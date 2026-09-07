Llega la última Expo Vocacional del año a la ciudad de Neuquén

Se prevé finalizar durante este mes y se suma a uno similar que se incorporó sobre finales del año pasado.

La muestra educativa más importante de la región se desarrollará durante tres jornadas consecutivas - 9, 10 y 11 de septiembre- en la ciudad de Neuquén, de 9 a 17 en el Espacio Duam . Con acceso libre para toda la comunidad, el evento congregará a miles de jóvenes y familias que buscan conocer las alternativas académicas para su futuro.

A través de Ecydense, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura , el Gobierno provincial promueve esta iniciativa estratégica destinada a simplificar la búsqueda informativa. Además, fortalece oportunidades de formación para estudiantes de la región Confluencia y alrededores, consolidando una política territorial orientada a concentrar planes pedagógicos, becas y asesoramiento en un único predio adaptado para albergar delegaciones escolares procedentes de distintas localidades.

"Nuestro compromiso central es acompañar en un momento de decisiones trascendentes ", sostuvo Federico Bolan , vicepresidente de Ecydense.

Aseguró que "este año tuvimos dos experiencias exitosas en Zapala y Chos Malal. En cada caso, Expovocacional funciona como un puente directo hacia el mundo universitario y terciario, permitiendo interactuar con las casas de estudio y explorar opciones que en algunos casos se desconocían".

Lo que pase en el Centro de Eventos y Convenciones se trasladará a las pantallas gracias al despliegue de Radio y Televisión del Neuquén (RTN), cuya señal digital de YouTube emitirá en vivo de 10 a 12. A lo largo de cada jornada, el equipo periodístico reflejará el pulso del evento, visibilizando inquietudes estudiantiles y testimonios de las diversas delegaciones presentes.

A la zona de stands de las instituciones educativas, se anexarán seis auditorios con charlas de orientación vocacional y espacios lúdicos e interactivos que complementan la propuesta, apuntando a una experiencia integral para los visitantes.

Las charlas vocacionales están a cargo de especialistas y abordarán cuestiones importantes para la elección de un proyecto de vida, incentivando la reflexión y los procesos de auto descubrimiento. En la zona de juegos habrá arcades, una sala de escape, simuladores, baile, desafíos grupales, concursos y competencias de todo tipo.

Instituciones presentes

En el sector de puestos públicos y organismos institucionales participarán el Consejo Provincial de Educación (CPE); la Universidad Nacional del Comahue (UNCo); la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); la Universidad Nacional de Río Negro; la Universidad Nacional de La Pampa; la Universidad Nacional de San Martín; la Universidad Nacional Arturo Jauretche; la Universidad Nacional de Avellaneda; la Universidad Nacional de Córdoba; la Universidad Nacional de La Plata; la Universidad Nacional del Sur; la Universidad Nacional 3 de Febrero (UPCN); el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), y la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc).

También participarán el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano; el Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN); la Casa de las Leyes; el ministerio de Educación con el programa de Becas Gregorio Álvarez; la secretaría de Mujeres y Diversidad; la subsecretaría de Juventudes; la Policía del Neuquén; Prefectura Naval Argentina; el Ejército Argentino; la municipalidad de Neuquén; el Instituto Superior en Seguridad y el Aeroclub Neuquén.

La oferta privada y de educación técnica superior contará con stands de gran formato y áreas modulares representadas por el Instituto de Formación Santa Ana (IFSSA); IFES; EAES; Cenova; Universidad de Flores (UFLO); Universidad Patagonia Argentina; Universidad Siglo 21 y la Universidad Kennedy.

También tendrá representación la Universidad Blas Pascal; Universidad de Congreso (Sede San Rafael Mendoza); Universidad de Belgrano y UCES Virtual. A ellos se sumarán la Escuela de Psicología Social de la Patagonia; Iscei; ICAT; IPES; el Centro de Estudios de Formación Aeronáutica (CEFA); ISI College; Cocineros Patagónicos; Séneca; Cedep; Instituto Pablo Besson y el Instituto Tecnológico Patagónico (ITP).