró que se acercó principalmente en busca de información sobre carreras terciarias o universitarias, mientras que un 44% fue simplemente para conocer la oferta disponible.

Psicología, Medicina, Seguridad e Higiene, Abogacía, Gastronomía y Kinesiología aparecieron entre las carreras más mencionadas por los asistentes.

Los testimonios recogidos por LM Neuquén reflejaron ese escenario. Andrés, estudiante de la EPET N° 20, contó que todavía debe decidir entre dos mundos que despertaron su interés durante el secundario: las energías renovables y las actividades relacionadas con el petróleo y el gas, o la informática y la programación.

Antonio, también alumno de la EPET N° 20, llegó con una elección más definida. “Hasta el momento tengo vista la carrera de Abogacía, que me interesa mucho. La Expo me está sirviendo para orientarme más en esta carrera que me gusta”, explicó.

Los jóvenes y familias se acercaron en busca de ideas y certezas para definir su futuro. Maria Isabel Sanchez

Para otros, recorrer los stands abrió nuevas posibilidades. Daina, estudiante de la EPET N° 5, llegó pensando en Criminalística, pero durante la recorrida comenzó a interesarse también por Petróleo y Gas. “Ahora, como vine acá, es como que se me abrieron muchas opciones”, resumió.

Su compañero Mateo, en cambio, tiene la mirada puesta en una tecnicatura vinculada al petróleo y el gas, influenciado por una historia familiar. “Mi papá y mi abuelo trabajaron mucho tiempo en el petróleo y siempre me gustó, siempre me llamó la idea”, relató.

Macarena, también de la EPET N° 5, todavía tiene dos alternativas sobre la mesa: Medicina o Ingeniería Química. La primera siempre le llamó la atención, mientras que la segunda se relaciona directamente con la orientación que cursa actualmente en la escuela.

La edición de Neuquén se realizó luego de que la Expo Vocacional recorriera el interior neuquino con encuentros en Zapala y Chos Malal. Maria Isabel Sanchez

Estudiantes de todos lados recorrieron los stands

La convocatoria trascendió los límites de Neuquén capital. Entre los jóvenes entrevistados por LM Neuquén también estuvieron estudiantes de General Roca que viajaron para conocer las alternativas disponibles.

Bruno, alumno del CET N° 33, aseguró que quiere estudiar Abogacía y que durante su recorrido encontró información sobre la posibilidad de cursar la carrera en Viedma en la UNRN, además de la opción de la UNComa.

Su compañero Luca todavía se define entre Geología y Arquitectura. “Arquitectura me gusta porque toda la vida me gustó el tema de la construcción y Geología más que nada por la salida laboral, pero también me interesa”, explicó.

Algunos puestos ofrecían actividades prácticas para que los interesados pudieran conocer más de las carreras. Maria Isabel Sanchez

La diversidad de intereses también quedó reflejada entre los estudiantes del IFES. Micaela busca estudiar Cine y aprovechó la Expo para averiguar qué universidades ofrecen la carrera.

Candelaria, en tanto, tiene decidido estudiar Medicina. “La Expo sí me ayudó a asegurarme bien en lo que quería hacer”, afirmó.

Pilar, por su parte, llegó con Ingeniería Ambiental como principal objetivo, aunque reconoció que la recorrida le permitió descubrir otras carreras y ampliar sus posibilidades.

La experiencia de los jóvenes coincide con los resultados relevados por la organización: el 91,7% de los consultados aseguró que la Expo cumplió o superó sus expectativas, mientras que el 85% calificó como completa o muy completa la oferta educativa.

A lo largo y ancho del Espacio Duam se distribuyeron además lugares lúdicos. Maria Isabel Sanchez

Cuáles fueron las carreras más consultadas

La Expo Vocacional reunió a universidades públicas y privadas, institutos terciarios y espacios de formación técnica de distintos puntos del país. Entre las instituciones estuvieron la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) y la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), entre otras. La oferta privada y de educación técnica superior también estuvo representadas por el Instituto de Formación Superior (IFSSA); IFES; EAES; Cenova; Universidad de Flores (UFLO) y demás.

Desde los propios stands advirtieron una fuerte diversidad en las consultas. Mahiam Villavicencio, coordinadora de Admisiones de la UFLO, explicó que durante algunos días hubo mayor interés por Kinesiología, Nutrición y las carreras relacionadas con la salud, mientras que en otros momentos crecieron las consultas por Psicología y Psicopedagogía.

El Gobierno dispuso también puestos para que otras áreas se hagan presentes para asesorar e informar. Maria Isabel Sanchez

Desde el IUPA, Patricia Sotomayor, de la Secretaría de Extensión, destacó que las tres jornadas estuvieron colmadas no solo de estudiantes, sino también de familias que acompañaron a sus hijos en la elección. Dentro de la oferta artística, Música volvió a despertar un fuerte interés, aunque Audiovisuales también estuvo entre las alternativas con mayor convocatoria.

Una situación similar observaron desde la ENERC Patagonia Norte. Su vicerrector, Lucio Pugni, aseguró que este año detectaron un interés por la carrera de Cine “muy superior” al registrado en otras exposiciones.

En la Unco, la demanda estuvo repartida entre sus diferentes unidades académicas. Florencia López, de la Dirección de Orientación e Ingreso Estudiantil del Rectorado, destacó que todos los stands tuvieron una alta concurrencia.

La Expo cerró con una amplia convocatoria y diversidad de intereses. Maria Isabel Sanchez

“Estamos sorprendidos porque hubo muchísima demanda en todos los stands. En esta oportunidad contamos con estudiantes, docentes y nodocentes de todas nuestras unidades académicas”, señaló.

Por su parte, desde la UNRN indicaron que Arquitectura, Criminología y Ciencias Forenses, Odontología y Medicina Veterinaria estuvieron entre las carreras que generaron más consultas.

La actividad hidrocarburífera también apareció entre las preferencias. María de los Ángeles Ramello, coordinadora académica del IFSSA, explicó que Enfermería, Laboratorio y Petróleo despertaron un fuerte interés entre los visitantes.

La Expo Vocacional 2026 cerró tres jornadas marcadas por una multitudinaria participación y una amplia diversidad de intereses.