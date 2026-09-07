Llega la última Expo Vocacional del año a la ciudad de Neuquén
Se prevé finalizar durante este mes y se suma a uno similar que se incorporó sobre finales del año pasado.
La muestra educativa más importante de la región se desarrollará durante tres jornadas consecutivas -9, 10 y 11 de septiembre- en la ciudad de Neuquén, de 9 a 17 en el Espacio Duam. Con acceso libre para toda la comunidad, el evento congregará a miles de jóvenes y familias que buscan conocer las alternativas académicas para su futuro.
A través de Ecydense, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, el Gobierno provincial promueve esta iniciativa estratégica destinada a simplificar la búsqueda informativa. Además, fortalece oportunidades de formación para estudiantes de la región Confluencia y alrededores, consolidando una política territorial orientada a concentrar planes pedagógicos, becas y asesoramiento en un único predio adaptado para albergar delegaciones escolares procedentes de distintas localidades.
"Nuestro compromiso central es acompañar en un momento de decisiones trascendentes", sostuvo Federico Bolan, vicepresidente de Ecydense.
Aseguró que "este año tuvimos dos experiencias exitosas en Zapala y Chos Malal. En cada caso, Expovocacional funciona como un puente directo hacia el mundo universitario y terciario, permitiendo interactuar con las casas de estudio y explorar opciones que en algunos casos se desconocían".
Lo que pase en el Centro de Eventos y Convenciones se trasladará a las pantallas gracias al despliegue de Radio y Televisión del Neuquén (RTN), cuya señal digital de YouTube emitirá en vivo de 10 a 12. A lo largo de cada jornada, el equipo periodístico reflejará el pulso del evento, visibilizando inquietudes estudiantiles y testimonios de las diversas delegaciones presentes.
A la zona de stands de las instituciones educativas, se anexarán seis auditorios con charlas de orientación vocacional y espacios lúdicos e interactivos que complementan la propuesta, apuntando a una experiencia integral para los visitantes.
Las charlas vocacionales están a cargo de especialistas y abordarán cuestiones importantes para la elección de un proyecto de vida, incentivando la reflexión y los procesos de auto descubrimiento. En la zona de juegos habrá arcades, una sala de escape, simuladores, baile, desafíos grupales, concursos y competencias de todo tipo.
Instituciones presentes
En el sector de puestos públicos y organismos institucionales participarán el Consejo Provincial de Educación (CPE); la Universidad Nacional del Comahue (UNCo); la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); la Universidad Nacional de Río Negro; la Universidad Nacional de La Pampa; la Universidad Nacional de San Martín; la Universidad Nacional Arturo Jauretche; la Universidad Nacional de Avellaneda; la Universidad Nacional de Córdoba; la Universidad Nacional de La Plata; la Universidad Nacional del Sur; la Universidad Nacional 3 de Febrero (UPCN); el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), y la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc).
También participarán el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano; el Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN); la Casa de las Leyes; el ministerio de Educación con el programa de Becas Gregorio Álvarez; la secretaría de Mujeres y Diversidad; la subsecretaría de Juventudes; la Policía del Neuquén; Prefectura Naval Argentina; el Ejército Argentino; la municipalidad de Neuquén; el Instituto Superior en Seguridad y el Aeroclub Neuquén.
La oferta privada y de educación técnica superior contará con stands de gran formato y áreas modulares representadas por el Instituto de Formación Santa Ana (IFSSA); IFES; EAES; Cenova; Universidad de Flores (UFLO); Universidad Patagonia Argentina; Universidad Siglo 21 y la Universidad Kennedy.
También tendrá representación la Universidad Blas Pascal; Universidad de Congreso (Sede San Rafael Mendoza); Universidad de Belgrano y UCES Virtual. A ellos se sumarán la Escuela de Psicología Social de la Patagonia; Iscei; ICAT; IPES; el Centro de Estudios de Formación Aeronáutica (CEFA); ISI College; Cocineros Patagónicos; Séneca; Cedep; Instituto Pablo Besson y el Instituto Tecnológico Patagónico (ITP).
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